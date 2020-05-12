VMware Tanzu上市，为应用现代化加速

今天，无论是从基础架构还是应用的现代化，VMware都能够提供整体的端到端解决方案，帮助企业打造未来真正需要的数字化转型的平台。

不期而至的新冠肺炎疫情不仅改变了我们当下的工作和学习，对于企业正在进行中的数字化转型也将产生不小的影响。如果说疫情发生之前企业对于数字化转型的力度和广度可能还有侥幸，那么这场疫情将让企业充分认识到数字化转型不止是一个愿景，而是一个实实在在的需求，是企业经营过程不可或缺的一部分。

比如，疫情让很多电商，如蔬菜、水果类电商、医疗、快递等业务暴增，这些企业必须在相对较短的时间内提高自己的处理能力，这就要求基础设施和运营负责人要能借助公有云的弹性扩展本地工作负载容量，为此必须能实时对工作负载和性能进行监控，并能使用云原生架构自动扩展或重新构建工作负载，确保运营的连续性。这对底层基础设施提出了很高的要求。

应该说，充分的灵活性和弹性是对企业IT基础架构一直以来的需求，只是疫情凸显这些需求。疫情期间，VMware 发布了多款产品，包括备受瞩目的全新的VMware Tanzu产品组合、配备Tanzu的自动化交钥匙混合云平台VMware Cloud Foundation 4以及VMware vSphere 7，借助这些产品企业可以构建一个现代化的基础平台，方便构建现代化的应用程序，助力企业数字化转型。

应用现代化的挑战

当今众多企业正在进行数字化转型，这是一个长期的旅程，注定不会一帆风顺。在企业转型过程普遍面临两大挑战，一个是如何实现传统应用和现代应用的和平共处，也就是一边要构建现代化应用，一边要继续使用现有应用。这类似于在飞机飞行的过程中去转换引擎和发动机。

实现这一点就离不开底层平台的支持。VMware大中华区战略发展副总裁李映博士解释说，一个理想的平台需要保证未来的几年里，在支持平台现代化的同时保证业务的持续发展。更重要的是，这种改变还要与企业过去几年在软件开发、数字化转型领域的理念相匹配。

另一个挑战是如何利用现代化的基础架构来提高开发效率和应用的可移植性。为应用的开发、运行及管理提供最大程度的支持，让IT投入发挥最大的价值是一个现实的需求。

这些需求归结起来就是要建设一个高效的应用平台，以支持应用的现代化。这也正是VMware这几年一直发力的地方，是VMware的愿景，就是帮助企业在数字化转型中能够打造数字化平台——一个在任意应用、任意设备上面都能够使用的数字化平台。

VMware大中华区战略发展副总裁李映

李映表示，VMware所说的应用现代化有几个特点：首先是对DevOps的充分支持，能帮助企业改变开发流程，让企业应用开发能实现快速迭代。其次，要帮助企业打造一个可扩展的应用平台，这个平台能支持企业所有应用。第三，能将开源基因、多云基因和公有云的基因都引入到企业的整个应用开发过程。

“过去的几年中，公有云上有很多新的创意、新的理念、新的应用服务；同时，开源社区也有很多的创新、新的项目出现。应用现代化有必要这些创新纳入到整个企业应用的开发过程之中。” 李映博士说。

拥抱Kubernetes，加速应用创新

今年3月，VMware发布了一系列的新产品和重大产品更新，其中最为亮眼的无疑是VMware Tanzu。Tanzu在2019年8月举行的VMworld大会上首次对外公布，公布伊始就受到了业界的广泛关注。在Tanzu品牌对外公布的同时，VMware发布了全面拥抱Kubernetes的首个产品计划——Project Pacific，将全面拥抱Kubernetes，内置对Kubernetes的支持。在不久前的新产品发布中，Project Pacific终于瓜熟蒂落，这就是VMware vSphere 7，如约实现了对传统的虚拟化的应用和现代的应用（如容器）的支持。

“在VMware之前的vSphere版本中就支持容器应用，只是那个时候是通过一些外加的平台来支持的。而从vSphere 7开始将能提供原生的支持。这样性能更好、更加顺畅。同时，还能统一管理容器和虚拟化，提高了效率。” VMware 大中华区高级产品经理傅纯一表示。

VMware大中华区高级产品经理傅纯一

vSphere 7中还有一个重要变化，就是管理的出发点发生了改变，从以资源为中心转变为以应用为中心。

傅纯一解释说，传统的管理员是以资源为中心，管理的对象就是虚机、集群、存储等。现在要支持现代应用，就要以应用为中心，对这个应用进行管理，而不需要关心这个应用是由哪些虚机组成的，是由那些Pod组成的，平台能自动把整个的应用都集中管理起来。

除了VMware vSphere 7以外，VMware Tanzu产品组合的首批产品也正式发布。具体包括：

VMware Tanzu Kubernetes Grid：作为Kubernetes运行环境，它能帮助客户在所选择的基础架构上安装、运行多集群Kubernetes环境。该服务旨在跨数据中心、超大规模公有云、服务供应商、边缘环境等任意环境，实现Kubernetes的一致运行。

VMware Tanzu Mission Control：作为一款集中管理平台，跨多团队和云环境实现Kubernetes基础架构和现代化应用的一致运行和保护。它为运维人员提供单一控制点，跨环境实现一致管理，并提升安全性和治理能力。

VMware Tanzu Application Catalog：提供Bitnami社区产品目录中开源软件的定制化选择，经安全、测试及维护验证，可在生产环境中使用。

除此之外，VMware正在进一步拓展Tanzu产品组合。随着Pivotal进入VMware大家庭，原Pivotal Application Service（PAS）现升级为Tanzu Application Service。此外， Wavefront by VMware 已升级为Tanzu Observability by Wavefront，NSX Service Mesh配合该产品组合升级为Tanzu Service Mesh，构建于VMware NSX之上。该产品组合的新增功能将帮助企业进一步提升开发人员效率，全面观测和监控包括基于Kubernetes环境在内、多云环境中运行的应用，简化企业连接、监控和保护微服务的方式。

随着Tanzu产品组合的问世，企业将面临非常丰富的选择，而如何能最方便地享受到VMware的这些创新技术呢？VMware Cloud Foundation 4无疑是一个非常不错的选择。VMware Cloud Foundation 4包含以下组件：vSphere 7、全新vSAN 7、vRealize 8.1和NSX-T。另外，VMware Cloud Foundation 4还引入VMware Cloud Foundation Services，一款集成的Kubernetes和RESTful API窗口，帮助企业推动对所有核心服务的API访问。

VMware Cloud Foundation现经优化可运行所有应用，在私有云中提供一种本地部署、可拓展至公有云的云运营模型，帮助开发人员采用最新的开发方法和容器技术缩短部署时间。企业将从受益于跨异构云的容器和虚拟机工作负载管理简化，包括AWS、Azure、Google、Oracle、Rackspace、IBM以及其他VMware Cloud Verified合作伙伴，并获得性能优化、弹性及可用性。

“今天，无论是从基础架构还是应用的现代化，VMware都能够提供整体的端到端解决方案，帮助企业打造未来真正需要的数字化转型的平台，成为未来企业在数字化转型中最重要的合作伙伴。”李映博士总结说。