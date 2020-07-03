VMware收购Blue Medora旗下业务 意在增强混合云管理

软件虚拟化巨头VMware今天宣布了连续多天来的第二次收购，将购买Blue Medora True Visibility Suite背后的团队和技术。

软件虚拟化巨头VMware今天宣布了连续多天来的第二次收购，将购买Blue Medora True Visibility Suite背后的团队和技术。

此次收购的目的是改善VMware基于人工智能的vRealize Operations产品的自驱动运营能力，帮助IT团队轻松地进行生产运营。

更具体地说，企业使用vRealize Operations在混合云环境中大规模管理和配置工作负载，例如计算、存储、网络和应用服务，提供了针对软件定义数据中心和多云设置的管理功能，可以帮助客户解决三个关键的业务场景，包括智能运营、自动化IT技术和支持DevOps的IT（让开发者和运营人员展开合作提高提高应用开发效率）。

Blue Medora的True Visibility产品套件包括各种管理包，有助于让vRealize Operations用途更加广泛。用户可以通过一个仪表板获得对数据中心和混合云环境的更多可见性和洞察力。此外，True Visibility管理包还可以动态发现客户应用和基础设施，提供映射和分析指标数据的方法，有助于进一步自动化客户环境。

此次收购并不令人感到意外，因为VMware和True Visibility Suite团队已经是官方合作伙伴有多年时间了，有400多个共同客户。VMware高级副总裁、云管理事业部总经理Ajay Singh在博客中表示，True Visibility团队帮助VMware扩大了vRealize Operation的覆盖面，支持打包应用、数据中心基础设施、中间件和公有云。

“通过与Blue Medora的合作，VMware vRealize Operations将服务范围扩展到越来越多的应用、中间件软件、云和硬件服务器、存储设备等，”VMware企业开发副总裁Alex Wang在声明中这样表示。

Singh表示，收购完成之后vRealize Operations客户将可以从VMware与True Visibility Suite的更紧密集成中受益，而且该套件将继续作为独立产品进行出售。Singh说：“客户可以跨更多第三方应用、中间件、基础设施和云访问丰富的数据，可以在混合云环境中实现更广泛的、增强的自驱动型操作管理。”

这次收购仅仅一天之前，VMware刚刚宣布有意收购灾难恢复即服务公司Datrium，来增强自己的站点恢复服务能力。此前，VMware在今年5月收购了Kubernetes安全公司Octarine，并在6月收购了反恶意软件研究初创公司Lastline。