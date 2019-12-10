一加一减 看华为云All-Connect企业级云网络解决方案如何驱动政企智能升级

为了解答云+AI+5G时代命题，华为云推出了All-Connect企业级云网络，为企业搭建了一座通向万物互联时代智能升级的桥梁。

至顶网计算频道 12月10日 新闻消息（文/李祥敬）：长期以来，全球IPv4地址耗尽令人担忧，今天这一时刻终于来临——所有43亿个IPv4地址已分配完毕，这意味着没有更多的IPv4地址可以分配给ISP和其他大型网络基础设施提供商。与此同时，2019年中国5G正式商用。5G的一个特点就是支持海量连接，实现每平方公里至少能承载100万台终端设备。

看似两条不相关的新闻，其实都指向了一个共同的话题——网络。随着云、AI、5G等新技术的兴起，世界迈向了万物互联的智能时代，全球经济数字化也进入了新的征程，企业的智能升级正当时。这是最好的时代，也是海量并发、复杂联接的时代。

在近日举行的“上海·选择不凡 华为云城市峰会2019”上，华为云正式发布All-Connect企业级云网络解决方案。华为云中国区总裁洪方明表示，All-Connect企业级云网络的特点可以用“化繁为简，万物互联”八个字概括，首先All-Connect通过打造极简网络模型，全面提升用户体验，让网络延伸适配企业应用；其次，通过IPv6解决方案提供海量IP，能够更好地实现万物互联，推进全球IPv6 Only进程。

减法篇：化繁为简，打造媲美云下IDC的灵活网络体验

为什么华为云能提出All-Connect的前瞻洞见？

华为是唯一横跨云＋网络的云厂商，All-Connect的全新理念与华为公司在网络领域20＋年的运营经验密不可分。

在软件方面，采用自研网络控制器和软硬结合的云转发平台，硬件采用鲲鹏920芯片和自研智能网卡。通过软硬合璧，全栈创新，构筑了云网络的技术壁垒。

不仅如此，基于华为云的多元升级，All-Connect云网络的负载类型横跨了ARMX86GPU等多元算力，可覆盖虚机、裸机、容器等多重计算形态。

简化后的网络，是怎样的体验？

体验一：无需修改IP即可上云

对于上云用户，当业务从云下迁移到云上必须要修改IP。这意味着，迁移过程中不得不经过如下繁复的步骤：提前规划云上组网、因IP的改变业务必须暂时中断、修改IP、根据IP的修改进行业务改造。这不仅大幅增加了上云复杂度，还影响了业务的连续性，同时也会消耗大量的运维成本。

针对这个问题，华为云提供业界独创的L2VPN大二层网络互通能力，让业务无需修改IP，平滑迁移上云。这代表用户的网络模型在上云前后可以保持不变，极大程度地降低了上云复杂度和运维成本。同时，L2VPN还能实现单虚拟机迁移，让业务上云的过程更加灵活，为用户提供事半功倍的上云体验。

体验二：无需改变组网即可互通

此外，上云过程中另一个比较典型的问题是：由于重叠网段无法互通让用户不得不改造组网，常见于：学校对接教育网、政府机关对接上一级机关等场景。譬如说，教育网为避免多个学校对接时的IP冲突，会统一规划各个学校的地址；学校则不得不根据地址约束，对自己的业务进行改造。

为了解决这个问题，华为云独创内网NAT网关服务，实现云上云下大小网络融合，业界首家做到让重合的网段互联互通。基于此，客户可以快速地转换地址，无需改变组网。

体验三：极简网络枢纽，让复杂度降级

随着业务的扩张，企业会在多地部署多个VPC，还要通过专线或VPN联接各地的IDC，这些服务之间的通信都需要网络的两两相连。假设一个大企业在云上有100个VPC，这些VPC之间都要求要通信，那么就需要每一个VPC都与另外99个VPC都创建一条网络连接，其复杂度呈指数增长。

华为云推出国内首个企业网络枢纽，致力于打造极简网络模型，让复杂组网变简单。基于企业网络枢纽的集中式控制，各服务仅接入到企业网络枢纽即可完成互联互通，将指数型的网络复杂度降为线性。简化组网的同时，可以满足中大型企业的大规模组网需求，单实例可支持5000VPC互联、10000条路由配置。

加法篇：海量IP，化有限为无穷

随着物联网、移动互联网、5G等技术的发展，万物都需要一个专属的IP地址来识别，在IPv4地址耗尽的同时，IPv6拥有近乎无限的IP，能给地球上每颗沙子分配一个IP，是通往万物互联时代的钥匙。

华为在IPv6领域有数十年的沉淀，是IPv6国际标准的制定者，也是国内标准的领导者。在去年，全国首家发布IPv4/IPv6双栈，全面展现了华为云在业界IPv6领域持续创新的实力。通过华为云IPv6解决方案，在企业IPv6改造的前期，部署在华为云上的业务无需任何改造，即可迁移至IPv6，通过NAT64为企业客户提供IPv6的访问服务。随着企业IPv6化的深入，华为云IPv6双栈，可助力其顺利演进至真正的IPv6，让企业成为万物互联时代的先行者。同时，华为云拥有国内最全面的的IPv6接入能力，独家做到了ELB前后端支持IPv6。为世界向IPv6 Only的前行又推进了一步。

企业在华为云上的IPv4和IPv6在访问公网时使用相同的共享带宽，在节省成本的同时大大地简化了带宽管理。因为IPv6协议本身对数据进行加密和校验的特点，通信更加安全。华为云双栈支持IPv4和IPv6双栈通讯能力，智能解析可保持访问入口统一，为企业客户提供一致的体验。在企业业务迁移到IPv6框架的过程中，华为云以经验丰富的专家团队、一流的支撑工具、完善的项目管理能力，助力企业快速可靠地完成业务IPv6化改造和上云迁移，助力企业成为IPv6的先行者。

在云＋AI+5G的万物互联智能时代，面对万亿级的联接、网络复杂度的飞速增长，华为云网络不断地进行升级与创新。华为云面向万物互联时代发布的All-Connect企业级云网络解决方案，体现了对未来云网络演进之路的全新洞见，致力于化繁为简，让企业获得云上云下一致的网络体验。通过在技术上长期的积累与创新，华为云网络将持续为客户提供简单、可靠、快速的体验，并希望面向未来，加速万物互联智能世界的进程。

结语

为了解答云+AI+5G时代命题，华为云推出了All-Connect企业级云网络，为企业搭建了一座通向万物互联时代智能升级的桥梁。

在万物互联的智能新时代，随着场景的多样化，联接变得无处不在。面对万亿级的联接、网络复杂度的飞速增长，华为云不断推动云网络的演进，致力于化繁就简，让企业获得云上云下一致的网络体验，助力企业进入数字化转型的快车道，成为万物互联时代智能升级的先行者。