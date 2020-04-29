让智能无处不在 数字大脑铸就智变时代的基石

如果说“数字大脑计划2020” 是新华三AI in ALL智能战略的承载体，那么创新的产品与技术就是用户智变时代的基石。新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军在主论坛演讲期间发布了多款创新产品与技术。

至顶网计算频道 04月29日 新闻消息（文/李祥敬）：当前我们处于智能变革的时刻，而2020年的突发疫情更是让全社会对于技术的价值有了更切实的体验，加快新型基础设施建设成为当下热议话题。数字经济时代的基础设施亟需智能化的手段，实现深度化的数字化转型。

在此背景下，由紫光集团和旗下新华三集团主办的2020 NAVIGATE领航者峰会首次全面移师线上，盛大启航。本次线上峰会以“智·变”为主题，围绕“智·变”相关的核心技术支撑与演进方向，详尽展示新华三在数字基础设施、云与智能平台、主动安全、统一运维，以及联合生态伙伴共同构建智慧应用的能力和一站式的数字化解决方案。

到底“智·变”如何理解？新华三认为，智变，代表了以智应变、以智促变和以智求变，其目的就是要实现以智能应对突发的变故、以智能促进发展与变化、以智能寻求突破与变革。本届大会上新华三全新发布了“AI in ALL”的智能战略，让产品和解决方案更具智能，助力客户的业务与运营更智能。

“数字大脑计划2020“ 全新升级

众所周知，2019年，新华三宣布推出“数字大脑计划”，以数字基础设施、业务能力平台、主动安全和统一运维构成的“智能数字平台”为基础，与生态合作伙伴开展智慧应用领域的创新，共同为客户打造属于他们的“数字大脑”。自“数字大脑计划”发布以来，已获得用户的广泛认可和应用，成功部署了智慧连云港、中央广播电视总台、浙江农信等近两千个客户，与客户共同探索与创造新的业务价值，并协助提升其业务效率、降低建设及运维成本，加速实现数字化转型。

为了更好帮助用户迎接“智变”时代，2020NAVIGATE领航者峰会隆重发布了“数字大脑计划2020”，也是新华三“AI in ALL”智能战略的具体实践与创新。 在最新“4+N”架构中，除了继续将智能技术全面应用于数字基础设施、主动安全及统一运维中之外， 最大的变化在于将其中原有的“业务能力平台”演进为“云与智能平台“，打造数字大脑的核心引擎，以统一的云计算和智能服务能力，让百行百业用户拥抱几乎无处不云，无处不智能的新时代。同时增加视频云的能力，支持安防、智慧城市等领域的重大建设，并通过AI全面植入，提升数字大脑构成模块中每一个关键部件的能力。

“数字大脑计划2020”延续了帮助百行百业打造数字大脑的核心使命，那就是帮助客户在发展过程中具备更智慧的业务决策（Smart）、更及时的业务响应（Timely）、更敏捷的业务部署（Agile）、更可靠的业务保障（Reliable）、更安全的业务环境（Safe）等方面的核心能力（统称为STARS），成功实现更高水平的数字化转型。

创新产品与技术构筑智变时代的基石

如果说“数字大脑计划2020” 是新华三AI in ALL智能战略的承载体，那么创新的产品与技术就是用户智变时代的基石。新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军在主论坛演讲期间发布了多款创新产品与技术，其中包括全新的智能云平台紫光云2.0、智能运维平台U-Center 3.0、基于SNA架构升级的AD-NET智能网络解决方案、全球首发数据中心盒式智能核心交换机S9825-64CD、全新一代关键业务智能存储系统PRIMERA、5G边缘解决方案、以及7款业界领先的Wi-Fi 6系列新品、安全AI体系升级、以及H3C Workspace新一代融合云桌面方案等。

尤学军表示，2018年智能是市场上非常热的话题，2019年智能无处不在，而2020年，新华三发布的一系列产品和解决方案里，智能的要素随处可见，把AI的能力嵌入到每个系统中，从而提升数字化解决方案的效率，提升客户使用的简化能力和自身的智慧应用能力。比如，紫光云2.0混合云平台具备全域云（公有云、私有云、混合云）的连接和管理能力以及全栈智能；U-Center 3.0打造了具备云简、云享、云效和精智、专智、全智六大能力的统一运维云；AD-NET智能网络通过SNA架构升级，实现了自诊断网络、自动故障隔离、部署极简、运维极简四大亮点，为数据中心、园区、广域网等三大主要场景及相关衍生场景搭建了高效、灵动的智慧网络。

新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民说，关于AI的问题，新华三的目标很清晰，围绕自身智能数字平台的4大模块（数字基础设施、云与智能平台、主动安全、统一运维）进行升级。新华三专注的AI是精准应用的AI，打造用AI武装的产品和解决方案。“我们会广泛地跟踪业界各种AI技术，聚焦到自身的业务和产品上面，包括如何让客户的业务和运营更智能。”

对于如何实现智能，尤学军认为要在算力、算法、数据三大要素方面分别达到不同要求，实现算力按需调度、数据顺畅流淌、算法敏捷高效，同时也需要六大技术能力，包括智能基础设施、智能云平台、智能安全、智能运维、智能数据平台和智能算法。具体来说，智能基础设施提供充足的算力保障和数据管道的智能控制；智能云平台具备ABC（AI、BigData、Cloud）资源的灵活调度和全栈服务能力，预布局AI原生架构；智能安全确保从云到端的全面安全，对数据进行智能安全态势感知和赋予主动安全能力；智能运维从基础架构、云平台到安全等领域实现智能全域运维，其次可以云上云下同步协同运维；智能数据平台以丰富的大数据处理引擎和AI计算流程，数据价值挖掘更加高效；智能算法为基础架构、智慧应用提供智能资源调度算法和智慧应用算法。

基于这样的思考，同时具备了智能三大要素和六大技术能力的数字大脑，在2020版本中成功实现全面的升级：原业务能力平台升级为云与智能平台；实现统一的云计算和智能服务能力，适应几乎无处不云，无处不智能的新时代；增加视频云的能力，支持安防、智慧城市领域的重大建设；通过AI全面植入，提升数字大脑“4＋N”中四大构成部分每一个关键部件的能力。与此同时，“数字大脑计划2020”也将继续发挥STARS核心价值，加速智能化时代的到来。

此外，数字大脑“4＋N”指的是新华三提供的智能数字平台（4个构成模块）与合作伙伴N维生态应用。新华三智能数字平台（4）是助力数字化转型的核心基石，“N”是众多行业智慧应用，也是新华三众多生态合作伙伴的核心价值。在生态建设方面，尤学军说：技术融合是大趋势，我们跟所有的生态伙伴一起合作共同服务这个市场，因为没有一家企业可以提供所有的业务，所以说生态开放也是新华三最重要的战略，我们去年也发布了“融合平台 无界生态”的生态战略，融合既包括新华三内部自身技术融合，也包括新华三解决方案和生态伙伴的融合，实现开放共赢的无界生态。