亮相BIRTV 2020 NVIDIA携众多合作伙伴推动广播电视行业转型升级

近日，NVIDIA应邀参加了第二十九届北京国际广播电影电视展览会（BIRTV 2020）线上展，作为全球视觉计算技术的行业领袖，NVIDIA介绍并演示了其在广播电视行业的产品和解决方案。

至顶网计算频道 08月21日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，NVIDIA应邀参加了第二十九届北京国际广播电影电视展览会（BIRTV 2020）线上展，作为全球视觉计算技术的行业领袖，NVIDIA介绍并演示了其在广播电视行业的产品和解决方案，包括NVIDIA Turing架构的Quadro RTX GPU和RTX平台让实时8K录制变为现实，基于深度学习方法的NVIDIA NGX SDK让开发者能够轻松将AI功能集成到应用程序当中，以及NVIDIA RTX 服务器能够实现实时离线渲染、加速桌面渲染以及提供虚拟工作站性能。

NVIDIA专业可视化亚太区业务主管沈威告诉记者，BIRTV是中国最具权威的广播电影电视综合设备展览会，NVIDIA已经连续多年参展。在今年的疫情影响下，人们对于广电传播领域的内容需求日益增长，并且对质量的要求愈发严苛。此外，5G的全面商用以及大数据、人工智能等技术的普及，都将重新定义并塑造整个广电行业，这就对软硬件技术带来了全新的挑战。NVIDIA在计算机图形和人工智能领域拥有成熟的技术，并且通过与国内外行业领导者进行合作，在广电传播领域有着广泛的落地应用。

广播电视行业升级正当时

现今社会几乎已经完成了4K电视的普及，在线视频网站向不同的用户、不同形式设备上以流媒体方式输出4K内容。而且我们在向8K过渡和进化的过程中已经踏出坚实的一步。特别是5G的逐渐普及，如何能够给用户提供更丰富、质量更高的内容，这是广播电视行业在可预见的未来所面临的挑战。

此外，除了内容供给，用户对于互动形式也有更高的要求，比如广告内容的植入要具有互动性，提高观众的可参与度。以往传统的“离线式”渲染、预录式的内容无法加入更多互动、更多特效的直播视频内容，已经不能够满足当前广播电视行业的需求。供给方、需求方融合起来对于行业产生了巨大挑战。

NVIDIA中国区高级技术市场经理施澄秋表示，基于这样的行业挑战，NVIDIA提供了丰富的技术产品和解决方案。比如基于Turing架构的RTX系列目前是针对专业图形可视化领域及广电领域最高级的、也是功能最多的GPU，同时具备实时光线追踪功能以及Tensor运算核心。

当下人工智能在广播电视行业应用非常广泛，如果想在第一时间把所有集合性的、整合好的有关视频和图象精准地推送到用户的显示设备，比如手机APP或者电脑页面，这就需要一个非常强大的推荐系统，而这个推荐系统可以利用NVIDIA的GPU进行视频管理、分类、标签、发放、预判，在用户进行搜索之前就根据TA之前的浏览和之前的购买习惯精准的选择和摘录好用户需要的内容推送到TA面前，NVIDIA的AI技术为整个广电行业带来了翻天覆地的变化。

此外，NVIDIA NGX利用深度神经网络的人工智能学习使用NVIDIA GPU，可以自动完成一些画面的修补、美化和降噪。比如有些珍贵的素材、胶片和影片中可能某一些画面缺损了一些像素，或者因为长时间的保存可能受到一些污染，这些是无法重新获得的。但我们可以利用NVIDIA NGX进行“残缺像素”自动生成和自动补充，把画面重塑出栩栩如生的效果，也就是我们俗称的“无中生有”的技术。

GPU在电视广电片源制作中有着广泛的应用，比如将过去的老内容通过数字化做到1080P甚至4K高分辨率，也就是超级分辨率。以前超分可能需要非常昂贵的硬件，而且需要非常长的制作周期。如今，利用NVIDIA的NGX AI就可以做实时4K分辨率的超分。

