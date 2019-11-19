AMD在SC19上展示Epyc HPC及其在云计算方面的进展

在SC19大会上，AMD将宣布新的、基于Epyc处理器的AWS和微软Azure实例，以及Epyc的其他一些进展。

在SC19大会上，AMD将宣布新的、基于Epyc处理器的AWS和微软Azure实例，以及Epyc的其他一些进展。

作者：Stephanie Condon

格林尼治标准时间2019年11月18日13:00（东八区标准时间21:00）

主题：处理器

在实现了一些重要的HPC里程碑的一年之后，AMD本周展示了其在高性能计算市场的最新动作。在SC19大会上，这家芯片制造商宣布了新的、基于Epyc处理器AWS和微软Azure云实例，介绍了Epyc的新进展并且发布了ROCm 3.0版本的软件。AMD还宣布首个基于Epyc处理器的系统已经进入了TOP500名单。

AMD数据中心解决方案事业部总经理Scott Aylor对ZDNet表示，SC19大会是“我们将支持百亿亿次时代的技术推向市场的垫脚石。”

Aylor表示，指导AMD技术路线图的“北极星”是联邦政府决定投资AMD技术以建造Frontier百亿亿次超级计算机的决定。这个耗资6亿美元的百亿亿级系统——基于AMD的Epyc CPU和Radeon Instinct GPU处理器，并使用了Cray的Shasta架构和Slingshot网络——到2021年进入实验室时，将成为世界上最快的超级计算机。

在去年八月，AMD推出了第二代Epyc——全球第一款7纳米服务器处理器。处理器的性能提升为AMD带来了更好的HPC前景。

为了展示其Epyc的实力，AMD表示微软Azure正在围绕着第二代Epyc处理器构建其最高性能的HPC实例。Azure新的、针对高性能计算的HBv2使用了AMD EPYC 7742处理器，该产品目前正在进行预览。

此外，亚马逊网络服务（AWS）正在扩大对第二代Epyc处理器的使用，该公司宣布即将推出新的C5a计算密集型实例。其中包括C5a、C5ad以及裸机EC2实例。Aylor表示：“他们正在将AMD技术用于性能最高的C系列实例。”

AMD的OEM和ODM合作伙伴也正在扩大第二代Epyc的业务范围：

除了HPE的ProLiant DL325 Gen10和DL385 Gen10服务器之外，新的Gen10 Plus型号现在也使用了该款处理器。

新的Penguin Altus XE4218GT使用第二代Epyc和AMD的Radeon Instinct MI50加速器来推动机器学习、大数据分析和类似的工作负载。

专注于HPC的Transport HX产品线和专注于数据库的Transport SX产品线中的新Tyan平台也由第二代Epyc处理器提供支持。

此外，技嘉有四款新的、支持该处理器的G系列GPU服务器。

在最终用户方面，AMD宣布它凭借着法国高性能计算组织的GENCI系统重新跻身于全球最快超级计算机500强的榜单。该组织宣布了Joliot-Curie超级计算机的最新扩展，该系统基于Atos BullSequana XH2000，使用了EPYC 7H12处理器。

该产品赢得的其他客户包括圣地亚哥超级计算机中心的新Expanse超级计算机系统，该系统使用了Dell EMC PowerEdge服务器和第二代Epyc处理器。Expanse拥有728个双插槽Dell EMC PowerEdge C6525，这些Dell EMC PowerEdge C6525都使用了第二代AMD Epyc处理器。预计Expanse的最高性能可以达到5 petaflops。

苏黎世联邦理工学院（瑞士联邦理工学院）将使用Epyc 7742处理器为新型Euler VI超级计算机提供动力。英国原子武器机构的新型Vulcan超级计算机也将使用第二代Epyc处理器，英国最快的新型超级计算机ARCHER2也将使用该处理器。

同时，AMD还推出了ROCm 3.0版，这是一个开源、独立于编程语言的GPU计算平台。现在，它支持基于LLVM的编译器HIP-clang，并提供改进了的CUDA转换功能。它扩展了对HPC编程模型和应用程序的加速支持，例如OpenMP编程、LAMMPS和NAMD。它还为诸如Kubernetes、Singularity、SLURM、TAU等系统和工作负载部署工具提供了支持。现在ROCm还向上集成到领先的TensorFlow和PyTorch机器学习框架中，这些框架可用于增强学习、自动驾驶及图像和视频检测等应用。