微软Azure数据中心将采用氢燃料电池作为备用电源

微软计划利用氢燃料电池作为Azure数据中心的备用电源，减少碳排放。

微软今天在博客文章中详细说明了这一计划，称为了实现这一愿景，微软已经取得了具有里程碑意义的技术进展。

氢燃料电池是一种新型电源，比传统柴油发电机更加环保。氢燃料电池在不排放任何二氧化碳的过程中将氢与氧相结合进行发电，唯一的副产品是蒸气和热空气。

微软对这项技术很感兴趣，因为微软的数据中心和大多数现代数据中心一样，都采用了柴油发电机来提供备用电力。如果供电中断的话，发电机可以让服务器保持运转。据微软称，柴油发电产生的排放是微软总排放量的1％不到，微软希望用氢燃料电池代替柴油发电机可能会进一步降低这个比例。

微软今天详细介绍说，微软工程师已经试验了一种250千瓦的燃料电池系统，以测试该技术的可行性。上个月，微软宣称取得了重要的技术里程碑，这个250千瓦的系统连续48个小时为10排数据中心服务器供电，是业界首创。

负责该项试验的微软基础设施工程师Mark Monroe表示：“这是我们所知的最大的计算机备用电源系统，使用氢气运行，经过了最长时间的连续测试。”

在成功进行测试之后，微软计划采购一个更大的3兆瓦燃料电池系统，电能与Azure数据中心的备用发电机接近，其目的是测试这种大型企业作为备用电源的可行性。他说，微软希望借此推动“氢经济”。

为Azure数据中心持续提供48小时的备用电力，需要大约220000磅的氢气。微软表示，作为技术部署的一部分，工程师们已经就如何采购必要燃料进行初步讨论。根据微软的说法，一种潜在实现方法是将燃料电池与储氢罐和从水分子中提取氢和氧的电解槽搭配使用。