后疫情时代康普助力企业打造未来就绪的网络基础设施

2020年开启了一个更加紧密连接的未来，以前在公司中是人与人物理层面上的连接，但是这次疫情带来了更为紧密的虚拟连接，连接无处不在。这就要求企业在IT网络基础设施建设上面更具前瞻性，建设可以满足现在和未来需求的IT网络，推动企业生产力的提升。

至顶网计算频道 05月28日 新闻消息（文/李祥敬）： “危机的英文是‘Crisis’一个词，但在中文里'危机'这两个字，合并起来是危机，但如果把这两个字拆开来，一个是危，一个是机，有危就有机，就看企业如何把握。机会永远给有准备的人，我们需要准备充分。没有一次‘危’，客户可能也不会真正体会到前瞻性的重要，要在危中捕捉机遇并应用好。”——康普北亚区企业网络副总裁陈岚

2020年初，一场突如其来的新型冠状病毒疫情袭来。为有效抗击新型冠状病毒，武汉刻不容缓，火速启动了火神山和雷神山两座专门医院的建设！危机时刻，康普与合作伙伴紧急支援雷神山医院，为雷神山医院迅速提供综合布线系统产品，以保障网络通畅。

在武汉封城，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运等暂停运营的情况下，康普人仅用一天时间，就完成调货、配送的所有工作，将产品安全送达雷神山医院项目现场。

对于上面这个场景，康普北亚区企业网络副总裁陈岚在远程视频会议中给记者描述时，激动而自豪。“当时连工人都找不到，康普在武汉的员工们就亲自上阵，把沉重的线缆产品从仓库搬运至医院工地，从中体现了康普的一份社会责任感，这一佳话当时也传遍了公司同事的微信圈。”

除此以外，康普还积极利用网络积极推广新的解决方案，与合作伙伴、最终用户保持联系应对突发情况。例如康普举办网络研讨会和直播，进行解决方案的展示；面向合作伙伴，康普举办技术培训，确保合作伙伴能够服务好用户；康普通过新媒体推送相关行业案例分析等。

陈岚表示，康普的这些线上化举措并不是因为疫情才开始催生的。早在3、4年前康普就认为线上化是未来的趋势，并开始了尝试。疫情的发生，推动了线上方式更进一步地发展。

你的网络准备好了吗？

疫情让整个社会进入了非常时刻，人们的生活和工作也受到极大影响，在家办公、宅经济等新的工作和生活方式迅猛发展。

在这背后，人们对于网络连接的需求时巨大的。“随着视频会议需求的激增，人们对于带宽、网速的要求也相应提高，我们可能有时候会听到同事抱怨家中网络过慢，甚至无法正常办公。这就引出了和康普业务密切相关的一个话题：你的网络准备好了吗？”陈岚说。

在带宽需求催生的连接方式中，无线Wi-Fi应该是最为普遍的。有行业调查显示，到2021年，可能将会有近70%的企业员工完全依赖Wi-Fi连接进行日常工作。

陈岚表示，除了人员的增长以外，各种应用的提升，尤其是多媒体应用的丰富，比如年轻人看4K视频，使得对无线网络的稳定性、高密度、带宽的需求日益提高。无线本身虽然已不是新生事物，但是有效的无线解决方案却是一个新生事物，值得我们思考。

例如，从空中的接口来看，目前终端的数量越来越多，流量需求也越来越高，其发展并不是呈一个平缓的坡度，而是非常快速的。这样的现状也带来了挑战，当高密度、高带宽需求出现的时候，企业如何提供一个具备这样能力的无线解决方案来支持用户？

在传输与覆盖方面，如何应对复杂建筑结构以及各种干扰，实现无线信号顺畅传输与广覆盖，这也是挑战，引发对无线AP（接入点）部署的思考。

企业应该做好这些事儿！

基于现状和挑战，陈岚认为，企业应该做好如下工作：

企业必须高瞻远瞩，决策要具有前瞻性，部署一个可以支持更高带宽和更大容量的无线基础网络。

网络的可拓展性和可升级性。现在很多用户部署无线网仅为了服务最基本的通信。但在物联网时代，当万物都要接到网络的时候，我们的无线基础设施能不能真正支持这些物联网的应用，这是值得思考的问题。如果企业部署了一个比较低端的无线解决方案，未来它可能无法支持任何新的应用。这也是企业需要做的准备工作。