施澄秋说，无论播出、编码还是解码，视频内容对于算力的需求是巨大的。NVIDIA GPU解码的能力是与生俱来的，经历了早期传统分辨率到后来的1080P到现在8K原声分辨率的实时解码，NVIDIA GPU在硬件上配备了专业的8K编码和解码芯片，可以实时编辑。RTX 6000G GPU可以做到符合每秒24桢的播出级质量实时解码。

当前整个广电系统典型的工作流程已经发生了巨大的变化，传统的广电流程对于广电系统的从业人员来说时间周期非常的长。如今借助全新NVIDIA RTX产品和NVIDIA合作伙伴提供的一整套全新工作流程之后，大大减少了广电行业从业人员的时间成本，也大幅度降低了物料成本及制作成本。

“NVIDIA一系列的产品其实非常强大，NVIDIA Turing架构的RTX平台部署相当全面，从软硬件、SDK、台式机、笔记本、工作站、数据中心到云端，广电行业的技术人员可以非常方便使用NVIDIA全系列的技术。”施澄秋说，“疫情的原因，越来越多的远程工作者有了远程专业视频广播电视制作的需求，所以我们让用户在桌面使用NVIDIA Quadro RTX虚拟显卡或虚拟工作站，完成传统意义上需要物理存在的移动工作站或者是台式工作站才能完成的工作。”

如今，广电行业正处在SDI转IP的进程之中。由于4K/8K超高清技术的成熟，大带宽高质量的转发系统变得由于重要，高性能硬件成为迈向超高清视频的必经之路，NVIDIA Mellanox的Rivermax高清视频转发方案应运而生。

NVIDIA Mellanox高级市场开发经理陈龙表示，Rivermax是软件解决方案，解决的是SDI转IP化之后，如何用IP满足SDI传输的标准问题。Rivermax具备Packet Pacing、Kernel Bypass、Frames等特性，其中数据包步调可精确保证数据流速，释放视频数据流处理的潜能，且能大幅节约CPU资源。同时面向主流云应用，包括VMWare、Linux和Windows guest OS等等。借助在高带宽场景多年的技术积累，Rivermax解决方案突破了软件视频方案的瓶颈，帮助客户跨过超高清传输的鸿沟。

NVIDIA致力于打造技术领先的平台公司，服务广电行业的广大用户。NVIDIA也会继续发力设计、渲染等领域，与全球重量级的软件合作伙伴合作，帮助广电行业打造高质量的内容，同时在疫情期间，面对特殊环境，NVIDIA在远程办公、虚拟化等的协同设计方面提供了诸如RTX Server的解决方案，为客户解决了很多痛点和问题。

而针对AI的趋势，NVIDIA联合AI生态合作伙伴，收集AI应用，提供AI应用的落地方案，比如升分、AI智能插帧、语音语意识别等等。这些方案面向电视台、影视制作公司，还有现在国内比较火的视频直播平台等。结合NVIDIA GPU、庞大的全球软件网络和AI合作伙伴，NVIDA一如既往地交付更好的服务。

携手合作伙伴加速广电行业变革

技术的领先性是一方面，另一方面NVIDIA携手众多行业伙伴一起推动NVIDIA GPU和网络在广播电视行业的应用和案例。NVIDIA的众多合作伙伴，包括Epic Games、新奥特、博采传媒、当虹科技、强氧科技等也都分享了精彩的落地案例。

Epic Games是一家领先的互动娱乐公司和3D引擎技术提供商。由Epic Games开发的虚幻引擎（Unreal Engine）是全球最开放、最先进的实时3D创作平台。Epic Games China商务发展经理徐良安表示，NVIDIA RTX系列显卡是虚幻引擎实现实时光线追踪渲染的必备硬件，而光线追踪算法也革命性地提升了虚幻引擎渲染效果，使之越来越接近传统离线光线追踪渲染的画质。

Epic Games不断发力电影和电视行业，虚幻引擎越来越多地在行业中得到应用，比如实时预览、特技特效预演等。基于NVIDIA GPU，借助Quixel真实资产扫描，依靠虚幻引擎光线追踪渲染，能够极大降低环境建模和材质的难度和成本，使得小型团队也能制作出高品质的场景。

