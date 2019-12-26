中国矿大携手新华三，为人工智能人才培养提速

为了让大学生更好地掌握人工智能的相关知识，中国矿业大学计算机科学与技术学院携手新华三共同成立了人工智能实验室，并基于新华三的ABC融合平台搭建起自己的人工智能平台。

近年来，随着我国人工智能应用热持续升温，人工智能人才不足的问题开始凸显出来。业内人士估计，我国人工智能人才缺口至少在百万级别。为了加快人工智能人才的培养，2017年国务院印发了《新一代人工智能发展规划》，将“加快培养聚集人工智能高端人才”列为重点任务，并对人工智能相关教育提供了大量资金支持。

高校是人工智能人才培养的主阵地，今年9月，我国35所高校迎来中国第一批以人工智能为专业的本科生，同时，各个高校也在积极创造条件帮助学生学习和利用人工智能技术。作为教育部直属的全国重点和国家“双一流”建设高校，中国矿业大学也不例外。近年来，中国矿业大学响应市场对人工智能人才的需求，积极培养该领域的专业人才；一方面申请开设人工智能专业，明年有望开始招生。同时，继去年成立大数据实验室之后，又和新华三联合成立了人工智能实验室，为学生掌握人工智能技术提供便利的学习和实验条件。

中国矿业大学计算机科学与技术学院院长周勇（左）和新华三集团云数产品线副总裁韦晓山（右）

建人工智能实验室，培养专业人才

“人工智能是国家重要的战略，作为产业升级的一个重要技术正被广泛应用到各行各业。人工智能的应用离不开人工智能人材，对此高校有责任和义务去培养，而这是需要强大师资力量及实验环境支持的。”中国矿业大学计算机科学与技术学院院长周勇表示。

中国矿业大学计算机科学与技术学院人工智能实验室的建设正是为了帮助学生更好地掌握人工智能技术。周勇院长介绍，中国矿业大学非常重视学生对人工智能技术的学习和掌握，在全校学生中开展了人工智能知识教育，把本科生的基础课程《大学计算机基础》升级为《计算思维与人工智能基础》，着重培养学生的计算思维能力和人工智能基础知识。对于非计算机专业的学生也开设了人工智能相关的专业课《人工智能技术与应用》，使学生能够把人工智能技术与本专业知识结合起来，应用于本专业的实践中。

除了课程的设置，中国矿业大学还成立了人工智能俱乐部来激发学生的学习兴趣。“在互联网时代激发学生的兴趣最重要，成立俱乐部和人工智能实验室的目的就是要在软件和硬件上融合起来，让学生很容易地学习和掌握人工智能的技术和应用，从而激发学习兴趣。”周勇说。

以ABC融合平台为基石搭建人工智能平台

中国矿业大学计算机科学与技术学院人工智能实验室的人工智能平台是基于紫光旗下新华三集团的ABC融合平台（AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算）AI服务（AIOS）实现的。ABC融合平台是一个综合性的云平台，它把传统的网络、计算、存储等资源以及新兴的技术，如人工智能、大数据、物联网等统一融入到云平台中，然后把这些资源、技术、数据等以云服务方式统一交付。

AIOS，也就是人工智能操作系统，包含了人工智能主流的各种计算方法，比如有大量深度学习方面的训练程序，很多模型的工作都自动化、完备化了。另外，在运维管理上也提供了很多支持，比如，给学生和老师开设账号、分配资源等。

据新华三集团云数产品线副总裁韦晓山介绍，新华三对ABC融合平台的要求就是让用户像用水、用电一样使用各种资源、各种技术和各种数据。比如学生和老师申请一个计算资源，就可以通过这个平台来直接交付云主机；如果需要某一个数据资源（如考勤），可以把脱敏数据以数据服务的方式对外提供。同样，如果需要一个AI训练的平台，只要一个账号和一个指令就可以把这个训练平台，包括CPU、GPU以及一些测试数据，以一体化的功能和以云服务的形式提供出来。

“平台最大的价值在于把所有的技术、数据或者资源底层的差异性屏蔽，向上提供了一个快速、简便、高效、易用的服务，这是我们对ABC融合平台的一个基本要求。”韦晓山表示。

应该说，这种平台能力正是中国矿业大学非常看重的。在周勇看来，该平台能够把方方面面的技术整合在一起，同时还得到了充分的验证，有充分的实践能够可靠地支撑上层的教学。除此之外，新华三集团的产品能力也是中国矿业大学所认可的，新华三提供的不是一个产品交付，还有后续的服务。更重要的是新华三可以和学校一起共同探讨未来发展，包括科研的合作。

推动产学研融合

目前，人工智能技术在新华三集团内部已经广泛应用。比如，新华三也是生产制造商，大量人工智能应用于生产基地，同时，新华三自研产品里也大量应用了人工智能技术。另一方面，新华三还要提供产品解决方案给行业用户，其中也会交付AI能力。

“我们通过和中国矿业大学的合作，把其中大数据、人工智能能力通过教育平台供校方使用，让毕业生具备人工智能知识，并将此变成一种基础技术，长远实现产、教、研融合。”新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民表示。

值得一提的是，这种合作是双向的，并不只是新华三单方向地向学校输出能力，同时也要借助学校的科研能力和充沛的人力资源，共同实现技术的创新。

刘新民介绍，新华三集团把企业的研发环境开放给实习生。新华三内部有一些课题，可以让老师带着学生进入新华三的研发环境里头去进行，这样既解决了高校老师知识结构的问题，也解决了学生实际的动手能力问题。

据悉，通过与高校以及各种行业合作伙伴的共同努力，AI与教育行业的结合已经在新华三集团的解决方案中有了体现。比如，通过AI的应用来帮助解决学校考勤的复杂度，把语音识别和自然语言处理等技术与教学结合，对学生的学习效果进行初步评估，帮助老师和学生精准地找到他所适合的教学教材或者帮助老师对学生有重点、有针对性进行教学等等。

“在AI的研究上企业自身投入非常大，同时高校老师的科研资源也很多。我们也在寻求和中国矿业大学进行AI方面的合作，一起解决资源共享的问题，让校企合作真正进入一个新的阶段。”刘新民表示。