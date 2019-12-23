迎接AI开发者的春天 NVIDIA深度学习学院（DLI）正当时

NVIDIA开发者计划副总裁Greg Estes在大会上接受记者采访时表示，深度学习学院（DLI）在过去一年取得了巨大成功。学院已经培训超过20万人，这包括学生、初创企业，还有世界领先公司客户。

至顶网计算频道 12月23日 新闻消息（文/李祥敬）：2019年12月18日，一年一度的英伟达（NVIDIA）GTC China 2019大会如期而至，NVIDIA整个生态体系的相关者，包括开发者、合作伙伴、研发人员和学术界的专家，齐聚大会。

为了更好地赋能整个生态，NVIDIA还推出了深度学习学院（DLI）。NVIDIA 深度学习学院（DLI）提供 AI 、加速计算和加速数据科学方面的应用开发实践培训，基于云端GPU平台，开发者、数据科学家、研究人员和院校师生可以获取和丰富相关的实践经验，并获得全球开发者培训证书，为职业发展提供有力证明。

NVIDIA开发者计划副总裁Greg Estes在大会上接受记者采访时表示，深度学习学院（DLI）在过去一年取得了巨大成功。学院已经培训超过20万人，这包括学生、初创企业，还有世界领先公司客户，比如百度、谷歌等。“我们现在已经有超过5500家初创企业参加我们的培训，并且每天都以10家的数量增加。”

深度学习学院（DLI）提供了丰富的培训，让参与者能够和NVIDIA的工程师进行互动，也可以和其他的开发者进行交流。同时，深度学习学院（DLI）还与众多大学有合作，推出了校园大使计划和NVIDIA AI实验室，通过各种各样的项目包括研发合作、资金支持等推动相关研究。

其中参与校园大使项目的学校，可以把NVIDIA的课程带入学校教学课程体系中，提升学生实践应用能力。

“我们通过DLI项目培养下一代的开发者，当这些开发者走出大学之后，可能有些人会创立自己的企业，那么我们就通过初创企业孵化器Inception项目帮助这些初创企业发展。”Greg Estes说。

目前NVIDIA开发者项目已经拥有超过160万的注册开发者，整个开发者的增速时非常快，尤其是过去三四年。因为深度学习和AI技术在这些年发展速度非常快。

而在中国，开发者的增速也同样令人瞩目。现在中国已经是NVIDIA在全世界范围内拥有开发者数量最大的国家，并且增速也是比任何其它国家更快。每个月都能够在中国新增超过1万名注册开发者，现在总的注册开发者数量在中国已经超过了30万。

Greg Estes说，深度学习学院（DLI）提供的培训内容实际上是和NVIDIA内部工程师的培训一样的，甚至NVIDIA还会引入一些外部合作伙伴的资源，包括大学合作伙伴，业界的架构师的经验分享。“所以我们吸取了这些所有的先进经验和技术，无论你是一个刚刚入门的开发者或者是一个高级的开发者，都能够从中获益。”

深度学习学院（DLI）突出“实战”，提供了整套的开发环境、与时俱进的课程体系。比如针对中国市场，学院又新开了十个课程。“这些课程并不单是围绕NVIDIA产品线进行设计，而是希望通过课程教会大家如何应用深度学习和人工智能应用开发。DLI未来会引入更多专门给系统部署和IT管理人员的课程，而不只是开发者。”Greg Estes说。

AI开发者的“春天”

在Greg Estes看来，NVIDIA开发者项目能够取得如此耀眼的成绩，这是因为AI技术在过去几年实现了爆发式的增长。AI在医疗、零售等行业遍地开花，交通、汽车、自动驾驶、制造、媒体、娱乐、游戏，这些都是增长非常迅猛的一些行业，所以我们正处于一个AI快速给各个行业带来革命式变化的过程当中。

Greg Estes表示，NVIDIA受益于AI的发展，这主要是NVIDIA十年前就做出了一个战略性的决定，将CUDA开放给各个行业。在NVIDIA每一个GPU上面，都能够使用同样的软件堆栈。所以无论是小到的嵌入式芯片还是大型的计算机，CUDA平台都可以运行其上面。

其实这就意味着无论是NVIDIA的软件合作伙伴，还是整个生态系统当中其他的合作伙伴都能够接触到一个巨大的市场，使用到GPU加速计算，无论是高性能计算还是AI、游戏，他们都能够接触到非常广阔的客户群体，开拓新兴市场机会。通常进入一个新的领域需要开发新的芯片、新的架构、新的软件，但是一个统一的平台为企业进入新领域提供了坚实的基础，这也是NVIDIA非常大的优势。

“CUDA是一切的基础，仅仅今年它的下载次数就已经超过了500万次。所以我们提供各种各样的SDK、软件库，用户可以基于这些技术来进行应用开发，并且他们也能够利用这些技术进行加速计算，接触到上百万的用户。NVIDIA开发者项目有超过100多种SDK和开发框架，并且在过去一年当中，我们对于这些SDK做了500多次的更新。”Greg Estes说。

CUDA平台非常开放，无论是x86、ARM还是各种各样的应用架构“云”上面都可以使用CUDA，所以整个行业也是从CUDA的开放性当中获益很多。

在Greg Estes看来，NVIDIA其实绝不是一家芯片公司，也从来没认为自己仅仅是一家芯片公司。“我们成功的一个关键就是开发各种各样的软件应用到各个垂直行业，为行业提供一整套的解决方案，比如医疗、零售、制造等。NVIDIA硬件性能提升最关键的秘密，其实就是软件的持续优化。”