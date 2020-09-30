重新定义HCI Nutanix与生态伙伴掘金混合云市场

近日，Nutanix合作伙伴高峰论坛举行，Nutanix与合作伙伴共谋企业云在新基建和后疫情时代大背景下的持续发展。

2020数字化浪潮正在构建新的生态格局，随着企业上云的加速时代开启，作为数字化赋能者，厂商如何加深与生态伙伴的技术融合及全面合作成为当下的重要课题。近日，Nutanix合作伙伴高峰论坛举行，Nutanix与合作伙伴共谋企业云在新基建和后疫情时代大背景下的持续发展。

2020年是特殊的一年，在继续保持超融合市场领导者的基础上，Nutanix在终端客户计算、数据中心升级、DevOps等解决方案上持续发力，在新的热点市场寻求持续的领先地位。同时，Nutanix全球工程研发产品技术和服务支持团队，也致力于扩大企业云生态圈，为客户和合作伙伴提供更为丰富的方案及合作选择，为IT数字化转型提供源源不断的动力。

Nutanix中国区董事总经理马莉表示，客户的需求在变化，Nutanix也将自身沉淀的经验、知识应用新的领域。回顾Nutanix的十一年发展，认清自身核心的价值能力和世界的变化，并拥抱变化，把自己的核心的竞争力跟世界、市场的变化结合在一起，Nutanix与合作伙伴一起成为拥抱变化的引擎。

Nutanix中国区技术总监夏峰说，当前企业的数字化进程不断提速，他们会选择不同的云服务产品，然后通过相应的云战略实现不同的云组合。目前Nutanix也在从超融合转型到混合云解决方案，推进多云多产品战略。现在我们把HCI定义为Hybrid Cloud Infrastructure，而不单单是Hyper Converged Infrastructure，帮助企业真正建设好混合云架构。

赋能合作伙伴生态

在峰会上，Nutanix公布了精英联盟合作伙伴计划（Elevate Partner Program），该计划将以前的政策进行了优化，帮助合作伙伴实现转型。

马莉说，Nutanix精英联盟合作伙伴计划的定位是简单、互信、演化，而且对于合作伙伴是有利润的，同时它是一个不断演进的计划。“我们希望建立一个相对透明、互信，对合作伙伴有利益，对他们的能力有提升的健康的渠道体系。”

2020年外部商业环境呈现了很大的波动性，马莉认为，从世界和国内的局势来看，合作伙伴面对很多挑战。但是这里面确实有很多机遇，我们新推出的合作伙伴计划有一个重点，就是提升合作伙伴能力。“如果能够主动拥抱变化，如果能够主动找到自己新的竞争力的话，这样的合作伙伴是Nutanix新的合作伙伴计划非常注重的，我们可以帮他去找到转型之路，但是转型本身是要合作伙伴自己要有自发的动力。”

合作伙伴如果在与客户的沟通过程中，能够证实自己的价值，也会获得相应的丰厚回报。Nutanix提供了专业的支持团队，包括业务、技术和新市场方向寻找方面的帮助，以及强大的市场工具和平台。

另外，针对MSP合作伙伴，Nutanix也推出了对应的支持项目，将以前的产品集成转向服务，帮助最终客户实现IT架构的现代化转型。活动上，Nutanix和联想科技集团进行了MSP签约，在中国实现真正混合云的落地。

MSP市场迎来爆发期

当前，用户对于混合云的需求越发强烈，他们更多地关注于自身专有业务的发展。而把越来越少的精力、投资放在自身的IT基础设施建设。同时，原生的互联网企业出于自身数据安全或者是工作负载越来越重的考虑，转向托管私有云或者自建数据中心。

在这样的趋势，MSP市场迎来快速增长，Nutanix也越发重视MSP合作伙伴。MSP是依托Nutanix的技术和产品向用户提供运维或管理服务的合作伙伴。一方面，这些MSP合作伙伴对于传统企业的业务需求，或者是业务的应用比较了解。他们在安全、管理上的解决方案，都得到客户的认可。另外一方面，他们本身对于服务、对于运维有很深刻的认知，所以比较贴合现在用户对于建立混合云的需求。

Nutanix的目标是把公有云的体验带到私有云的应用环境中，Nutanix很多新的有价值的产品也与混合云的应用环境相当贴合的，比如对象存储Objects、文件存储Files、软件自动化部署Calm以及计费管理Beam，也包括最近发布的VPC（Virtual Private Cloud）产品功能，都适用于混合云的环境，能够给客户带来比较好的应用体验。

深化合作伙伴关系

Nutanix和联想的合作已经有很长的历史了，早在2015年，联想就与全球云计算领导者Nutanix达成了战略合作关系，成为了Nutanix 在全球第一家战略合作的中国品牌厂商，并推出了基于联想ThinkAgile HX系列超融合设备在内的多款云计算解决方案。2016年3月，双方推出了联想ThinkAgile HX系列超融合设备产品——它基于联想硬件及xClarity系统管理软件，并结合Nutanix企业云操作系统软件。

随着ThinkAgile HX的成功发布，联想与Nutanix的合作关系迎来了全面深化。联想将储存系统、服务器及虚拟化服务融合为整合式可扩展设备，配合Nutanix领先的软件生态，能够有效满足企业级应用、数据库、虚拟化桌面、大数据分析等各种工作负载要求，并且让业务可以更加高效和可扩展的运行，从而帮助企业简化IT基础设施建设、降低硬件配置和管理成本。

随着双方合作的深入，Nutanix和联想现在在MSP领域展开合作。联想企业科技集团多年耕耘行业客户市场，同时在云服务上也进行了很多的创新，包括成立智慧云数据中心、一体化运维的体系，所以两家公司携手，期望能够走出适用于中国用户混合云的创新之路。

马莉表示，Nutanix与联想进行MSP签约，也是Nutanix看重联想在除了提供产品、技术以外，已经开始介入到客户业务数字化中，用联想的服务和咨询帮助客户实现数字化转型。

目前联想整个业务已经全面转向为客户提供端到端数字化转型咨询、软件硬件、服务相关的业务。联想跟Nutanix之前主要在超融合场景，但是现在客户非常快速转向混合云场景，双方在MSP方面开展更多合作。

联想企业科技集团产品营销总监单奖定表示，联想和Nutanix在超融合领域在过去几年取得了非常好的合作成果。Nutanix在混合云层面的技术积累全球领先，所以我们非常有信心跟Nutanix在混合云未来的场景里面通过联想MSP的能力，一起在更高的层面开展合作。

联想企业科技集团智能云服务器事业部产品总监王健说，通过MSP的方式，通过联想自己的服务能力、数据中心的布局、网络的连接能力，快速将最新的技术交付给客户。由于Nutanix跟联想的合作，我们构建了很好的技术可实现性，方便行业客户选择适合自身业务需求的产品和服务。

依托双方的合作，Nutanix和联想积累了非常多双方合作的经验，包括在客户端的经验，通过超融合平台帮助客户从传统架构迁移到基于HCI的私有云架构。随着MSP合作协议的签署，联想可以借用Nutanix的混合云技术，帮助客户实现混合云部署。