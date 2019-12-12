赋能区域数字经济 鹏博士大数据HOMM模式打造“新基建”

通过全新开创的HOMM模式，鹏博士大数据将由“自建自营”逐步向“自建自营＋合作共建＋受托运营”转变，从而进一步树立行业竞争优势，抢占制胜先机，并以多元化的合作模式为IDC行业的发展提供创新思路，引领数据中心商业变革。

至顶网计算频道 12月12日 新闻消息（文/李祥敬）：目前，数字化转型进入加速期，全球进入数字经济时代。数字化产品、数字化服务、数字化运营、数字化生态将推动各行业持续创新转型，实现稳步增长。

在数字经济浪潮下，数据中心IDC正成为重要的基础设施。大数据、5G、人工智能等产业蓬勃发展，已成为经济社会发展的新引擎，推动了数据中心基础设施市场的高速发展。

近日，“聚势·聚匠·聚赢 暨佳力图&鹏博士大数据南京楷德悠云数据中心奠基仪式”在南京未来科技城举办，南京佳力图与鹏博士大数据强强联手，共谱数据中心建设新篇章。

赋能区域数字经济发展

当前，长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略，同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合，完善中国改革开放空间布局。长江三角洲地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。

近日，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，针对“加快构建新一代信息基础设施，推动信息基础设施达到世界先进水平，建设高速泛在信息网络，共同打造数字长三角”进行战略部署，这给IDC产业及其相关区域经济和行业均提出了创新发展的新命题。

南京是人工智能、区块链等前沿技术的一片创新高地，在地利以及人和方面有着得天独厚的优势，同时作为长江经济带城市群内唯一特大城市，在数字长三角格局中将发挥带头引领作用。

众所周知，北京、上海与广州是我国数据中心行业的三大传统优势地区，IDC市场规模大、信息化水平高、发展繁荣。随着我国IDC市场处于步入成熟的发展态势、5G大门已开、边缘计算等新兴概念逐步落地，受成本、能耗控制、以及严苛的政策措施等因素影响，其不均衡的数据中心分布正在迎来变局，未来上海数据中心将呈现出绿色化与外移两个方向，数据中心服务商逐渐将选址目光投向上海市周边，寻求有更大拓展空间、政策限制宽松、交通便利经济较发达的地区建设数据中心。

南京未来科技城正在全力打造国内一流科技创新创业基地和数字经济产业集聚高地，科技城内已经形成了以网络、通信、信息安全、人工智能、产业互联网等为特色的新兴产业，并吸引了无线谷、未来网络谷、江苏未来网络研究院等大批创新资源集聚。而南京楷德悠云数据中心项目为南京未来科技城唯一的数据中心项目。

佳力图&鹏博士大数据南京楷德悠云数据中心项目顺应了新一轮科技革命和产业变革发展大势，契合了国家绿色生态产业、抢占信息制高点、打造科技创新增长点的战略部署。项目建成后，不仅将对加快南京传统产业转型升级、促进工业化和信息化深度融合、推动智慧城市建设注入新的活力，也将极大提升江宁区域信息中心和网络枢纽地位，为新一代移动通信、下一代互联网、物联网等新兴信息产业发展提供强有力的支撑。

南京楷德悠云数据中心占地面积共32748平方米，计划总投资为15亿元，项目规划建设三栋数据中心楼宇并配有建设动力中心、电力配套设施、办公区域等配套设施。该项目规划建设总容量为8400个机柜，项目共分三期实施，第一期规划建设2800个机柜并计划2021年6月投产；第二期规划建设2800个机柜，计划2022年6月投产，第三期规划建设2800个机柜，计划2023年6月投产。

鹏博士大数据与南京佳力图以各自优势的技术与资源，通过开创性的合作模式，为数据中心建设与运营提供了发展保障，同时也将形成技术、产品和服务等相关产业的聚集效应，助力区域内信息技术产业利用云计算和大数据技术进行智能分析与决策，为传统行业的数字化转型提供算力，为促进实体经济与数字经济深入融合。

鹏博士集团总裁兼鹏博士大数据董事长崔航表示，南京楷德悠云数据中心项目的启动，标志着鹏博士在华东数据中心资源及服务能力的再升级，亦是鹏博士大数据战略转型的强心剂。

HOMM模式创新“新基建”

其实南京楷德悠云数据中心是鹏博士大数据全新的品牌战略——HOMM（Hotel Operations Management Model）即酒店运营管理模式的具体落地。HOMM模式采用创新的数字地产经营模式，致力于引领数据中心商业变革，为合作伙伴全方位赋能，助力数字地产拥有者跨界创新，实现共创、共建、共赢，共同打造新产业、新业态、新模式。

随着5G、大数据、边缘计算、新能源、工业互联网、人工智能等新兴产业经济的逐步落地，新兴基础设施建设成为国家基础设施建设的主旋律，催生了IDC行业的新机遇。“新基建”战略的出台，也促使IDC产业将成为诸多新兴产业经济发展的“强力支撑”，打开全新的产业格局，带来无穷发展机遇。

