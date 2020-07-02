VMware收购灾难恢复公司Datrium增强混合云战略

VMware今天表示将计划再进行一次收购，这次收购的对象是基于云的灾难恢复专业公司Datrium。

VMware今天表示将计划再进行一次收购，这次收购的对象是基于云的灾难恢复专业公司Datrium。

这次交易的条款尚未披露，根据信息显示，Datrium自2012年成立以来已经筹集了约1.2亿美元的资金，其中包括两年前在由三星领投的D轮融资中获得6000万美元。

作为VMware的合作伙伴，Datrium提供面向VMware on Amazon Web Services的灾难恢复即服务，提供的增量备份功能，可以在Amazon S3存储上对备份文件进行加密、重复数据删除和存储。

VMware高级副总裁、超融合基础设施业务总经理John Gilmartin在博客中表示，这一计划的目标是将Datrium技术集成到VMware的云产品组合中，增强VMware的站点恢复服务。他指出，随着混合云策略在VMware客户中越来越普及，因此对VMware而言，能够维护混合云环境以及其中运行的应用，比以往任何时候都更为重要。

他说：“这是一个重要举措，将帮助客户通过把VMware Cloud具有一致性的基础设施和运营与Datrium DRaaS相结合，降低成本和业务连续性复杂性，从而构建混合云。”

Gilmartin说，根据IDC的报告显示，灾难恢复即服务是数据保护市场中增长最快的一个部分，该细分市场的年市场规模约45亿美元。他说，灾难恢复即服务“非常适合混合云”，因为混合云所具有的经济效益和灵活性，与灾难场景不可预测的特征是相匹配的。”

Datrium首席执行官Tim Page表示：“我们从根本上认为灾难恢复应该是很便捷的，当企业组织面对灾难的时候，不应该忍受虚拟机需要格式转换或者冗长的数据再融合过程。”

尽管如此，VMware收购Datrium的决定确实令一些分析师感到惊讶。市场研究公司Wikibon首席分析师Dave Vellante表示，Datrium最初是一家超融合基础设施解决方案公司，和VMware的vSAN存储虚拟化软件是竞争对手关系，vSAN和Sphere相结合可以通过一个平台同时管理计算和存储。

“Datrium一直是VMware的合作伙伴，因此他们双方知道彼此的契合点。VMware将Datrium定位为有助于增强VMware Cloud产品的灾难恢复即服务。”

此次收购也将是VMware连续三个月以来进行的第三次重大收购，之前在5月的时候VMware收购了Kubernetes安全公司Octarine，在6月收购了反恶意软件研究初创公司Lastline。