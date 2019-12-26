青云QingCloud雅加达区上线的一小步成就企业“出海”一大步

谈及未来的“出海”布局，林源表示，东南亚是的青云QingCloud出海第一站，未来还会拓展印度、非洲、南美等地区。出海的路线一定是“一带一路”沿线的国家，并且是一些发展中国家。青云QingCloud更关注增量市场，而不是存量市场。

至顶网计算频道 12月26日 新闻消息（文/李祥敬）：伴随着中国企业出海，云计算厂商的海外布局也在不断延展。青云QingCloud自2014年起开始拓展东南亚市场，近日其更是开放了雅加达区。

应该说，“一带一路”沿线覆盖了全球最具成长性的经济区域，包括东南亚、印度、非洲、南美等。随着数字经济的盛行，云计算成为数字世界的“基础设施”，青云QingCloud响应国家“一带一路”的倡议，聚焦新兴市场数字经济基础设施，向“一带一路”的沿线国家输出青云QingCloud整体的全维云能力。

青云QingCloud运营副总裁林源表示，“‘一带一路’的沿线国家大都是发展中国家，虽然发展中国家的经济不是特别发达，但是经济增速很快。‘一带一路’的沿线国家目前都在拥抱数字经济，有强烈的云或者IT需求，是一个很大的增量市场。”

雅加达区是青云QingCloud正式出海的第一站。实际上，青云QingCloud很早之前就在筹备出海，最早是2014年青云QingCloud开放位于香港的亚太1区，到2018年开放同样位于香港的亚太2区，都是青云QingCloud为出海所做的准备工作。

“出海”大势下的机会

谈起中国企业的出海，其实已经不是新鲜话题了。比如2017年，互联网金融行业在国内的发展达到顶峰，2017年后在国内政策监管的大背景下，很多互联网金融企业从2018年开始大规模出海。

另外“出海”大户是电商行业。现在国内电商市场是一个存量市场的竞争，而跨境电商成为新的需求，电商企业帮助国内企业出海，将商品销往东南亚、非洲、南美等市场。

林源表示，这两年，青云QingCloud公有云客户里的跨境电商企业增长很快，这是市场驱动的结果。

对于“出海”地区，很多国内企业选择了东南亚。林源解释说， 第一，地理位置上离中国比较近，独特的地缘区位跟中国市场关系紧密。目前东南亚的GDP保持高速增长，具有很强的经济活力。

第二，东南亚是一个人口众多的区域，6.5亿人口带来很大的消费市场。同时，东南亚地区整体互联网覆盖率超过50%，跟中国比较贴近，蕴含着巨大的潜力。东南亚地区自然资源及环境受限，增长依靠科技创新拉动。

而具体到印尼，由于，印尼是人口大国，总人口2.7亿，占东南亚人口40%，大雅加达地区人口3000万，预计十年后会达到3650万，蕴含有巨大人口红利。同时，印尼拥有互联网基础。另一方面，印尼跟中国比较类似，也是以国有经济为主导，同时辅以民营经济，政府重视经济发展，所以青云QingCloud把第一站选在印尼。

同时，印尼的消费互联网正在大规模上涨，极高的手机和社交网络使用率催生了很多服务，包括电商、共享出行、旅游等。个人消费能力的增长也推动了消费互联网的增长，这会衍生出很多潜在的云服务需求。

从2014年开始，大规模的企业投入互联网创业的浪潮。对比整个东南亚创投市场，印尼占据非常高的比重，是东南亚的重要互联网区域市场，这直接催生出他们对IT和CT的需求。另外，印尼的金融科技发展很快，同样也存在很多金融科技对“云”的需求。互联网金融作为青云QingCloud强势的业务领域，也正是青云QingCloud在东南亚发展的突破点。

虽然印尼有很大的市场增量，但IT人才相对匮乏，科技产业基础薄弱，发展科技产业依赖国际的技术输入，为技术类公司提供了庞大的市场空间。对于青云QingCloud来说，这是一个很好的机会，为印尼增量市场提供服务。

“我们落地雅加达大区不仅覆盖印尼本身，而是覆盖整个东南亚市场。这是青云QingCloud为什么选择出海第一站选择印尼雅加达的一个很重要的原因。”林源如是说。

青云QingCloud的破局

虽然现在“出海”已经成为云计算提供商的“标配”，但是青云QingCloud却有着自己的独特思考。

林源表示，青云QingCloud在东南亚雅加达提供的不仅仅是公有云服务，还有私有云产品，面向不同种类的客户市场。所以青云QingCloud的出海战略是“产品＋服务”。 “产品和服务是不可分割的。我们的差异化恰恰在于我们既有产品，也有服务。如果把它单独分开，你会发现服务、产品都有很多竞争对手。但‘产品+服务’就会有不一样的结果。”