在奠基活动同期举办的“数·聚无界——数据中心产业合作峰会”上，鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事长杨学平表示，鹏博士是中国最早从事数据中心的企业之一，经过十几年发展，目前运营的数据中心接近三万个。从规划、设计、建设、运维、销售、客户服务的整套客户全产业链的体系，到京津冀、长三角和粤港澳大湾区，以及武汉、成都等中部西部地区的战略布局形成了覆盖全国的整个数据中心的布局。

目前，鹏博士大数据已在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等城市部署了分布式可商用的高标准T3＋、T4级数据中心机房，辐射京津冀、长江经济带及粤港澳大湾区。总面积超过20万平米，现运营机柜数达30000个，是中国领先的第三方数据中心服务供应商。

鹏博士集团将延续在数据中心领域的领先优势，以“企业与家庭互联网服务商”为战略目标，向"云、边、端"开放式协同的未来战略架构进行布局，通过成立鹏博士大数据，升级数据中心业务运营模式，以“自建自营＋合作共建＋受托运营’”构成"三驾马车"，携手更多合作伙伴共同推动下一代数据中心产业链在技术、规范和产品等方面逐步走向成熟，在国家宏观战略部署下实现数据中心行业健康可持续发展。

在鹏博士大数据商务拓展部总经理王大鹏看来，鹏博士在数据中心的核心竞争力可以概括为三点：出色的销售能力，20年数据中心运营经验，2000家用户，大量用户需求积累；全方位的运营能力，全生命周期的运营能力，从项目规划建设到运维销售的数据中心全生命周期运营能力，中国唯一20年无运维事故的数据中心供应商；独具的网络能力，覆盖全国的自有网络，连接全国数据中心和所有云服务商，形成集群环网。

基于这样的核心优势，鹏博士大数据有了新的目标那就是5年10万柜100亿收入。为了支撑这样的目标实现，HOMM模式应运而生。同时，鹏博士大数据也启用了新的LOGO，新的LOGO用D和P两个首字母做一个变形，代表鹏博士大数据的核心理念连接、共赢、展翅高飞，神鸟金翅大鹏，代表了鹏博士对数据中心和客户服务的承诺。“我们是高端的服务者，我们能够帮客户有效进行连接，这就是我们的承诺。”王大鹏说。

通过HOMM模式，鹏博士大数据与有意布局数据中心业务的数字地产经营者在项目股权、资本、建设、运维、营销等多层面深入合作，双方在销售能力、建设能力、运维能力、资金能力各层面相互赋能，进而实现规模优先、快速扩张的多元化的产品与全方位的服务能力，共同打造新产业、新业态、新模式，南京楷德悠云数据中心正是HOMM模式落地的代表作。

王大鹏表示，HOMM模式最重要的就是帮助合作伙伴在销售能力、建设能力、运维能力、资金能力各层面赋能，实现规模优先、快速扩张，致力于向互联网、金融、政府、云计算、传统行业等输出多元化的产品与全方位的服务能力，共同打造新产业、新业态、新模式。

具体而言，HOMM模式能够从以下几个方面为合作伙伴带来价值：

提升销售能力：数据中心属重资产投入，资金回笼压力大。实现快速销售、回笼资金成为投资者首要关注的问题。鹏博士大数据凭借20年的数据中心业务稳定运营积淀了多元的客户群体，拥有同业最为庞大的销售团队，可快速完成合作项目的销售。

提升建设能力：数据中心的建设是一个复杂的系统工程，数据中心的设计、建设、验收、运营需要长期、周密的规划与管理。鹏博士大数据具备十余个大型数据中心的开发经验，可有效控制合作项目的成本，按需建设，快速交付。

提升运维能力：高稳定的运维管理和成熟的运维团队是左右用户对数据中心的选择核心要素。鹏博士大数据多年的数据中心运营及服务经验，保持着二十年零事故、零服务中断的记录，可为合作项目提供一流的运维保障能力。

提升资金能力：数据中心属于重资产行业，资金投入大。鹏博士大数据拥有专业的资金团队和上市公司的背书，可为合作项目提供充足的融资支持和明确的远期退出途径。

除了聚焦数据中心产业，鹏博士也与众多合作伙伴一起针对新兴的技术展开了合作。在本次大会上，鹏博士与南京第三极区块链科技有限公司合资成立南京鹏博士区块链科技有限公司，共同打造区块链云平台。

谈及双方的合作，南京第三极区块链科技有限公司总经理刘琥表示，鹏博士在全国拥有大量的基础设施，遍布全国的骨干网和边缘计算机房这是我们和鹏博士合作的最核心的原因；第二个原因也是鹏博士在这么多年积攒下来的遍布全国各地的线下的销售网络。鹏博士的团队在200多个城市有自己的销售团队，在全国服务的50多万家政企客户。双方共同建立区块链云服务平台，能够利用鹏博士的基础设施为政企提供高速、快速、低成本部署的服务，迅速扩大服务市场。

总之，通过全新开创的HOMM模式，鹏博士大数据将由“自建自营”逐步向“自建自营＋合作共建＋受托运营”转变，从而进一步树立行业竞争优势，抢占制胜先机，并以多元化的合作模式为IDC行业的发展提供创新思路，引领数据中心商业变革。