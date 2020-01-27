VMware有意收购AI网络分析初创公司Nyansa

虚拟化软件巨头VMware宣布有意收购网络分析初创公司Nyansa，收购价格未公开。

VMware表示，收购Nyansa主要是看中了它的“Nyansa Voyance”AIOps平台。该平台能够整合来自各种硬件提供商的网络遥测，并集中在单一仪表盘中以便分析。这种方法让客户不需要从思科等厂商那里购买专有的网络监控工具。

VMware副总裁、VeloCloud业务总经理Sanjay Uppal在博客中表示，VMware计划将Nyansa的技术用于在其VeloCloud SD-WAN上提供更好的监控、网络可见性和修复功能。他表示，这将让VeloCloud客户可以更容易地解决网络中断或者应用性能问题。

Uppal在一份声明中表示：“Nyansa提供了一套经过验证的解决方案，可以解决当今厂商专有解决方案的许多缺点。用户可以访问单一平台，这个平台可以跨云到分支机构、到最终用户以及整个有线和/或无线设备，提供有关网络流量和应用性能的全面且可操作的数据。”

Uppal补充说，Nyansa的技术对于实现可应对大规模“物联网”部署的网络来说是至关重要的。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，他对VMwar收购Nyansa并不感到意外，因为AI变得越来越重要可以改变一切。他说，尤其是Nyansa的技术具有超越SD-WAN的潜力。

Mueller说：“对于那些希望实现自主软件操作的企业来说，人工智能是一项关键技术，让他们的软件基础设施可以自行监视和运行。”

Nyansa在被收购之前已经累积筹集了2700万美元的风投资金，其中包括在2018年1月的B轮融资中获得1500万美元。Nyansa称，到目前为止已经分析了超过2000万个客户端设备的网络流量，包括Tesla、Uber、GE和Stanford University等知名企业和机构。

VMware表示，有望在2月或3月完成这次收购交易。