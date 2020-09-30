VMworld 2020：VMware宣布收购基础架构自动化公司SaltStack

VMware宣布将收购SaltStack，该公司提供的基础设施自动化工具可以用于增强VMware vRealize云管理软件套件。

VMware在今天举行的VMworld线上大会期间宣布了这个消息。在今年的VMworld上，VMware推出了很多新产品。收购的条款没有对外透露。

SaltStack是Salt的主要支持者，全球有无数IT管理员都在日常维护工作中使用这款开源工具，仅在2020年Salt软件的下载量就已经超过1700万次。该软件可以自动执行例如在虚拟机上安装软件和修复防火墙配置错误之类的任务，管理员可以编写脚本以便迅速配置企业基础设施的大部分内容，而不需要对系统进行调整。

对于VMware来说，Salt最重要的一点是它可以用于管理公有云环境。Salt适用于所有主流基础设施即服务平台以及许多较小的平台，云端支持也是SaltStack商业版工具SaltStack Enterprise的功能之一，其中包含了很多额外功能，例如在最大程度上减少人为输入的情况下自动修复配置错误。

VMware云管理业务部负责人Ajay Singh今天在博客中表示，VMware将把SaltStack的技术与vRealize技术相结合，提供一套具有集成配置管理的“端到端自动化解决方案”。

Singh还简要介绍了VMware对SaltStack的技术愿景期望。他写道，这次收购的技术将把vRealize的自动化功能扩展到基础设施之外，扩展到企业虚拟机和容器中的软件。

此次收购的另一个重点是网络安全。去年，VMware以27亿美元的价格收购了Carbon Black，而此次收购SaltStack将获得更多安全功能，从而在安全市场中迈进了巨大一步。SaltStack拥有一款名为SaltStack SecOps的商用产品，可以扫描企业基础设施中是否存在易受攻击的系统。

SaltStack将借助VMware的大量资源加快商用产品和开源工具的开发速度。鉴于此次收购的重点是增加与vRealize云管理套件的集成，因此未来产品方面的增强功能很可能会特别强调云操作的简化。

同时，Singh还强调会保留Salt开源生态系统。他这样写道：“VMware投身于开源、贡献于开源、基于开源发展。VMware将在完成收购之后继续SaltStack现有的项目，在SaltStack社区的引领下，支持和投资助理Salt社区的发展。”

Singh补充说，除了现有对Salt的支持外，vRealize还将将继续支持其他配置自动化技术。

Salt等工具在现代IT运营中起着核心作用。跨越私有数据中心和公有云的大规模环境通常是非常复杂的，以至于在没有自动化工具的情况下，对其进行配置是完全不切实际的。VMware通过收购SaltStack，将在企业IT环境的另一个重要层面上牢牢站稳脚跟。