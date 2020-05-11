“智·变”趋势下 新华三六大智慧计算技术打造核心竞争力

作为新基建的重要支撑，智慧计算将助力产业融合，新华三通过在计算领域创新赋能行业数字化变革，推动“数字大脑计划2020”实现从质变到智变的升级，与百行百业客户共同见证“智·变”时代的智能未来。

至顶网计算频道 05月11日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，由紫光集团和旗下新华三集团主办的2020 NAVIGATE领航者峰会线上举行，本届大会以“智·变”为主题，聚焦探索智能时代的智与变。在智能时代，算力的重要性不言而喻，不管是人工智能还是企业的数字化变革都离不开计算力的支撑。

新华三认为，当下智能世界正在人工智能与实体经济的深度融合下，呈现出基于数据驱动、以边缘为中心、按需云化部署等多场景化需求和形态。新华三在“成就智慧计算”的战略下，通过异构计算、高可用计算、高性能计算、弹性计算、边缘计算及智能计算管理平台等计算创新，满足全场景计算需求，加速百行百业数字化变革，助力客户构筑智能未来。

新华三集团智慧计算产品线副总经理刘宏程告诉记者，“智·变”之下，AI技术会贯穿整个新华三生态任何一个环节，包括基础设施、运营以及管理等各个方面。AI也是智慧计算部门所需要解决的最大一个重点。AI在各个领域的广泛与行业应用的结合、基础设施结合，才能广泛解决现在所遇到的各方面的瓶颈的问题。

打造核心竞争力

在数字化时代，智慧计算面临新的增长机遇。根据IDC调研报告显示，中国ICT基础设施市场空间已近3000亿元，并将在2021年达到3250亿元。而ICT市场的增长离不开数据量的飞速增长，海量数据的增长凸显了当下计算力的不足。随着过去摩尔定律逐渐失效，我们必须依靠多种计算架构并存的组合解决算力瓶颈，尤其是应对AI负载的增长。

刘宏程表示，新华三以“成就智慧计算”为战略，落实H3C与HPE智慧计算双品牌策略，推动计算、平台以及产品形态多元化，并将数字生态链引入客户平台，实现“双全、多元、广生态”的整体布局。

全面的产品组合表现在H3C UniServer品牌与HPE品牌服务器构成了全场景覆盖的产品组合，能够满足客户多样化的计算需求。“新华三自有的H3C品牌不仅承接了HPE在服务器过去多年的理解，同时深入了解中国客户对本地的一些特别需求，把我们对本地客户需求的理解植入到H3C的品牌服务器上面。”刘宏程说。

多元化的能力交付指的是计算多元化、平台多元化、产品形态多元化。未来的世界会是一个开放的、多元化的世界，而标准化统一的计算平台已经无法满足整个数字化技术对计算的要求。在计算多元化方面，新华三智慧计算拥有CPU、GPU、FPGA、ASIC等多种强大的计算能力，满足智能化计算的所有场景；在平台多元化方面，新华三智慧计算覆盖x86架构、IA-64架构、ARM架构等所有主流的处理器平台，拥有最新技术、最全场景化，以数据为驱动的解决方案和产品系列；产品形态多元化方面，新华三智慧计算拥有塔式、刀片、机架、高密度、整机柜等多种形态，能够满足行业客户的定制化需求。

六大智慧计算创新

在服务器发展日益同质化的背景下，新华三智慧计算提出了6大计算创新技术，即异构计算、高可用计算、高性能计算、弹性计算、边缘计算和智能计算管理平台，全面加速企业的计算架构创新。具体来说：

异构计算：随着应用和数据的多样化，计算平台的演进呈现出面向未来的异构计算趋势，包括CPU、GPU、FPGA、ASIC等异构计算芯片在特定场景中的应用。新华三任何一款服务器产品都集成了对异构计算的支持，包括基于H3C UniServer R5300 G3、HPE Apollo 6500 Gen10等面向人工智能的GPU服务器构建的GPU服务器集群，以及新华三自主研发的人工智能平台AIOS，AIOS帮助用户实现AI的部署、池化、管理、推理、训练等各个环节的人工智能落地整体解决方案。

高可用计算：有调研数据表明，IT服务中断导致的平均直接损失超过500万人民币/每小时。新华三Superdome Flex提供基于开放x86架构的全栈式关键业务高可用解决方案，凭借其独特的安全可靠特性以及IDC评测的最高级别可用性，为关键业务应用提供高可用及容灾方案，使能业务永续。

高性能计算：精准医疗、基因测序、金融分析等新应用对高性能计算提出了新的要求。新华三在高性能计算方面一直致力于推动技术层面的变革，可以提供计算、存储、网络、异构加速、集群管理的整体解决方案。包括了x86、ARM等多个平台，并且引入GPU等异构计算能力，以重新定义的软件打造了开放、前瞻、融合、弹性的高性能计算平台。

弹性计算：计算僵化、存储扩容困难、网络不灵活等基础设施僵化制约了IT响应速度，而弹性计算将赋能IT响应更快更实时，实现分钟级响应。新华三基于计算弹性、存储弹性、网络弹性以及弹性调度系统，通过对具体资源池化、配置模板化进而实现计算、存储、网络融合调度。

