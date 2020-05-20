全新升级 青立方超融合易捷版打造新一代云基础设施

基于云交付超融合的整体能力，定位为普惠型超融合产品的青立方超融合易捷版继承了云基因，对于多行业、多应用能够做到丰富的支持，目前覆盖包括金融、政府、能源、制造、零售、医疗等行业。

至顶网计算频道 05月20日 新闻消息（文/李祥敬）： 在IDC最新发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告，2019Q4》中，青云QingCloud旗下青立方超融合凭借优异的技术和市场表现连续三年入围核心厂商。近日，青立方超融合易捷版全新升级，升级后的易捷版满足了企业数字化转型需求，实现更快的业务响应、更高的灵活性与更低的运营成本。

目前，青立方超融合易捷版在各个行业落地开花，推动众多企业极速上云。在这一年的实践里，青立方超融合易捷版积攒了很多行业需求和技术创新点，依然秉承“从简出发”的设计理念，再一次全面升级，满足越来越多的企业借助超融合落地云计算战略，加速数字化转型与升级的需求。

三大核心竞争力 青云QingCloud“征战”超融合市场

青立方产品经理赵宇航告诉记者，超融合经过这么多年的发展和不断洗礼，在架构层面，从最早的“计算＋存储”到“计算＋存储＋网络”等基于软件服务的堆叠，发展到现在真正以软件定义为基础的云基础设施；在交付形态上，最早以虚拟化为核心，与软件定义存储结合进行交付，现在可以实现基于全栈云的交付，例如青云QingCloud；在业务场景上，从最早的边缘业务起步，包括桌面云，到现在已经延伸到企业关键业务，其业务层面的支撑能力进步明显。

“当下，业务与应用作为主导变成趋势，超融合产品应该是基于应用和业务场景定义。这要求超融合厂商能够支持多场景、多业务、多应用适配的、稳定可靠的能力。青云QingCloud正是具备这样的云能力。”赵宇航说。

在赵宇航看来，作为一家基于云交付的超融合厂商的核心竞争力，青云QingCloud在以下三个方面表现出色：

第一，产品层面。首先，技术要有领先性，而不是采用陈旧的技术适配当前全新的模式、全新的场景。其次，很多技术非常不错，但其产品成熟度没有经过大量的、长期的、广泛的稳定运行验证，所以产品的成熟度也非常重要。第三，生态能力。对于现在的业务应用而言，联动协同是非常重要的。因此生态能力也是产品层面核心竞争力的体现。青云QingCloud基于本身的云背景，无论从技术领先性、产品成熟度以及生态能力上，都具有先天优势。

第二，方案层面。青云QingCloud交付给客户的不是超融合一体机，而是一款基于云交付的超融合解决方案，无论是从最基本的云就绪状态，还是全栈云ICT解决方案。方案交付作为超融合交付的一种全新形式，青云QingCloud也会与各类行业ISV提供联合解决方案，提供基于应用定义的、真正的超融合解决方案。

第三，服务层面。最早在超融合的形态里，更多是让客户以自动化的能力使用资源。客户在业务层面真正需要的是服务能力，是对于环境、运维、运营的能力。青云QingCloud通过基于云的交付能力和云服务经验，赋能客户运营、运维能力，因为青云QingCloud长期运营大规模公有云，积累了大量经验与能力，并进行输出。

不管是“新基建”还是企业数字化转型，更多行业已经将数字化提上日程，这对超融合一个非常重要的推动力。由于超融合架构具有通用性、标准化的优势，基于超融合架构构建的企业数据中心，已经成为新型数据中心建设的标准。青云QingCloud基于云交付的数据中心，能够结合超融合与云计算的优势，对企业数字化转型提供强有力的支持。

五大亮点 青立方超融合易捷版打造新一代的云基础设施

2017年6月，青立方超融合易捷版发布1.0版本，基于超融合3.0的架构实现一站式的软件定义数据中心，从而帮助客户构建“小云”环境，让客户一步上云。去年，青立方超融合易捷版发布2.0版本，在原有的版本上进行了迭代，把整体的交互界面及功能进行全面的重构，打造了一个从简出发的云就绪环境。

2020年5月20日，青立方超融合易捷版全新升级，基于上一版本的迭代，有30多项的功能优化及相应的更新。作为新一代云基础设施，全新升级的青立方超融合易捷版会使能云网一体，面向更多的客户场景。

