人工智能成为驱动芯片产业的核心动力

未来相当长时间内AI芯片的热度也将持续，市场上将会出现更多性能更加强劲的芯片，将为AI市场的爆发积蓄力量，也为AI重塑我们的工作和生活奠定基础。

7月20日，寒武纪正式登陆科创板，市值超过千亿元。寒武纪在业界可谓大名鼎鼎，自出生起，寒武纪就是一家明星公司。寒武纪天使轮融资时就估值5亿元，此后3年时间完成了5轮融资，总金额46亿元。

寒武纪备受关注除了国人对国产芯片的期待之外，另一大原因是其主打的“AI芯片”正是当下的风口。今天，市场上，智能手机、智能云计算、智慧+……不绝于耳，恨不得什么东西都得带上“智能”、“智慧”两个字，而支撑“智能”、“智慧”的背后就是各种人工智能芯片。

实际上，人工智能成为了当下芯片产业的一大动力。此前在英特尔面前只能称小弟的英伟达因为AI行业的火爆，带动了GPU热销而一飞冲天，如今市值超过了行业老大英特尔。

深感压力的英特尔在GPU上失了先手如今正在紧紧追赶，加紧研发独立GPU，同时，英特尔还在不断优化CPU和改进以提升CPU在AI场景的适用性，比如在指令集中加入AI专用指令。其最新推出的第三代服务器芯片至强中最大亮点之一就是体现在AI方面，作为首款具有内置bfloat16（BF16）支持的主流服务器处理器，至强能进一步增强其深度学习优化能力。

AI市场火爆的行情还推动了专用AI芯片的研发，这也是寒武纪背后关注的一大原因。在国际市场上，谷歌近期对外透露了最新一代TPU芯片（第四代TPU）的一些信息。该芯片用于运行人工智能工作负载，性能是上一代的2倍多。此前的TPU第三代和第二代产品通过谷歌Google Cloud Platform向企业提供这两代芯片，其性能水平令人印象深刻。

不仅是谷歌，其他AI芯片公司也是如此。7 月中旬，Graphcore 正式发布第二代 IPU 以及用于大规模系统级产品 IPU-Machine: M2000(IPU-M2000)。新产品比第一代 Graphcore IPU 性能提升 8 倍。Graphcore的IPU也是一种专门为AI场景定制的通用处理器，其内核采用了大规模并行MIMD，内置一个300MB的分布式片上SRAM，使得其相比CPU+DDR2或者GPU+GDDR/HBM能够实现10到320倍的性能提升。

芯片公司在AI方面的投入与AI市场的火爆一脉相承。近几年，得益于AI三要素（算力、算法、数据）的改进和提高，AI市场进入了高速发展阶段。数据预测，到2025年全球智能终端数量将会达到400亿台，智能助理的普及率将达到 90%，企业数据的使用率将达到 86%。这些都是芯片公司重金头AI市场的底气。不难预料，未来相当长时间内AI芯片的热度也将持续，市场上将会出现更多性能更加强劲的芯片，将为AI市场的爆发积蓄力量，也为AI重塑我们的工作和生活奠定基础。