D-Wave更新云量子平台 计算能力翻倍至5000量子位

D-Wave Systems今天更新了自己基于云的量子计算平台，将让用户获得更为强大的硬件和软件，从而加快交付用于生产的、新的量子应用。

D-Wave Systems今天更新了自己基于云的量子计算平台，将让用户获得更为强大的硬件和软件，从而加快交付用于生产的、新的量子应用。

D-Wave被普遍认为是全球第一家制造可使用的量子计算机公司。量子计算机采用了完全不同的、更为强大的计算机架构，因此有潜力解决那些极其复杂的问题。量子计算机依赖叠加和纠缠之类的量子力学现象来进行计算，运算速度是传统计算机速度的好几倍。

D-Wave表示，这次最新推出的量子计算机D-Wave Advantage系统现在已经通过D-Wave Leap量子云服务开始对外提供了。

Advantage系统的运算能力比上一代D-Wave 2000Q系统提高了一倍，达到5000个量子位，而且每个量子位都可以连接到其他15个量子位，而此前的系统只支持6个。这意味着D-Wave Advantage系统的接入能力提高了2.5倍，相比上一代系统，用更少的物理量子位就可以解决更复杂的问题。

量子位不同于经典计算机中使用的二进制数字或“位（bits）”。字位表示为1或0，而量子位具有“叠加”的独特能力，这意味着量子位可以同时表示为1、0、或者两者兼有。量子位还使用了所谓的“超编码”，可以同时保存两个位。因此，在一个量子位中保留两个叠加位，意味着量子位可以处理的数据量是普通计算机的4倍。

除了Advantage系统之外，D-Wave还宣布推出了一种新的“离散二次模型求解器（DQM）”，让D-Wave Advantage系统能够解决更复杂的问题。相比D-Wave 2000Q只能用于解决二进制变量（0或1）的问题，DQM求解器则可以使用更多变量集，例如1到10的整数，或者红色、黄色和蓝色。

最后D-Wave还公布了D-Wave Launch快速启动计划，面向那些在构建混合量子应用过程中需要支持的企业。

D-Wave表示，已经有早期采用者在使用Advantage系统了，其中包括Menten AI公司，该公司利用合成生物学、机器学习和量子计算技术开发用于治疗和工业用途的人造蛋白质。

Menten AI联合创始人、首席执行官Menten AI表示：“我们通过使用混合量子应用，能够解决天文学的蛋白质设计问题，从而帮助我们打造新的蛋白质结构。我们发现，混合量子应用的结果令人鼓舞，通常在设计全新蛋白质方面坑狗找到比经典解决方案更好的解决方案。这意味着，我们可以创造更好的蛋白质，并最终有助于研发出新的药物。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，今天的公告表明，量子技术的发展很重要，量子计算市场目前正在朝着与现有计算机基础设施和高级软件产品更好集成的方向发展。

“D-Wave就是一个很好的例子，它发布了能够和传统计算更好集成的新平台Advantage，二次求解器方面的软件创新，当然还有支持更多量子位，不过最重要的是，越来越多的企业正在将量子技术用于各种各样的场景中。”