赋能行业数字化转型 深信服云业务品牌升级正当时

展望未来，具备全栈生态能力的信服云，将继续充分利用技术和平台优势，本着合作共赢的原则，与业界优秀的生态伙伴广泛合作，有效帮助用户解决紧急需求，快速助力用户实现新形势下数据中心的云化演进。

至顶网计算频道 08月27日 新闻消息（文/李祥敬）：2020年是注定是不平凡的一年，外部环境的剧变让各行各业在面临严峻挑战的同时，也迎来了历史性的发展机遇，如何运用更简单、更安全、更有价值的IT技术，释放业务潜能，成为企业在数据化浪潮下的核心诉求和竞争力。

在近日举行的“新定位、新形势、新能力、新方案”为主题的2020年信服云峰会上，以全新的战略、能力和解决方案亮相的信服云提供包括虚拟化平台在内的软件定义数据中心全套解决方案，成为各行业数据中心云化演进道路上的优选搭档。

数字化转型的新动能和新挑战

当前，在数字化转型驱动下，科技发展和数字化的发展已经成为了中国经济发展的新的动能。深信服云计算业务CTO曹心驰表示，在数字经济发展的今天，企业对于数字化转型的认知也在加深，具体表现为以下几点：云计算优先，实现将本增效；安全第一原则，安全技术不断进步和发展；智能化创新，优化工作流程和效率；新基建发力，构建企业业务发展的基石；国产芯片起飞；国产软件成熟。

基于这样的背景，企业数字化转型从构建数字化应用角度来看是IT部门通过本身演进不断向云化。曹心驰说，深信服看到整个数字化转型建设来自于几个方面：数字中心云化，包括服务器、存储、网络、安全等基础设施的云化，也包括IT管理和运营的模型要适配云化的基础设施，传统IT管理需要革新；管理自动化，流程、安全、合规；应用原生化。多数企业的业务形态并不是数字原生业务，需要进行云化改造也就是业务上云，业务上云最重要的事情是什么呢？应用架构的云化。通过应用架构云化让传统架构适配于新的云化架构；创新智慧化。业务创新需要使用云原生企业的思维逻辑和先进技术，优化重新定义新业务。

从以上观察看目前企业数字化转型的现状，我们会发现数字化转型进展很“慢”，这种“慢”表现在组织管理、技术平台、外部合作。具体来说，在组织管理层面，很多企业无法确立转型目标，以及与之匹配的组织架构和文化，从而导致创新协作能力不佳、落地困难。

在技术平台上面，传统架构静态、不灵活，使得信息部门没有精力专注应对最为复杂的创新、业务和流程。外部合作上，企业缺乏合适的数字化转型战略合作伙伴，未建立相应的生态，陷入闭门造车的境地。

“ 数字化转型除了要有明确的业务战略目标，在平台层面要拥有自己的数字化转型平台，包括云化基础设施、服务化技术中台、数字化创新平台，进而实现数字化业务架构、高效敏捷开发架构和新型融合基础架构。”曹心驰说。

进入到2020年，深信服云业务“新战略”升级推出信服云，助力数据中心的云化演进，帮助企业承载传统业务系统、云原生业务系统、新型应用系统。深信服云业务“新战略”还瞄准了三大使命目标：SDDC，全面替换VMware，在局部实现超越；私有云，匹配中大规模客户服务化云的需求；托管云，赋能伙伴云业务创新，携手服务客户。

信服云品牌升级看点多

信服云以产品为基础，服务为核心，赋能为目标。信服云包括了产品和服务能力，帮助企业拥有云和建设云，实现省时省事、弹性扩展、安全可靠、业务承载丰富。信服云采用“1＋1＋N”设计，也就是1套云化安全防护体系、1个云化基础架构平台和N个支持应用云化技术服务。

