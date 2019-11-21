为人工智能赋能算力，联想超算再次腾飞

联想企业业务集团HPC & AI 营销总监于涛与和联想研究院人工智能实验室主任研究员王奇刚基于联想超算和AI创新的现状和发展接受了媒体采访。

至顶网计算频道 11月21日 新闻消息（文/任新勃）： 近日，首届中国超级算力大会在京召开。同时倍受瞩目的HPC TOP100榜单揭晓环节，联想以39套的成绩名列榜首，第五次获得中国第一，大家知道除了排名第1的“神威太湖之光” 和排名第2的“天河二号” 这两个国家队之外，排名第3到第8名的超算全部由联想来研制部署，充分体现了联想在超算领域全球领先的地位。

会议期间，联想企业业务集团HPC & AI 营销总监于涛与和联想研究院人工智能实验室主任研究员王奇刚基于联想超算和AI创新的现状和发展接受了媒体采访。

从无到有，从有到强，联想超算发展之路

今天联想已经作为全球最大的HPC方案提供商，这个成绩背后是20年的发展和创新。从1999年开始成立HPC队伍，到今年联想超算经过了二十年。这二十年的发展和进化可以分为三个阶段。

第一阶段1999-2014年，是联想HPC从无到有、从弱到强的阶段。在这个阶段，联想涌现出很多优秀人才，比如联想超算的首席科学家祝明发、肖利民等知名HPC专家，也培养了一支非常强劲的HPC队伍，打造了相对完善的体系，为联想超算的持续发展打下了坚实基础。

第二阶段2014-2017年， 2014年联想并购IBM x86服务器轰动一时，之后也是联想HPC开始走向国际化的一年，也是非常重要的一个时间节点。联想在本身HPC技术、人才、队伍这样的基础上，同时结合了IBM 原来HPC 团队的能力，变成了一支从产品线到方案的真正的国际化HPC团队，不仅是中国TOP100的No1企业，也是好几年的TOP500的No1企业。

第三阶段2017-到现在，真正跨入到了HPC和AI融合阶段，有一些新的应用比如人工智能应用，联想超算结合联想研究院人工智能实验室实现了HPC不仅仅是单纯的超算，AI成为了一个很重要的推动力。现在联想的HPC结合AI已经推出了越来越多的技术、产品，引领超算市场走向新的阶段。

联想AI实验室让HPC加上智能的翅膀

三年前，联想提出基于智能数据发展战略，邀请了AI领域的专家芮勇博士来做联想集团CTO，从德国人工智能实验室请回了徐飞玉博士开始组建了联想AI实验室。在将近三年时间内，联想在AI各个领域都做了很多研究，包括从算法、人工智能算力上取得了很多成果。让AI与联想传统强项HPC相结合是联想AI实验室首选考虑的方向。这样就能让联想的优势AI解决方案和HPC解决方案有效结合，给更多企业和客户赋能。

人工智能实验室做一个加速引擎，这个加速引擎会在AI方面降低AI开发门槛，联想把这个计算引擎赋能到HPC部门然后嵌入到LICO产品，实现在开发的流程上的加速。

“人工智能实验室和HPC部门是互补关系，HPC部门历史以来长处就是做HPC，人工智能实验室有一个针对AI的算力平台，在这个平台上用算力解决了很多AI问题。其中有些技术我们和HPC部门有很多交流，我们发现我们如果把这些技术放到HPC产品里，能够对它的AI能力起到很好的互补作用，所以我们就和我们HPC部门一起把我们的LICO从原来只能处理HPC作业，现在可以扩充到更多的应用上。” 王奇刚分享到。

联想AI实验室针对AI模拟训练的需求做了很多创新性技术，比如LICO部门做HPC资源管理和调动，通过AI来扩充LICO能力，实现了LICO在HPC上的AI加速，这样在做分布式训练，能够大大提升线性速度。

所以AI和HPC结合很重要，今年联想提出智能数据赋能的3S战略，支撑3S战略的核心就是结合联想AI 企业解决方案，来为智能物联网、智能基础设施和为整个行业智能化赋能。

联想超算的创新技术优势凸显

AI时代，整个科学计算对计算力的要求、硬件设备的要求、软件的要求将会越来越高，特别是HPC领域，对计算密度、散热、如何高效利用硬件资源都有很高的要求。因此HPC领域的一些技术创新最先实现。“现在有越来越多的数据中心也在逐渐引用和借鉴HPC里的技术，比如联想用温水冷却技术，实现在很高的密度上集成很高的计算力，通过水冷技术带来性能提升，故障率下降，现在有越来越多传统数据中心也在用水冷技术重构他们的机房”于涛分享到。

联想是目前国内最重要的温水冷却推动者，谈到温水水冷技术的优势，于涛总结为三点：

第一是功耗的节省，温水水冷功耗比风冷可以节省45%左右的能耗，PUE能降到1.05%左右。

第二，CPU性能的提升。温水水冷技术可以实现对机器性能提包括把CPU性能提高20%-25%，这样可以提高数据中心的使用效率。

第三降低器件使用的故障率，延长器件寿命，如果器件长期在一个比较良好的温度环境下工作的话，寿命也是可以延长的，这都是温水水冷的好处。

未来，联想超算将服务广大民生领域

2019年，全新的联想“深腾X9000”高性能融合计算平台，基于水冷技术，成为HPC绿色数据中心的积极倡导者。目前北京大学全面采用了联想水冷HPC解决方案，而北京气象局采用联想深腾X9000以及新一代的温水冷却技术，将服务于2020年冬奥会气象服务保障。

作为HPC市场的领头羊，联想一直在考虑如何让超级计算服务与各个民生领域。基于此联想HPC提出了从Every scale到Exa-scale的技术路线。“今天很多HPC产品机柜是特殊的，散热方式也是特殊的，整个供电模块也是特殊的，这样的东西只能存在于一些比较高端的客户应用场景中。”有别于针对Exa-scale进行专业化设计的理念，联想则主张使用更加通用的部件和更加开放的标准去实现到Exa-scale的跨越。而联想希望通过通用的产品，使用标准的机柜、供电模块、网络结构，来搭建大机型或者E级计算，这样做的优势是可以大幅度降低建设和使用成本，让一般制造企业或者民用企业能够买得起。二是通过通用的技术实现计算平台的无缝切换。客户完全可以像使用任何通用的HPC平台一样，无缝的切换到Exa-scale的计算平台上。