印尼目前有很多消费互联网的需求，有大量的创业公司和互联网企业，同时支柱型行业是政府、金融、制造业，其中很多行业由于监管的需求是无法直接拥抱公有云服务，而采用私有云部署。“传统企业在数字化转型的驱动下‘上云’需求强烈，我们的私有云产品优势还是非常明显的额，那就是性价比好，产品本身更加成熟。”

青云QingCloud是云、网、边、端一体化全维云平台全面出海，公有云服务先行，明年逐步开启超融合、桌面云、容器等私有云产品线的本地化业务。也就是青云QingCloud既提供公有云服务，也提供私有云产品。

林源说，在东南亚，很多企业第一步上云一定以私有化的产品为主。企业的问题本身是很复杂的，所以往往需要混合IT做支撑。全模云或者超级混合云是大势所趋，未来客户一定是混合云的架构。

对于公有云服务，青云QingCloud选择了印尼最大的电信运营商核心机房，是印尼本地最高等级的数据中心基础设施。“公有云的竞争很激烈，东南亚市场公有云厂商非常多。在这个竞争里，我们主打最擅长的行业，像互联网金融出海、跨境电商出海等，这是我们的优势行业。”林源说。

印尼本身是一个岛屿国家，所以网络很重要。青云QingCloud雅加达区对接印尼本地主力运营商Telin/Indosat ，接入IIX、OPENIXP两大IX互联网交换平台实现与10＋本地运营商直连，优质覆盖印尼全境及海外线路。

特别是青云QingCloud雅加达区部署了SD-WAN组件，配合本地多线BGP＋公有云平台，可通过SD-WAN实现跨国云、网、端互联互通，助力实现全球一体化的混合云架构。

青云QingCloud雅加达区采用了最新一代QingCloud云技术架构，包括数据中心网络全面采用Spin-leaf叶脊架构；最新一代主机、网络及硬盘序列；采用最新一代分布式存储（SDS 2.0）及软件定义网络技术（SDN 4.0）架构。

谈及客户市场，林源说，青云QingCloud落地东南亚后主要面对三类客户市场： 第一类，中国出海东南亚的企业，比如互金、电商等，这些客户主要以采用青云QingCloud的公有云服务和网络服务为主。

第二类，在东南亚设分支机构的中国企业。这一类客户不光对云有需求，更重要的是对网络的需求。目前青云QingCloud SD-WAN接驳了印尼本地网络和国内网络，解决东南亚跟国内网络互联的问题。

林源表示，SD-WAN的优势在于以软件定义为核心解决连接问题，服务于东南亚企业或者分支机构，也是我们差异化的亮点。

第三类，在东南亚本地或者印尼本地支柱型的企业客户，包括金融、政府、能源、制造业等，这类客户的需求是以私有云产品为主。

为了更有效服务本地区用户，青云QingCloud在雅加达实现了全面本地化运营，这包括组建印尼当地的团队，团队由印尼当地人组成，提供本地化实体服务。

林源说，出海东南亚时要解决的最大的问题是本地化的运营。只锁定国内出海的企业，市场是有限的，更大的市场是本地市场。本地市场就需要有本地团队支撑其本地商业化的运营。

青云QingCloud在本地设立分公司，数据本地留存，支持本地结算，全面满足印尼市场合规及政府监管需求；积极拓展本地合作伙伴，并提供全面的技术赋能与保障，弥补当地本土服务商在技术能力上的不足。

林源说，在商业层面，海外市场青云QingCloud选择渠道先行、合作伙伴先行（当地的合作伙伴：诸如印尼、越南、印度的本土合作伙伴）。“我们产品要本地化，简单、易用，同时依托本地合作伙伴的力量销售产品。我们在海外的投入主要是产品投入，以及我们需要把本地团队建立起来。”

谈及未来的“出海”布局，林源表示，东南亚是的青云QingCloud出海第一站，未来还会拓展印度、非洲、南美等地区。出海的路线一定是“一带一路”沿线的国家，并且是一些发展中国家。青云QingCloud更关注增量市场，而不是存量市场。