从过去的超融合承载业务向数据中心全面云化完成转变，升级后的信服云，创新性地构建了一条IT云化的演进路径，全新定义数据中心云化五大演进阶段：超融合、超融合云数据中心、私有云数据中心、混合云数据中心、多云服务中台，平滑地适配用户各个阶段业务发展的诉求。

针对数据中心云化需求与挑战，信服云提供了云原生平台SCNP、统一存储EDS、混合云平台SCP、深信服超融合HCI、新一代广域网链接SD-WAN、桌面云aDesk等解决方案，覆盖安全终端计算、边缘分支安全组网、融合基础架构资源池、自动化运维管理、统一管理数据存储、优化应用运维等数字化转型需求和场景。

曹心驰表示，未来信服云除了提供深信服超融合平台、深信服云原生平台等独立云产品，还会提供云集成平台产品——深信服云计算平台，包括业务应用云化、云安全防护、云运营运维、基础架构云化。

信服云的云计算平台同时支持x86和ARM双重服务器架构，可以纳管异构集群，实现数据中心所有资源的统一监控和分配。通过双栈技术能力，可实现数据实时互为备份，交替运行，保障业务安全稳定。同时信服云不断扩大生态，携手华为鲲鹏，展开从产品到方案等多个层面的深入合作。

信服云发布的鲲鹏超融合云一体机，基于华为鲲鹏器构建，充分发挥了ARM架构具有高并发、高吞吐算力、多核的优势。与x86相比，鲲鹏超融合云一体机的多核性能领先，单核性能不相伯仲，此外，由于ARM服务器核数多，鲲鹏超融合云一体机的单虚拟机密度比x86提升了20%。

随着“ARM架构超融合”、“云计算平台SCP”、“云原生平台SCNP”等新产品的推出，具备“新能力”的信服云能够为用户提供建设云化数据中心所需的全部服务，包含IaaS、PaaS、安全、运维管理等多个层面，比如IaaS的统一存储供给、PaaS的云容器管理服务和DevOps流水线、运维的三维CMDB、运维监控中心和云安全运营中心。

此外，信服云还为用户带来涵盖“VMware vSphere替换方案”、"信创云"、“GPU业务云解决方案”、“业务连续性解决方案”、“ARM云建设方案”、“数据中心云化方案”、“托管运营云方案”、“容器云建设方案”、“云等保2.0服务”在内的多种全新解决方案，全面助力用户数据中心云化演进。

伴随着信服云的推出，深信服云业务“交付模式”也进行了升级。针对数据中心云化，深信服云业务提供了产品授权和服务支持，其中产品授权包括深信服云平台产品、深信服云原生平台产品、深信服超融合产品、服务器虚拟化产品等；服务支持包括咨询、规划、设计、建设、运维、运营等完整而丰富的服务，让产品发挥最大价值。

在云业务创新方面，深信服云业务提供云托管服务和合作共建模式，其中云业务托管在信服云数据中心，使用信服云的全套解决方案，由信服云提供运营管理和运维服务；合作共建模式则是合作方提供IDC基础设施、硬件，由信服云提供云平台软件、服务、运维保障以及运营赋能。

总之，信服云为用户构建了一个先进的数字化创新平台，该平台汇聚、整合了具有时代先进性的数字技术，为用户提供广泛的联接、开放的生态、敏捷的数字化基础设施和深度的业务融合，促进数据共享、业务协同和敏捷创新，为加速用户发展赋能。

结语

凭借在云计算市场的深耕，深信服云业务在赋能行业客户数字化转型方面已经取得了不俗的成绩，比如深信服帮助国信新网基于超融合打造政务云、华侨城集团基于深信服托管云打造同架构混合云、贵州茅台集团云化数据中心等。

展望未来，具备全栈生态能力的信服云，将继续充分利用技术和平台优势，本着合作共赢的原则，与业界优秀的生态伙伴广泛合作，有效帮助用户解决紧急需求，快速助力用户实现新形势下数据中心的云化演进。