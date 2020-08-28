VMware第二季度业绩超预期 订阅收入激增转型成果喜人

VMware连续多个季度公布令人惊喜的抢眼业绩，似乎已经成了家常便饭。今天，VMware发布了超出预期的第二季度财报，有力地证明了VMware向更具可预测的订阅收入模式转型是具有成效的。

VMware连续多个季度公布令人惊喜的抢眼业绩，似乎已经成了家常便饭。今天，VMware发布了超出预期的第二季度财报，有力地证明了VMware向更具可预测的订阅收入模式转型是具有成效的。

该季度VMware的每股收入以1.81美元，比市场普遍预期的1.45美元高出36美分。收入比去年同期增长18％，达到28.8亿美元，超过了分析师预期的28亿美元。

其中，订阅和软件即服务收入增长了44％，达到6.31亿美元，占总收入的22％，这一点对于VMware的长期健康发展来说至关重要。另一方面，许可收入下滑7％，至7.19亿美元，但VMware表示，预计今年晚些时候这部分会有所反弹。VMware严重依赖不稳定的许可证销售，这方面已经落后于其他很多企业软件厂商。

尽管有不少好消息，但VMware股价在盘后交易中下跌了约0.5％。

该季度的业绩表明，VMware在将业务从本地IT基础架构扩展到多云管理、应用现代化、网络、数字安全、超融合基础设施和最终用户计算方面，正在不断取得进展。VMware没有提供具体细节，但提到，去年收购的Carbon Black端点安全产品在订购量方面表现强劲，结果超出预期，并且好于Pivotal软件开发平台、Heptio基础设施自动化平台和Tanzu套件这几个VMware在过去三年内收购的产品。

“第二季度显示了产品和服务多元化的价值，”VMware首席财务官Zane Rowe说。

尽管极力强调VMware在订阅销售方面取得的进展，但首席执行官Pat Gelsinger也警告说，数据中心许可证仍然是公司的重中之重，本地系统仍然具有相当大的价值。随着疫情的消退，“人们会重新审视数据中心，会发现本地部署比公有云要便宜30％到40％，这时候价值就会体现出来。”

Gelsinger说，第二季度VMware签署了22项企业许可协议，价值超过1000万美元，高于去年同期的13项。他说：“这些主要是基于许可的产品，但是同时，订阅和SaaS的战略意义还是很大的。”

VMware表示，随着客户逐渐适应了疫情期间的变化，他们的业绩也会越来越可预测，而且这场危机实际上对VMware的云业务是有利的。

Forrester Research副总裁、研究总监Glenn O’Donnell表示：“VMware是疫情的受益者，它的自动化和安全功能现在是热门商品。”在最新发布的“Forrester Wave：基础设施自动化平台报告”中，VMware被评为最佳供应商。

VMware的收购步伐并没有停止，前不久刚刚宣布计划收购Octarine，一家面向Kubernetes提供网络安全软件的公司。与此同时，VMware还在继续让自己的云合作伙伴关系更加多元化，该季度公布了面向AWS和微软Azure云的性能，上市了一项新的服务，让客户能够将VMware工作负载迁移到Google Cloud Platform。

Rowe说，2016年VMware开始了与AWS的合作，双方的伙伴关系还将持续下去，“Amazon的经销商渠道表现非常好”。