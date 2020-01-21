开启新征程 UCloud科创板独立上市的资本与市场效应

UCloud科创板独立上市创造了多个第一，这一方面是科创板为其提供了制度保障，另一方面也是UCloud自身的强大实力，真可谓是“天时地利人和”。期待上市后的UCloud“一路飘红”，为中国云计算市场的发展贡献自己的力量。

至顶网计算频道 01月21日 新闻消息（文/李祥敬）：当人们还在展望二十一世纪的下一个十年的时候，时间来到2020年1月20日，UCloud优刻得正式在科创板挂牌上市。回首云计算发展历程，现在云计算产业已经进入到深水区，云计算也称为数字经济的基础设施。在这样的背景下，UCloud优刻得的独立上市有着与众不同的意义。

在上市致辞中，UCloud优刻得董事长兼首席执行官季昕华表示，优刻得用自己不断的自主创新证明，始终坚持“客户为先”，聚焦通过创新技术开发和规模产品应用，来满足并超越客户需求，用云计算帮助更多梦想者推动社会进步。

资本市场的示范效应

让我们简单UCloud优刻得独立上市对于资本市场的影响，UCloud优刻得是中国A股市场首家“同股不同权”的上市企业，开创了境内资本市场及公司治理的先河。季昕华说，UCloud优刻得是第一家同股不同权的公司，为什么要做这个事情呢？因为这是大部分的科创企业的共同需求。

过去由于A股市场要求上市公司“同股同权”，包括阿里巴巴、百度、京东、小米、携程、美团点评等在内的新经济企业不得不在境外上市。但是得益于科创板针对科技公司发展特点的制度创新，UCloud优刻得作为科创板“同股不同权”第一股，对于其他申报科创板的企业来说，具有典型的创新示范意义，将使更多优质的科技企业，选择科创板上市，为中国资本市场创新发展注入蓬勃力。

季昕华表示，中国科创板的“同股不同权”体现了整个科创板的包容性，这有利于实现资本市场多方共赢。科创企业发展初期需要大量资本投入，多轮股权融资容易使创始团队股份被稀释，甚至丧失公司的经营决策权。而同股不同权制度能便利科创企业融资，使管理团队更好的把握公司长期发展方向；同时使投资者能够分享本土科创企业成长的红利，实现资本市场投资者红利和企业成长的良性循环。这对资本市场实现为本土企业融资、定价和风险分散的核心功能有重要意义。

根据优刻得UCloud招股书显示，公司共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东（包括本次公开发行对象）所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。

季昕华说，科创板的制度创新为UCloud优刻得的独立上市提供了制度保障。“今天，我们的上市说明在中国只要你有技术，你有梦想，没有任何背景，都有机会成长起来。因为相应的制度建设和市场环境为创业公司的发展提供了前所未有的机遇。”

见证中国云计算市场发展

云计算在当今数字经济时代的重要性不言而喻。让我们将时间拨回到2012年，国内的公有云处于爆发前夜，阿里云还在摸索前行、腾讯云也是起步不久。优刻得UCloud战略选择公有云，从一个技术、资金、人才、运营壁垒都很高的领域创业，一方面“啃技术硬骨头”，在虚拟化、计算、存储、网络等云平台基础技术方面展开研发攻关，逐步掌握了大规模集群管理、软件定义网络、分布式存储、分布式数据库、负载均衡等云计算关键核心技术；另一方面投入资金扩充服务器集群和数据中心，从伴随一代移动互联网企业成长，到逐渐扩容为传统行业赋能。

长期来看，云计算行业的市场空间广阔，云计算在国内的渗透率还较低，根据IDC报告，2018年国内公有云市场规模则达到71.85亿美元，预计2018年至2022年我国公有云市场复合增长率达39.91%，在2022年市场规模将达到275.31亿美元。云计算本身技术的先进性、下游不断衍生的需求，以及国家政策的支持，都将助力行业保持高速增长，市场规模上限较高。

