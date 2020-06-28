后疫情时代安富利从创意到实现助力企业掘金“新基建”

“不管是大客户还是中小型客户，从创意到实现，安富利都能够在整个生态链上面帮助我们的客户在‘新基建’中捕捉机会，在产品生命周期的每个阶段，帮助他们将前沿解决方案快速推向市场，”钟侨海说。

至顶网计算频道 06月28日 新闻消息（文/李祥敬）：随着数字经济的发展，数字化信息技术在其中扮演了重要的角色。尤其是 5G、人工智能、物联网等新技术和新应用，在疫情防控和推动复工复产的过程中作用凸显。

作为全球领先的技术解决方案提供商，安富利携手供应商和客户，加强合作攻关，为抗击新冠肺炎疫情贡献科技力量。

安富利亚洲供应商及产品管理高级总监钟侨海告诉记者，作为全球以技术主导的一家公司，安富利希望为抗疫出一份力，跟客户一起贡献社会，践行企业社会责任。比如，疫情爆发后，安富利帮助客户设计与生产了一款氢氧气雾化机，该客户捐献了1000部氢氧气雾化机给武汉的医院使用，助力新冠肺炎的临床治疗。“我们希望尽自己的社会责任，同心共赢，携手战役。”

疫情期间，安富利为客户提供了专业的设计链服务，赋能人工智能、机器学习、嵌入式视觉、自动驾驶和工业物联网等技术解决方案和应用的开发，帮助客户打造出了先进的技术和产品，为防疫抗疫做出了积极贡献。

例如安富利为长沙行深智能科技有限公司提供支持，帮助该初创企业开发出了一款无人驾驶配送车。该无人驾驶配送车在疫情期间为湖南科技园企业提供无接触餐饮配送服务，减少了不必要的人员接触，有效降低了交叉感染的风险，助力企业安全复工复产。

在设计过程之中，安富利的应用工程团队，与这家公司在各个层面进行互动，讨论怎样的系统架构是最合理的、最有效率的、最经济的，直至与客户一起进行无人驾驶配送车的上路测试，查看其稳定性，一路陪伴，帮助他们解决各种问题

钟侨海说，疫情危机中数字化技术发挥了非常重要的作用，让我们的生活更安全、更健康，同时生活更聪明、更智慧。我们有更多的时间做一些对国家和社会更有贡献的事情。

后疫情时代安富利积极布局“新基建”

后疫情时代，加快经济步入复苏轨道成为主课题。特别是在中国，“新基建”成为当下的热门话题。

钟侨海表示，作为一家技术领先的公司，安富利将积极布局，在新基建重点聚焦的人工智能、5G、工业互联网等领域为客户提供支持。“我们希望能够提供更智能、更有设计理念的产品和解决方案，帮助客户进行应用的开发。安富利能够为客户提供全方位的服务，包括技术选型，软件、硬件和系统的集成，以及设计链服务等，可在产品生命周期的每个阶段为不同规模的客户提供支持，助力他们将创意转化为智能解决方案，减少将产品投放市场所需的时间、成本和复杂性。除了人工智能、5G和工业物联网，安富利在行业市场比如交通、电力等也有深度参与。”

在人工智能方面，AI推理市场增长迅猛。安富利与Xilinx合作推出了全新的人工智能开发平台。借助整个平台，开发人员可以在一个统一的平台进行AI应用的开发，而且该平台支持丰富的模型，比如Tensorflow和Caffe。

安富利通过Xilinx Vitis人工智能开发平台，开发了边缘人工智能服务器，可以实现真正可扩展的人工智能架构，在边缘进行关键的低延迟的分析，可以说是业界速度最快、功耗最低的人工智能解决方案。

钟侨海说，从边缘人工智能到云系统，安富利能力广泛，并将合作伙伴的产品与技术重新组合成系统级解决方案。“我们希望给客户一个平台和免费的参考设计，更多的客户能够使用这个平台和参考设计开发他们自己的人工智能应用。”

安富利与Mipsology展开合作，Mipsology突破性的深度学习推理加速解决方案帮助部署人工智能的企业无需修改代码，便可以无缝迁移到全新的基于FPGA的加速技术。Mipsology人工智能推理平台消除了FPGA的技术复杂性，使得它们可以即插即用，并发挥超快的速度和出色的性能。

“安富利还为希望在数据中心部署机器学习的客户提供一整套全面的服务，包括硬件、软件、系统集成、应用开发、设计链和专业技术。”钟侨海说。

在5G方面，通信运营商在积极部署5G网络，安富利提供了整个供应链的支持，确保整个5G网络的搭建。除了开发平台之外，安富利也推出了5G模块，通过把软硬件全部集成，客户可以直接用这个模块，就能设计5G的产品，实现5G的落地应用。

在工业互联网方面，安富利提供了与微软合作开发的IoTConnect工业物联网解决方案。IoTConnect基于成熟的平台即服务（PaaS）模式。该平台支持设备的通信和管理，数据存储，应用程序创建和使用，以及强大的安全协议。通过IoTConnect，客户可以实现端对端的连接，实现智能生产线、智能家居、智能办公等。

从生产、研发到整个设计，安富利在物联网、人工智能、器件的选型、软硬件集成、生产等帮助到客户。据悉，为了帮助客户享受到系统级与平台级的服务，安富利还专门成立了设计服务部门，其按照不同的供应商所推出来的不同的解决方案进行整合，把整合成果变成不同的方案推给相应的客户。

此外，安富利旗下的在线社区e络盟和Hackster.io的会员人数已达100万。作为全球最大的专业社区，e络盟和Hackster.io支持工程师、企业家和开发者围绕产品创意相互学习、彼此协作，同时帮助全球各地的产品开发者更快、更有效地完成工作。

“不管是大客户还是中小型客户，从创意到实现，安富利都能够在整个生态链上面帮助我们的客户在‘新基建’中捕捉机会，在产品生命周期的每个阶段，帮助他们将前沿解决方案快速推向市场，”钟侨海最后说。