“我们的目标是让青立方超融合易捷版成为新一代的云基础设施。作为新一代云基础设施，青立方超融合易捷版让客户人人会装，人人会用，人人会管，打造一种低技术门槛、快速上线的普惠超融合产品。”赵宇航说。

从产品功能拓扑看，全新升级的青立方超融合易捷版增加了很多功能，包括计算、存储与网络分别支持GPU主机、异构存储配置和IP地址管理，进一步提升平台的各项性能与可用性指标。针对运维及相应安全策略的操作，新版本增加了很多非常人性化的功能，同时提供专业的QingCare＋服务对接。在核心组件上，新版本把桌面云组件和相应的SD-WAN组件能力进行了提升及全新的更新。具体来说：

第一，系统平台功能增强。在整个平台交互界面中，青云QingCloud倾听客户的声音，从这个版本开始支持多租户的模式，区分了普通用户和管理员客户的界面，帮助客户实现便捷安装与部署管理。

全新的青立方超融合易捷版的底层继承了青云QingCloud自主可控、企业级私有云的基因，借助底层智能机器人社区自动运维技术，实现自动化的调度和相应的运维，有效降低人工干预。

除了做到简单外，青立方超融合易捷版也希望做到更加优秀，补充了很多相应的功能，比如虚拟物理资源监控、资源监控与告警、运行统计与批量迁移、物理存储资源池管理、定时任务、V2V迁移工具等。

第二，桌面服务。在青立方超融合易捷版中，自研桌面授权永久免费。现在青立方超融合易捷版支持同时创建多个相互隔离的不同区域的桌面环境。客户可以灵活选择不同的数量部署青云QingCloud的桌面云和思杰的桌面云。

第三，SD-WAN便捷组网。在上一个版本中，青立方超融合易捷版内置了基于SD-WAN技术的虚拟光盒，使得地环境能与同一架构的公有云形成安全、高速、稳定的网络连接，这也是构建混合云架构非常重要的技术组件。基于这个能力，客户可以借助QingCloud IFCloud统一多云管理平台产品，实现整体管理。

在全新版本中，青立方超融合易捷版将支持从青立方超融合易捷版到下行的能力，提供基于SD-WAN私有化部署的模式，与各个分支的物理光盒建立安全的连接，实现多元化接入控制，满足多个网络的区域隔离配置的需求。

第四，QingCare＋专业服务。通常IT产品由原厂或者代理商提供相应的支持服务。在疫情发生后，现场支持的难度提高了很多。很多客户相应的维护包括新建等变得非常困难，现在青云QingCloud通过QingCare＋专业的能力，可以提供7*24小时原厂力度的支持。在客户出现的各种环境问题时进行果断的支持。需要提及的是，青云QingCloud相应的技术人员都是专家级别的。

“QingCare＋包括整体的安全接入，同时配合工单的方式形成灵活的交互。这种基于专有线路的接入要获得客户的授权，我们进行协助。相应的操作和数据上的交互，我们也会进行录屏录像，满足客户基本合规和审计溯源的需求。在提供服务的同时，也为客户的安全提供强有力的保障。”赵宇航说。

第五，一体机硬件平台升级。全新青立方超融合易捷版搭载了英特尔全新第二代至强可扩展处理器、端到端RDMA网络、支持异构存储节点、国产化生态。

赵宇航表示，青立方超融合产品线及易捷版最近基于国产化的芯片、国产化的操作系统以及各类国产化应用进行了相应的适配。在当前这种国产化的大局之下，青立方超融合易捷版可以实现全栈自主可控，交付全新一代的云基础设施，并积极推进国产化生态的进程。

综上所述，全新的青立方超融合易捷版不仅做到了 “至简”，也做到了“至臻”。“至简”与“至臻”成为整体的循环，不断迭代，让青立方超融合易捷版给客户带去更大的收益和价值，让客户具备自主可控上云的能力。作为新一代的云基础设施，青立方超融合易捷版可以服务于客户的数字化转型，帮助企业降本增效。

加速行业落地 青立方超融合易捷版实现多行业多场景支撑

超融合经过不断的迭代和发展，已经从原有的技术区分，逐渐转变为基于应用定义场景的区分，支撑多场景、多领域、多业务的平台需求更加突出。

我们知道随着客户业务不断的迭代，数据不断的累加，其业务环境也在不断迭代，场景的变化和适配能力也给超融合带来很大的挑战，要求超融合不仅仅能着眼于现在，同时要着眼于未来，也给基于超融合方案提供的整体方案提出了更高的要求。

