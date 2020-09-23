计算力就是生产力 浪潮多维度加速智算中心落地

当前，浪潮正着力完善和强化面向智算中心的产品技术布局，发展智算中心操作系统，围绕智算中心最核心的人工智能计算持续创新，通过AI计算生产方式的变革促进人工智能应用的效率变革，为智慧新基建的发展进程添加源源不断的动力。

至顶网计算频道 09月23日 新闻消息（文/李祥敬）：2020年是特殊的一年，疫情期间整个社会、企业、个人经历了前所未有的数字化生活与工作实践。我们看得见的是各种智慧服务，看不见的是新型的基础设施，支撑智慧化转型的正是以云计算、大数据、人工智能为核心的智慧计算。

在近日举行的主题为“智驱新时代”的浪潮云数智中国行合肥站上，嘉宾齐聚一堂，共话云数智技术创新发展趋势。浪潮信息副总裁、浪潮信息系统软件总监张东系统介绍了浪潮围绕 “云、数、智”，推进数字生态体系建设，以智算中心引领智慧新基建创新，推动各行业智慧变革。

张东表示，浪潮在智算、智联、智用三个方面都有布局和深耕。在智算方面，智算中心将成为智慧时代经济社会运行所必须的重要基础设施，是计算力的主要生产中心，并通过网络以云计算形式向组织及个人进行服务供应；在智联方面，浪潮布局了大数据、工业互联网和5G相关产业；在智用方面，浪潮面向智慧政府、智慧企业，以及各项科技便民服务提供支撑。

智算中心加速落地

今年4月9日，在2020浪潮云数据中心合作伙伴大会上，浪潮率先提出推进人工智能、云计算和大数据的融合发展，全力发展面向智慧时代的“智算中心”。而就在同期，4月20日，国家发改委明确新型基础设施的范围，其中明确指出算力基础设施以数据中心、智能计算中心为代表。

智算中心是智慧时代最主要的计算力生产中心和供应中心，它以融合架构计算系统为平台，以数据为资源，能够以强大算力驱动AI模型来对数据进行深度加工，源源不断产生各种智慧计算服务，并通过网络以云服务形式向组织及个人进行供应。

距离智算中心的提出，已经过去几个月的时候，现在浪潮对于智算中心又有哪些新的认识呢？张东说，开始我们会讲智算中心是什么，智算中心能带来什么价值，现在我们更多是在讲智算中心到底怎么落地。

在浪潮看来，智算中心具有3个核心特征：开放标准、集约高效、普适普惠。智算中心遵循开放原则，基于统一的底层设计。但是目前数据中心的分散建设比较明显，这并有利于智算中心的打造。为此，浪潮提供了专业的团队，从整体规划到应用改造，帮助政府或者企业建设智算中心。“一方面，我们整合浪潮在服务器、存储、云、人工智等方面的产品和技术，另一方面通过合作伙伴的力量，形成一个完整的解决方案，交付给用户。”张东说。

在应用层面，传统应用如何适配智慧化的平台也是智算中心落地的一个重要方面。未来一切都会云化，也就是软件定义，所有的应用会运行在软件定义的环境中。针对智算中心硬件多元异构、上层应用多样化和智能化的特点，为更好支撑行业应用场景，浪潮云海OS凭借开放、融合、敏捷、智能的特性，成为未来智算中心操作系统。

张东表示，云海OS打造云数智融合底座，将开源、开放技术和敏捷的产品化过程有机结合，全面支撑从传统核心应用到大数据、深度学习、边缘计算等创新应用的各类场景，加速企业“上云用数赋智”进程。“传统行业的数据中心还处于虚拟化与自动化时阶段，但是应用的云化和容器化是当前的趋势。智算中心应该是一个可以承载各类应用、支持各类通信协议、支持各类终端连接的统一后台。目前，我们正通过OpenStack与K8S等开源技术让Hadoop和AI云端运行。”

计算力就是生产力

后疫情时代，数字经济正在从消费互联网向产业互联网发展，特别是人工智能的广泛应用，使得数据中心的算力要求比以前更大。在数字化转型过程中，计算一定要先行，把计算做成基础设施推动各行各业的创新。

张东表示，虽然中国消费互联网快速发展，并引领了世界潮流。但是在“新基建”背景下，大量的传统行业数据中心需要进行升级。大量的互联网新技术并没有在行业数据中心中普及应用。“从技术角度看，数据中心应该走向规模化、集中化、智能化，但是传统数据中心并没有跟上。”

智算中心的提出就是为了这样的问题，智算中心并不是简单的数据中心，不仅仅承载计算资源，还实现了数据汇聚，而且加入了人工智能的算法和应用建设，实现传统数据中心的转型，推动行业创新。

人工智能成为新一轮产业变革的核心驱动力量，将推动数万亿美元的数字经济产业升级转型。算力是承载人工智能发展的核心要素，算力正在成为智慧时代新的生产力。未来人工智能计算将占据80%以上的计算需求，承载这种需求的就是AI算力中心，即智算中心。

面向智算中心，浪潮构建AI算力生产、聚合、调度、释放四大作业环节，加速推动智算中心建设。 浪潮拥有全球最强的AI服务器以及最丰富的AI产品阵列，涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景，还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。此外，浪潮深度参与和主导人工智能技术标准，推动AI计算多元化融合发展与产业化应用。

“我们提出智算中心的概念，并不仅仅是帮助互联网行业打造世界领先的数据中心，更希望帮助传统行业数据中心引入新技术，打造新应用。”张东说，“当前，企业对于数据中心的融合诉求会大于规模诉求，通过融合创新才能更好地支撑业务发展。”

为了更好地满足用户诉求，浪潮创造的JDM（联合开发，Joint Design Manufacture）模式，以与用户产业链的融合为基础，面向用户具体业务，打通需求、研发、生产、交付环节，融合供需业务链，按需设计、生产和交付。

结语

当前，浪潮正着力完善和强化面向智算中心的产品技术布局，发展智算中心操作系统，围绕智算中心最核心的人工智能计算持续创新，通过AI计算生产方式的变革促进人工智能应用的效率变革，为智慧新基建的发展进程添加源源不断的动力。