在季昕华看来，公有云是未来发展趋势，其基于服务的模式比私有云有着更为广阔的发展想象空间。最为关键的是公有云能够实现未来数据的流通。2012年成立的UCloud优刻得，是中国云计算早期的拓荒者之一。创立近8年来，UCloud优刻得始终坚持中立，不涉足客户业务领域，致力于打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，目前已成为国内领先的中立第三方云计算服务商。

季昕华说，UCloud优刻得秉持中立性原则，不与客户竞争。另外，UCloud优刻得是全内资创新型企业，能够更好地为政府服务。“虽然我们的产品数量没有那么多，但是富有特色，能够更好地满足用户的需求，形成差异化的优势。此外，我们的服务是有口皆碑的。”

对于中立性，季昕华表示，现在越来越多的中国企业都意识到多云的需求，业务中往往会用到两个或者两个以上云，这个时候中立很明显。中立是整个社会的一个技术需求，特别公司到一定的规模，会更在意这个事情。

得益于技术创新，UCloud优刻得自主研发IaaS、PaaS、AI服务平台、大数据流通平台等一系列云计算产品，提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案，已为上万家企业级客户在全球的业务提供云服务支持，间接服务终端用户数量达到数亿人。

从UCloud优刻得财报看，公司收入规模迅速提升，而公有云是报告期内公司最主要的收入来源。除了公有云，UCloud优刻得混合云业务培育成熟，收入占比逐年提高，为公司业绩进一步提升提供了新的突破点。

季昕华说，除了互联网行业客户，UCloud优刻得也在积极拓展传统行业客户，比如零售、教育、政府等客户。未来UCloud优刻得将致力于为广大企业客户提供更简单易用、安全可靠的云计算服务产品，特别是为新兴科技企业、转型传统企业等国家重点发展领域，提供更加灵活、定制化的云计算服务。“未来，我们坚持以规模为主，保持适当的利润。”

可以预见的是，UCloud优刻得成功上市，将极大激励中国云计算行业、企业服务行业的创业者，坚持科技研发、自主创新，成为中国乃至全球领先的科技企业。

独立上市开启新征程

通过独立上市，UCloud优刻得拉开了下一个十年的云计算新征程。

UCloud优刻得联合创始人兼首席运营官华琨表示，云计算公司服务行业客户最关键的是安全和保障，而不是价格战。“客户要的是什么？稳定是保障因子，一定要稳定；二是有足够多的资源，一方面大幅度降低成本，给客户提供让利空间，应对市场竞争。另外一方面，你手上要有资源，就可以承载更多的客户，甚至承载大型的客户，这是我们要做的事情。”

在华琨看来，价格竞争是一个常态化的事情。在2019年UCloud优刻得推出了性能优异、更高效的“快杰”云主机，这个产品运用很多新的技术，使得它具有最好的性价比。“这个产品使得我们整个的毛利结构有了更大的优化，使得未来无论是给客户还是应对竞争对手都有更好的一个准备。”

目前UCloud优刻得在亚洲、欧洲、非洲、美洲等国家和地区，拥有32个数据中心、25个可用区，在东南亚、非洲等地服务互联网、游戏、金融等各个领域的出海企业，并通过技术输出、渠道拓展等形式，在当地发展合作伙伴，拓展当地企业市场。

伴随国内企业出海及一带一路国家战略建设需要，UCloud优刻得一方面在东南亚、非洲、印度等人口稠密、互联网发展速度快、中国企业出海需求旺盛的地区，继续加大资源倾斜力度，加密数据中心网络节点布局；另一方面完善全球骨干网架构，通过网络专线连接各大数据中心，提升全球范围内跨区域灾备能力。