基于云交付的超融合会成为一个平台，既可以支撑标准的场景应用，也可以延伸到对于大数据、人工智能的支持，以及边缘计算、物联网、5G相关业务的开展。

青云QingCloud解决方案架构师周宇介绍说，目前青立方超融合易捷版拥有了众多落地案例，受到客户一致的认可，满足了医疗影像云、集团分支云、医联体混合云、高效办公云等业务场景的需求。

比如慈铭体检采用了青云QingCloud的解决方案，在私有云数据中心部署了青立方超融合易捷版加QingStor对象存储，用一体化解决方案，满足其影像业务系统平台的支撑。

通过平台搭建和统一影像云服务，慈铭体检在业务上实现了从传统的离线阅片到云端阅片的转变，提升阅片的效率。

经过第一期的使用，后期慈铭体检会有更多分院通过SD-WAN打通与集团之间的网络，来使用影像云服务，这也是为慈铭集团未来的智慧医疗建设奠定了很好的基础。

在西部矿业，其下属有很多景区，这些景区有自己的售票系统、财务核算系统。在每年旅游高峰期时，这些系统都面临巨大的挑战和压力。最开始这些系统都部署在公有云的上，但是集团对数据有合规性的要求，需要对数据业务实现自主可控，提出在每个景区构建自己的IT平台。并且希望将这些景区作为集团私有云分支的延展，纳入集团做统一管理。

于是西部矿业在每个景区部署一套青立方超融合易捷版的解决方案，用以支撑其分支轻量云平台，承载每个景区的售票、财务等系统。通过这样的架构部署，帮助集团实现数据的自主可控，把数据保存到景区的本地，再通过集团跟景区的网络打通，对数据进行统一管理，也实现了业务系统的统一管控。后续，这为西部矿业集团构建混合云打下很好的基础。

天佑儿童医院隶属于天佑医疗集团，是国内大型民营医疗集团，旗下有很多二级医院和门诊。天佑儿童医院总院基于青立方超融合易捷版搭建了私有云，用来支撑其HIS、LIS、PACS业务系统。

同时，天佑儿童医院总院在青云QingCloud公有云上部署互联网医疗系统，并通过SD-WAN打通二者之间的网络，构建医联体混合云。最终，实现了门诊数据的统一管理，也打通了总院到每个分院和门诊之间的业务数据，实现了基于业务的数据协同。

在隆达轻工业，青立方超融合易捷版助力其构建了高效办公云，承载其OA系统，实现办公流程自动化。对于客户来说，后续上线业务系统，比如财务、数据分析系统不需要调整其底层架构，只需要在新平台上部署其系统，或者把这些系统迁移到新平台上，业务上线是非常简单快速的。

周宇总结说，青立方超融合易捷版的特点非常明显。第一，新一代的云基础设施。青立方超融合易捷版提供的是开箱即用、简单易用的使用体验，轻松开启上云之路。基于青立方超融合易捷版的理念，产品部署只需要2-3天时间，经过简单的培训，客户就可以快速使用易捷版产品。

第二，高效支撑各类应用场景。从上面几个客户案例就可以看来，青立方超融合易捷版具备稳定可靠的、高效支撑各类场景应用的能力，支持的场景非常丰富，比如混合云，可以满足客户多样化的需求。

第三，从保护客户投资的角度来说，客户可以借助青立方超融合易捷版从一朵“小云”的构建开始，根据业务发展逐渐成长为一朵全栈云或者集团云，平滑升级。当转型需要一步一步进行，可以从小规模的节点进行尝试。

结语

目前中国超融合市场经历多年的洗礼，逐渐走向成熟。青立方超融合在云环境中具备天然的优势，覆盖所有云计算功能，天然支持混合云架构，给客户提供更多选择。同时，不同版本的配置可以减少客户的前期投资，减轻客户的成本压力。

基于云交付超融合的整体能力，定位为普惠型超融合产品的青立方超融合易捷版继承了云基因，对于多行业、多应用能够做到丰富的支持，目前覆盖包括金融、政府、能源、制造、零售、医疗等行业。