企业需要充分认识Wi-Fi的发展及新技术，例如如何部署Wi-Fi 6。

智能化也是企业需要考虑的。网络基础设施搭建好还不够，是不是足够智能化，快速应对企业不断增长的需求。

PoE（以太网供电）交换机的能力。现在很多AP接入设备功率不断提高，如果AP设备的功率提高，但是交换机的PoE能力跟不上也是不行的。

布线升级到超六类（Cat.6A）。或许企业的无线解决方案已经支持Wi-Fi 6，上行接口可达5G甚至10G速率，但是因为最后的设备口还是需要接到有线，如果有线是比较低等级类别的，那它就会成为网络升级的瓶颈。

技术引领 康普瞄准无线基础设施

针对企业无线网络基础设施的建设需求，康普提供了完善的解决方案。例如康普Ruckus Networks无线AP搭载了很多独到的技术，其中BeamFlex智能天线技术可以根据场景、建筑结构、人的位置帮助企业解决无线信号灵活覆盖问题。

而Channel Fly专利技术可以用于提升抗干扰的能力，其不仅抗AP之间的干扰，还抗其他干扰源所产生的噪声。这样的技术在医疗场景中应用效果颇佳。

谈到无线，我们就不得不说Wi-Fi 6。陈岚说，无线部署密集环境越来越多，各种应用的类型越来越多，比如4K视频、AR/VR、电子竞技、人脸识别、公共安全，这些方面带来了带宽的挑战、高密度的挑战。Wi-Fi 6是一个可以解决这些挑战的新技术。

与此前的Wi-Fi标准相比，Wi-Fi 6具备传输速度更快、承载量更大、功耗更低等优点。

其中，从设备传输来看，Wi-Fi 6的速度是Wi-Fi 5的四倍；Wi-Fi 6加强了多用户的通道能力，也就是MU-MIMO；低时延方面，Wi-Fi 6的OFDMA技术可以大大降低多用户通信时候的时延；Wi-Fi 6的1024-QAM编解码能力提高，带来了带宽的提高；Wi-Fi 6 TWT（Target Wake Time）技术延长了待机时间，也就是说更加绿色节能。

陈岚表示，康普在Wi-Fi 6方面早有布局，康普Ruckus Networks的R750接入点（AP）是业界第一个获得Wi-Fi 6认证的AP产品。

谈到Wi-Fi 6，我们就不得不说5G，关于它们两者之间的关系，业界也有很多讨论。在陈岚看来，Wi-Fi 6和5G是相辅相成。这两个技术都是无线技术，在技术上是有共通性的，但是在使用场景上是有差异性的。Wi-Fi 6和5G在技术上都是高速率、低时延、高效率，这是共通性。但是在使用场景上，Wi-Fi 6更适合室内高带宽的应用场景，而5G更适合室外的大覆盖。两者可以实现场景的互补，实现全覆盖。

“除了丰富的硬件产品，康普还提供包括管理、控制和数据转发、分布式网络架构以及虚拟化功能的软件产品，从而形成软件硬件相结合的完整解决方案。所有的这些领先技术都可以帮助企业铺设满足现在和未来需求的无线基础架构。”陈岚说。

不只是无线，康普的端到端解决方案

前面说过，一个强大的无线基础架构其实不是单一产品技术所能构建的，需要软硬件、无线与有线等技术的有机组合。而从无线到软件，再到综合布线，康普可以提供端到端的解决方案。

通过几次重大收购以后，康普已经成为一家提供连接方案的公司，无论是有线还是无线，不管无线是局域网还是广域网，包括Wi-Fi 6和5G解决方案。

康普既有完全支持Wi-Fi 6 AP功能需求的交换机，又有融合光纤和铜芯的Powered Fiber产品，真正做到了提供端到端的解决方案。

陈岚表示，康普根据用户的应用场景提供针对性的连接解决方案，这是康普的一个定位，康普要成为全球领先的提供连接解决方案的供应商。

当前，“新基建”成为业界关注热点。对此，陈岚认为，新基建是数字经济发展的一个战略基石，对康普来说也是一个巨大的机遇。因为5G、大数据中心、AI和工业互联网这些领域与康普的业务息息相关，都离不开网络的建设，而康普提供的网络基础设施是基石。

“新基建”的“新”是相对于传统基建而言的。随着数字化发展的日益成熟，传统基建会越来越要求智能化，比如楼宇里面都是智能化系统或者自动化系统，传统基建其实也会跟着新基建的步伐不断升级。所以，在传统基建中本来就有的市场需求会提高，这也会给康普带来机遇。

“2020年开启了一个更加紧密连接的未来，以前在公司中是人与人物理层面上的连接，但是这次疫情带来了更为紧密的虚拟连接，连接无处不在。这就要求企业在IT网络基础设施建设上面更具前瞻性，建设可以满足现在和未来需求的IT网络，推动企业生产力的提升。”陈岚最后说。