新奥特（北京）视频技术有限公司始终致力于在数字媒体领域提供领先的内容生产及运营的技术与服务。新奥特采用了NVIDIA Quadro系列的专业显卡，将其应用在石墨超高清在线展示平台系统当中，为新奥特在高清、4K/8K图形、图像渲染、色彩空间变换、虚拟演播和HDR等专业领域中提供了强大的性能和显示处理能力。

众所周知对于节目包装来说，更高的清晰质量可以实现更极致的享受。新奥特通过NVIDIA各种系列显卡以及支持的控制器实现整个屏幕包装及超高清呈现，也通过结合I/O系列卡及切换设备把整个电视节目信号全部输出，通过在线包装输出更极致的画面。

新奥特产品中心总监王宁表示，石墨整个超高清在线包装系统上结合NVIDIA显卡后，我们整个显示能力、GPU处理能力达到了跨平台飞跃性提高。8K超高清视频转播车中就采用了新奥特的8K多通道采集系统、8K慢动作回放系统以及石墨8K在线展示平台系统。借助NVIDIA GPU的强大处理能力，这些系统均能输出8K HDR 10Bit的高质量画面。

博采传媒以广告创意和影视制作见长，在创意、影视拍摄、后期制作、技术研发等方面有着丰富的经验。博采传媒采用NVIDIA Quadro RTX 8000 实时驱动巨型LED屏，博采传媒“Volume Plus”巨型屏幕，占地800平米，由nDisplay渲染集群提供强大算力，实时驱动1亿8千万个像素点，确保摄影机取景范围拥有8K分辨率，为影视拍摄流程带来了颠覆性的变革。

“我们有一个更大的愿景，那就是‘虚拟流水线＋Volume Plus屏幕虚拟背景设置＋虚拟演员’，达成全在虚拟环境下完成电影的目标。这个就是'所见即所得'实时高效的电影制作流程。我们对虚拟拍摄流程的愿景和规划是希望通过技术手段加速整个技术周期的更迭，提高运算的周转率。同时，虚拟制片技术也为演员和制作团队带来了革命性的便利。”博采传媒前期部总监沈辰奇说。

杭州当虹科技股份有限公司（简称当虹科技）是定位于大视频领域、提供智能视频解决方案与视频云服务的国家高新技术企业。当虹科技解决方案经理张贝利介绍说，当虹科技离线超分视频增强产品基于NVIDIA Quadro RTX 8000的深度学习并调用Tensor RT加速，分别运用在图像的超分上变换、视频智能插帧、深度去噪、去雾化等场景，助力当虹在视频深度学习领域的技术创新与突破，同时也推动了基于媒体应用的智能生态圈发展。

北京强氧新科信息技术有限公司（简称强氧科技）是国内知名的数字影像专业解决方案提供商。强氧HDR后期制作解决方案是在同一个工具中将专业8K剪辑、调色、视觉特效和音频后期制作融于一身的解决方案，其中大部分计算内容都会由GPU来处理。通过让GPU参与到编解码运算中，配合RAW优秀的现代编解码格式，能够实现更高质量的内容制作。

强氧科技技术工程师张希蒙表示，“达芬奇调色板”利用NVIDIA Turing架构的Quadro RTX GPU可以把物体基于AI的方式自动移除，匹配内容、人脸检测、面光提升等等。基于这样的这样的特性，专业广电从业人员可以实现大师级的渲染效果。NVIDIA GPU强大的性能可以助力越来越丰富的4K HDR内容以及后续的8K HDR、HFR，甚至12K的内容制作。同时还能提升用户的使用体验，减少时间成本并提升工作效率。

丽台科技也在本次BIRTV上携丰富的产品和解决方案亮相，其中包括NVIDIA Quadro系列产品、NVIDIA RTX Server以及NVIDIA Mellanox解决方案。

结语

NVIDIA 始终致力于为用户提供非凡的图形和计算性能，为专业合作伙伴提供强大性能的GPU和RTX技术，助力高质量的内容制作，满足用户日益严苛的需求，并通过引入AI技术为广播电视行业中的实时分析、内容分级和实况转播带来工作流程的变革。同时，NVIDIA通过与国内外行业领导者进行合作，将先进的技术与广播电视行业的需求紧密结合，为用户带来更优质的广播电视内容，助力整个行业生态蓬勃发展。