季昕华说，海外市场一直是UCloud优刻得的重点，我们是中国第一家走向海外的云计算公司。“这两年整个中国的互联网市场以及很多制造公司都在走向海外，他们需要云计算的支持。我们这几年在海外市场做得非常不错，而且营收逐步增加。未来我们还要继续扩大在海外的规模，更好地服务中国企业在海外的拓展。”

华琨补充说，因为中国公司遍布全球各个地方，我们文化是相通的，他们非常认可我们90秒响应的贴身服务，而且UCloud优刻得的性价比很高。“这个战略对我们来讲非常重要，现在海外的收入已经超过10%以上，并且它的增长速度非常快，2020年以后我们会继续加大海外的投入，开拓新的海外节点。”

除了市场拓展，在整体战略层面，华琨表示，未来三年，UCloud优刻得将贯彻由云计算（Cloud Computing）战略、大数据（Big Data）战略、人工智能（AI）战略共同组成的“CBA”发展战略。C就是云计算产品，不断提升性能、安全性、稳定性等，同时，扩展到私有云、混合云；B就是大数据，也就是大数据分析处理和整个大数据流通平台；A就是人工智能。

具体来说，在云计算领域，UCloud优刻得将坚持行业突破战略，重点开拓传统行业，通过渠道合作、资本合作等多种形式，与各行业领军企业联合打造行业解决方案，实现互利共赢。在大数据领域，公司将以促进数据安全便捷流通，挖掘数据价值为目标，让更多机构实现数据的统一融合和交叉分析。在人工智能领域，公司将恪守中立定位，构建涵盖数据采集、数据处理、人工智能算法探索、人工智能算法训练、人工智能在线服务的一站式全流程人工智能基础服务平台，为客户提供服务。

华琨说，在云计算方面，UCloud优刻得进行了大量的研发投入，而且都是非常核心的底层技术。上市后这方面还会继续加强，并不断延展。在大数据方面，UCloud优刻得更多是将“数据孤岛”联动起来，比如安全屋是UCloud优刻得推出的可信数据流通平台，在业界率先提出数据所有权和使用权分离的概念，通过数据沙箱，确保数据所有者对数据的绝对控制权，数据需求方仅获得计算分析后的结果，无法拿走原始数据，实现数据的安全共享。

目前，安全屋已在多个大型政府主办项目中得到应用，与厦门市政府合作全国首个大数据安全开放平台；护航公安部主办的中国首届人工智能大赛；支持上海开放数据创新应用大赛；为上海市大数据普惠金融应用平台提供技术支持。

而在人工智能方面，UCloud优刻得聚焦为AI提供算力平台，让AI公司获取更廉价，更低成本的算力。

上市将为UCloud优刻得的发展提供了资金来源，对于未来的战略投资问题，华琨说，UCloud优刻得有自己的逻辑，首先不会进行纯财务的投资，这是违背公司的初心。“我们一定会进行战略投资，但也会考虑到我们的中立性。这种战略投资需要能够补充我们的技术能力、资源、客户群体。”

除此以外，UCloud优刻得非常注重生态伙伴合作，比如中国移动是优刻得UCloud重要战略合作伙伴。2018年6月优刻得UCloud获得中国移动E轮融资，除了资本层面的合作，双方业务互补强强联合，在政企用户上云、5G、边缘计算、物联网方面达成全面而深度的合作。

2019年6月，优刻得UCloud与中国移动广东分公司签署战略合作，双方将以华南地区为核心，进而辐射全国，提供定制化的企业数字化转型创新解决方案。2019年11月15日，优刻得UCloud与中国移动云能力中心签署了云合作协议，在中国移动5G＋AICDE战略及 “云改”的背景下，面向传统行业客户升级云服务能力。

结语

UCloud科创板独立上市创造了多个第一，这一方面是科创板为其提供了制度保障，另一方面也是UCloud自身的强大实力，真可谓是“天时地利人和”。期待上市后的UCloud“一路飘红”，为中国云计算市场的发展贡献自己的力量。