2016年，新华三推出了全球首款塑合架构的Synergy，实现了弹性的无状态计算；2018年，新华三推出了智能塑合的B16000，增加了弹性计算的一些特性，进一步巩固了在弹性计算的领先性；2020年，新华三将进一步扩大弹性计算的应用范围，支持全系列H3C UniServer服务器。

边缘计算：边缘计算作为贴近客户端的计算单元，为客户提供就近端服务，是重塑客户体验最直接的通路。新华三在运营商、智能制造、智能安防等领域为客户提供全方位的边缘计算解决方案，包括可满足正常工作环境和恶劣工作环境的重计算节点，以及作为轻计算节点的融合网关，全面覆盖边缘计算落地场景。

智能计算管理：对于部署繁琐缓慢、固件安全问题突出以及运维复杂昂贵等问题，新华三智慧计算体系通过智能计算管理套件HDM进行统一管理，从而实现至简部署、至信认证、至慧运维。基于“至简、至信、至慧”的理念，智能计算管理实现了关注核心需求的简洁高效交付、从芯片到云计算的全方位安全以及从本地到云端的智慧解决方案。

刘宏程说，在数字化基础设施里要实现基础设施的基本功能，只有通过自我管理才能实现，所以新华三在平台上通过自感觉的系统快速实现，对用户来说是完全可信任的不用投入过多精力就能使用的基础设施。“至简”实现全方位、可视化的纳管，自动化的升级以及高效率的配置，部署可以实现24倍的效率提升；“至信”方面，新华三实现了固件入侵保护，计算等级保护和云端数据安全；“至慧”方面，新华三让客户通过移动端实现随时随地的运维管理，通过云端智能运维做到基于数据的主动防御。

例如新华三通过AI和运维的结合，80%以上系统的问题不需要人工干预自动解决。未来甚至能够在计算资源或者网络资源、存储资源遇到瓶颈时给用户建议，在出现瓶颈之前尽快部署资源帮助解决用户的问题。

得益于持续技术投入，不断引领产品创新，新华三在服务器市场一直名列前茅，据最新的IDC数据显示，2019年全年新华三服务器增速高达42.3%，名列全球市场第一名。特别是在刀片服务器市场，新华三获得了2019年度及第四季度中国市场销售额、销售量份额双第一的桂冠。

新华三创新性地引入场景化设计思维，将传统的以硬件平台为中心的设计方式，升级为更贴近用户使用场景的设计方式。针对混合IT、大数据、人工智能、边缘计算等不同的数字化应用场景，优化服务器产品，提升产品的使用价值。2路通用服务器H3C UniServer R4900 G3、8路服务器R8900 G3、GPU服务器R5300 G3、刀片服务器B16000等重量级服务器产品，获得了用户的一致认可。其中在以H3C UniServer R4900 G3为代表的双路服务器领域表现更加出色，在2019年第三季度获得高达78%的市场增速。

生态构建成效显著

除了在技术革新方面不断进取，新华三不断扩展产业生态，将数字生态链引入客户平台，帮助客户实现数字化转型。比如如今多云是企业面临的新常态，为了让多云用户解决迁移问题，新华三基于合作和自主研发提供一个基于不同云环境下的应用迁移应用管理平台，这些技术已经根植在CloudOS、CAS计算虚拟化软件、AIOS人工智能平台、DataEngine大数据平台、软件定义安全网卡等，帮助用户解决多云环境下遇到的困难，例如不同的云之间的应用流动，私有云和公有云之间透明的业务迁移。

在更广泛的IT行业中，新华三对第三方虚拟化、云计算的支持已经得到了业界的广泛认可和肯定。例如，新华三服务器取得了VMware vSAN ReadyNodes认证，从而可以把新华三的服务器部署到VMware平台的超融合系统或云计算场景中。

数字化转型的推动不是一家企业能独立完成的，构筑开放的数字化转型生态链，方能提供最好的技术驱动、最佳的服务体验与转型成效。新华三一直以来都非常注重“无界生态”的建设，致力于通过与客户的合作构建完善的产业生态。

刘宏程表示，今天的生态是立体化的生态，各个供应商及合作伙伴和用户是相互共同演绎整个生态环境。“我们认为生态是加入用户，让用户成为导师，并与上下游建立了良好的合作关系。新华三一直认为，客户是最重要的合作伙伴。新华三会不停扩大合作伙伴和客户的范围，广泛建立一个更好的生态，让新华三在各个领域吸收最先进的技术完善产品和解决方案，最终更有效的解决客户的问题。”

当下，“新基建”是业界关注的焦点，而近日“新基建”的具体内涵也被公布，包括信息基础设施，融合基础设施，创新基础设施。在刘宏程看来，信息基础设施与智慧计算是强相关的，包括数据中心、智能计算中心等为代表算力基础设施。而融合基础设施实际是计算和现有行业的结合，其根基都必须建立在算力基础设施之上。创新基础设施更多来自于对未来科技的研究，而未来科技的研究大部分功能是在数字世界完成的。这也离不开算力基础设施。

作为新基建的重要支撑，智慧计算将助力产业融合，新华三通过在计算领域创新赋能行业数字化变革，推动“数字大脑计划2020”实现从质变到智变的升级，与百行百业客户共同见证“智·变”时代的智能未来。“在未来三到五年，新华三深耕市场挖掘新的机会，深入理解客户和市场的需求，让我们智慧计算的产品在每一个细分的市场发挥作用。”刘宏程最后说。