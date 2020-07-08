Arm分拆旗下两项物联网服务业务 转让给母公司软银集团

Arm今天表示，将分拆旗下两个物联网服务业务，并将其转让给母公司软银集团。

Arm称，将把旗下IoT Platform和Treasure Data业务转让给软银，让其专注于半导体知识产权业务，帮助软银在移动设备领域具有独特优势。

Arm转让物联网服务集团（ISG）下的这两项业务仍在等待公司董事会的审查，以及标准法规审查流程。不过Arm称，这次转让预计将在9月前后完成。

Arm说，此举实际上是把ISG从Arm剥离出去了，但在业务层面仍将保持合作关系。不过，这次分拆并不涉及用于物联网芯片的Arm知识产权。

Arm公司首席执行官Simon Segars表示：“Arm认为，数据和计算的共生增长，将带来巨大机遇。软银在管理快速发展的早期业务方面的经验，将使ISG在抓住数据带来的机会方面，展现出最大的价值。Arm将更专注于在核心IP路线图上进行创新，为我们的合作伙伴提供更大支持，在各种市场中抓住计算解决方案带来的更广阔的机会。”

软银在2016年以约310亿美元的价格收购了Arm，当时软银对物联网市场的增长前景充满信心。随后，Arm在2018年以6亿美元收购了Treasure Data，随后立即发布Pelion 物联网平台，可实现端到端的连接、设备和数据管理。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为，此次分拆可能与Arm在未来几年上市的计划有关。

Moorhead说：“考虑到Arm想要充分显示自身的盈利能力，此举也就不难理解了。这两项业务运营有十年时间了，相信可以很好地融入软银，得到软银一定程度上的关注。”

在分拆的同时，Arm主要业务正在蒸蒸日上地发展着。Arm最近宣布，苹果将从Mac计算机所使用的x86芯片过渡到基于Arm的处理器。

此外，Arm在数据中心领域也越来越受关注，特别是AWS推出了基于Arm的Graviton2处理器。市场研究公司Wikibon预测，Arm在企业级领域前景光明，到这个十年末期，基于Arm的处理器将为72％的企业服务器新产品提供动力。