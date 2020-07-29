AMD公布第二季度财报 Epyc和Ryzen芯片收入翻番助推财报创下新高

今天AMD发布第二季度财报，业绩小幅超出预期，并且公布了对下一季度的强劲指引，使得AMD股价在盘后交易中上涨了10％多。

今天AMD发布第二季度财报，业绩小幅超出预期，并且公布了对下一季度的强劲指引，使得AMD股价在盘后交易中上涨了10％多。

该季度AMD在不计入股票补偿等特定成本的利润为每股18美分，收入为19.3亿美元，此前华尔街预期的每股收益为16美分，收入为18.6亿美元。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“该季度AMD的收入和利润保持稳定，增长26％，毛利率提高3％。正如第一季度那样，AMD在第二季度创下了收入新高。”

AMD表示，由于市场对Ryzen个人计算机芯片和Epyc服务器处理器的强劲需求，使得销售额比去年同期增长了26％。AMD首席执行官Lisa Su在与分析师的电话会议上表示，这两种芯片的收入都同比增长了一倍。

AMD的Client Computing Group客户计算部门（包括Ryzen芯片）的收入为13.7亿美元，比去年同期增长了45％。

Moorhead表示：“AMD的客户端计算部门创下了12年来最高收入，Ryzen笔记本电脑收入翻了一番。实际上，这是AMD有史以来最高的笔记本收入，推动力来自于不断提高的竞争力，尤其是在Ryzen Mobile 4000平台方面。”

AMD还公布了当前季度的强劲预期。AMD预计，第三季度收入为25.5亿美元，远超华尔街预期的23.2亿美元。

Su在电话中说，前景乐观的原因之一，是AMD预计今年PC市场将加快增长。今年新冠病毒大流行以及在家办公趋势推动PC销量大涨，使得PC市场从中受益。

Su认为，下半年AMD的嵌入式和半定制芯片业务也将增长，因为微软和索尼都将推出使用AMD芯片的新型视频游戏机。

Su说：“我们预计下半年半定制业务将有强劲增长，因为我们将提高产量以支持PlayStation 5和Xbox Series X游戏机新品的发布。我们相信，这个市场的前景要比我们90天之前预期的要好一些，但是我们也充满信心，我们的产品有很强的吸引力，我们看到了来自客户的需求，这就是我们公布了指引的原因。”

就在几天前，AMD在芯片制造领域的主要竞争对手英特尔刚刚宣布7纳米产品路线图讲推迟6个月。英特尔还对管理层进行了一系列重大调整，这有可能让AMD有机会从竞争对手那里夺取更多的市场份额。

在Epyc芯片面向的数据中心服务器市场，AMD也取得了一些强劲的增长。最近几个月，AMD和AWS、IBM等超大规模云厂商达成协议，戴尔和HPE等服务器制造商也已经公布了基于Epyc的新系统。

Moorhead表示：“很高兴看到Epyc服务器CPU创下新的记录，收入同比翻了一番，我认为这主要归因于有越来越多的云服务、SaaS和HPC厂商采用了Epyc平台，而且也在非物联网服务器领域占据了一定的市场份额。”