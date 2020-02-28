戴尔发布第四季度和全年财报 企业级基础设施业务深陷困境

戴尔今天发布了2020财年第四季度财报，收益超出预期，服务业务实现强劲增长，而这主要得益于微软Windows 10持续更新周期以及子公司VMware销售额增长11％。不过，这还不足以让投资者从本周受新冠病毒影响的情绪中走出来。

戴尔今天发布了2020财年第四季度财报，收益超出预期，服务业务实现强劲增长，而这主要得益于微软Windows 10持续更新周期以及子公司VMware销售额增长11％。不过，这还不足以让投资者从本周受新冠病毒影响的情绪中走出来。

主要问题是，戴尔基础设施解决方案部门（包括服务器和存储）继续苦苦挣扎，销售额较去年同期下降11％，至84亿美元。存储收入下降3％至45亿美元，而服务器和网络收入下降19％至43亿美元。

戴尔将下滑主要归咎于中国市场，中国市场下滑了35％，而大部分下滑是发生在新冠病毒发生之前的。人们对新冠病毒影响经济的担忧使得本周股市大跌，但此前中国市场环境一直挑战重重。

Pund-IT首席分析师Charles King表示：“戴尔此前在于中国合作伙伴和客户开展合作方面做得很好，但坦率地说，特朗普政府的贸易立场使美国科技厂商在中国开展业务变得尤其困难。”

戴尔在中国之外的企业销售额下降了约5％，与整个行业情况保持一致。企业销售也呈现疲软状态，部分原因是客户持续向云平台的转移，以及他们对按使用付费定价的需求。

戴尔第四季度的收入小幅增长1％，达到241亿美元，略高于分析师的预期。服务收入增长12％，抵消了产品销售的小幅下降。营业收入增长了117％，达到7.17亿美元，稀释后的每股收益符合分析师2美元的预期。净收入从去年同期的2.87亿美元增长至4.16亿美元。

从全年来看，戴尔总收入为925亿美元，增长2％。运营支出增长快于收入增长，该季度增幅为3％，全年增幅为4％。戴尔首席财务官Tom Sweet表示，费用加速增长主要是受到现场销售投资的推动，这部分主要是针对中小企业的。戴尔全年的运营支出增长了6％，是销售额增幅的3倍。

戴尔股价在盘后交易中下跌2.8％，在华尔街惨淡的一天结束时，道指下跌了近1200点。

增长放缓

在过去四年中的三年中，戴尔的增幅一直是个位数，这也使得分析师们向戴尔高管发问，戴尔是否有加速销售的计划。戴尔方面表示，戴尔正在这个无法预测的市场中平衡自己的利润率和增幅，同时精简产品组合并全面改革ISG部门。

投资者关系负责人Rob Williams表示：“我们并没有以牺牲利润为代价的情况下追求服务器和网络收入增长。”戴尔预测，2021财年收入将在920亿美元至950亿美元之间，高位预测值仅比刚刚过去的这个财年多出了3％。

但Pund-IT分析师King认为，戴尔的战略定位比以往任何时候都强。“戴尔在所有自己核心市场中处于领先地位并且竞争力强劲，这一点不会因为短期的或者暂时性的挑战大打折扣。”

Moor Insights＆Strategy首席分析师Patrick Moorhead认为，鉴于不确定的销售环境，戴尔对价格的谨慎态度是可以理解的。他说：“必须指出的是，戴尔仍然占据最大的服务器市场份额。”

Wikibon首席分析师David Vellante认为，过于关注短期增长挑战会导致忽略戴尔取得的长期进展。他说：“戴尔私有化时，个人电脑业务表现不错，企业业务相对较弱，现在，戴尔在几乎所有涉足的领域都处于领先地位。随着戴尔的收入迫近1000亿美元，利润率和现金流状况也明显要好于收购EMC之前的状态。”

ISG之年

尽管如此，戴尔仍强调了解决企业业务（尤其是存储市场）持续下滑的重要性，戴尔坦言，过去戴尔在这个市场一直未能跟上技术创新的步伐。戴尔首席运营官、副董事长Jeff Clarke表示，戴尔已经将存储产品组合从一年前的80款，精简至现在的20款，预计2021财年存储销售额将实现增长。他说：“21财年将是ISG之年。”

他表示，特别是戴尔会更好地利用VMware大于其他所有主流公有云提供商总和的装机基础。他说：“我们有3万家商业客户，只有一半购买了戴尔存储。我们的目标很明确：加速ISG增长，增加客户收入，最大限度发挥与VMware的协同作用。”

Moorhead说，尽管戴尔今天公布的收益数字有些令人失望，但VMware是“戴尔的增长和利润动力”。“VMware解决方案不仅利润更高，而且VMware也是是戴尔推动公有云收入的有力工具。”

与2019年销量强劲增长14％相比，销售增长放缓也部分归因于此。“两年持续增长令人印象深刻，”他说。但是，“2020年存储和ISG的表现令人失望。戴尔现在看起来像是存储甚至是服务器市场的份额捐赠者。”

其他方面戴尔都取得了良好的进展。截至年底，戴尔管理的资产规模为118亿美元，并在2020年偿还了195亿美元的债务。目前债务总额为570亿美元，但不包括VMware的债务，戴尔核心债务为338亿美元。戴尔宣布了一项为期两年、规模为10亿美元的股票回购计划，并称戴尔股票被低估了，债务偿还情况还在掌控之中。

于偿还债务的现金部分来自剥离非战略性资产，这部分自2017年完成对EMC的收购以来，总额达到90亿美元。RSA Security待售交易有望为戴尔贡献20亿美元，戴尔方面表示，这部分资金将优先用于偿还债务。