VMware收购AI网络分析厂商Nyansa

VMware本周宣布，计划收购位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的Nyansa公司，该公司主要提供基于AI的网络分析。预计这次收购将在VMware 2021财年第一季度完成，交易条款没有对外透露。

VMware本周宣布，计划收购位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的Nyansa公司，该公司主要提供基于AI的网络分析。预计这次收购将在VMware 2021财年第一季度完成，交易条款没有对外透露。

VMware计划把用于网络分析和物联网安全的AIOps平台Nyansa Voyance与VeloCloud的VMware SD-WAN相结合。这一组合通过在Wi-Fi和LAN设备上添加软件定义的功能，将有助于VMware把产品组合进一步扩展到企业园区和分支机构，这样用户就可以获得有关网络流量和应用性能的全方位数据。

VMware副总裁、VeloCloud业务部门总经理Sanjay Uppal在声明中表示：“收购Nyansa将加快VMware在行业领先SD-WAN解决方案中为LAN/WAN部署提供端到端监视和故障排除的功能。Nyansa是一套经过验证的解决方案，可以解决当今特定厂商解决方案的许多缺点。”

VMware表示，Nyansa成立于6年前，目前分析来自数千个客户站点超过2000万个客户端设备的用户网络流量。 Nyansa的客户包括特斯拉、Uber、Lululemon、GE Healthcare、SF国际机场和斯坦福大学。

Nyansa首席执行官Abe Ankumah在一份声明中说：“Nyansa和VMware在技术、产品和文化方面完美结合。收购完成后，我们将继续推进由AI驱动的多厂商网络分析平台，并加倍提供端到端用户体验和物联网运营保证。”