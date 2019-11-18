伞兵和巷战：九州云的开源布局

至顶网计算频道 11月18日 新闻消息（文/李祥敬）： “就像我们自己说的，搞开源其实很像伞兵作战，依托开源这个平台，你非常容易空降到一个战场。但是你一进入这个战场，考验的就是巷战能力，九州云和其他公司的不同，就在于在开源领域的持久巷战能力。”

近日，开源基础设施峰会在上海举行，数千名参与者集聚一堂，共同构建用户所需的开源基础设施以支持在私有云、行业云、边缘计算、持续集成/持续交付（CI/CD）、人工智能（AI）、高性能计算（HPC）等领域的应用。九州云作为此次峰会的Premier Sponsors，围绕云计算、边缘计算两大业务线，全面呈现了领先的产品和解决方案。

九州云展台风采

峰会当天专访瞬间

执着

如果说起开源云计算，九州云应该算是“老前辈”了。作为OpenStack基金会黄金会员，九州云一直积极投入OpenStack社区建设。在本次峰会上，九州云最新版云平台产品Animbus 7.2全新亮相。

Animbus 7. 2 是九州云最新推出全球首发基于OpenStack Rocky版本的开源云操作系统，与OpenStack社区版Rocky版本同步发布。Animbus 7. 2在原先Animbus 7. 0 版本基础上进行了全新升级，完成 8大模块功能与性能优化升级， 13 项重点功能突破与集成， 800项安全bug修复，形成 1 大核心、 2 大功能组件、 4 大行业扩展包、 8 大增值插件的稳定架构。

Animbus7. 2 强大产品功能矩阵适用于大型行业云、企业私有云等生产应用场景，帮助企业实现IT资源的合理规划与建设，满足全自主服务需求，为企业提供一套易部署、易迁移、易管理、易扩展、高可用的自上而下的行业云解决方案。

九州云联合创始人及副总裁李开告诉记者，开源基础架构的需求是长久的，现在OpenStack范围更大了，原来叫OpenStack，现在是开源基础设施，更多是开放的基础架构技术。“我们看到关于OpenStack的声音在变小，其实代表了OpenStack平台的日渐成熟，得到了大家的认可。”

在李开看来，一项开源技术的核心价值不在于市场声音大小，而在于是否有足够多的人在使用。市场泡沫总是存在的，但是把这些泡沫都挤掉之后，这项技术还一直存在，这个是它的价值，当前OpenStack已经成为云计算标准，现在有上千万个计算核心都在OpenStack云上进行运行。

451研究机构今年9月发布的市场监测报告表明：目前中国是全球第二大采用OpenStack软件的市场，且在OpenStack最新版Train的代码贡献中名列第二。预计未来四年亚太地区的市场份额将增长36％，在2023年全球市场份额将达到77亿美元，其中亚太市场约占三分之一。“市场需求是开源发展的最核心土壤。”李开说。

九州云COO王忠伟补充说，OpenStack或者开源技术之所以在中国发展这么快，得益于国家安全自主可控政策推动的整个市场。另外，新兴的各种新技术比如AI、5G等也推动了开源市场的迅猛增长。

变革

伴随着OpenStack的壮大，九州云也将自身的领域进行了延展。李开说，从去年到今年，九州云也有一个新的变化，那就是瞄准三块市场：私有云、行业云和边缘计算。“此前九州云的口号是‘源于开源，高于开源’，现在是开源•赋能变革。口号变化了，但是核心没变，那就是通过开源帮助客户进行变革。开源很容易拿给你，但是能不能真正发挥作用，这又是另外一回事。”

王忠伟也表示，九州云虽然不同阶段有不同的口号，但是出发点不变，不忘初心，赋能我们的合作伙伴，合作共赢这个不会变。“我们对开源产品驾轻就熟的技术能力是我们的核心竞争力，实现技术赋能。”

李开说，九州云的能力就是依托开源技术的赋能，如用于行业云和私有云的OpenStack、云原生基础架构Kubernetes、边缘技术架构StarlingX、边缘网络分流OpenNess等，这个能力是需要积累的。“就像我们自己说的，搞开源其实很像伞兵作战，开源具备很强的战略投送能力，依托开源这个平台，你非常容易空降到一个战场。但是你一进入这个战场，考验的就是进入巷战，你能不能在巷战里面存活下来，这是非常重要的。九州云和其他公司的不同，在于在开源领域的持久巷战能力。所以我们在开源这块的积累可以帮助九州云进入一些全新的领域。这也是本次峰会上我们展示了从私有云到行业云再到边缘计算的布局策略。”

谈及市场竞争，王忠伟表示，基于开源技术的创新公司在行业市场各有千秋，唯有当这家公司找到他的目标市场，才能最终在市场中存活下来，并得到发展。这有赖于其对目标市场的产品、技术、项目经验的积累以及对宏观市场的准备把握。“一个创业公司的战略和市场定位，还有匠心精神是非常重要的。在开源架构领域，选定正确的赛道，认准这条赛道，认真耕耘，这才会有好的希望。”

依靠对开源的深耕，九州云先后为政府、金融、运营商、能源、制造业、商业、交通、物流、教育、医疗等各垂直行业的企业级客户提供高质量的云计算及边缘计算服务；拥有国家电网、中国人民银行、中国银联、中国移动、中国电信、中国联通、中国资源卫星、国际陆港集团、中国人寿、万达信息、东风汽车等众多重量级客户。

李开也表示，九州云深耕开源超过七年了，整个研发体系和人才的积累是最大财富。我们希望能够依托开源，能够赋能更多的行业变革和客户需求。随着云计算成熟、5G兴起、边缘突破的大潮来临，作为一家以开源技术沉淀为根本、开源技术驱动为使命、开源业务创新为信念的公司，九州云紧跟风口，在持续“赋能云计算”的同时，拓展“赋能边缘计算“新赛道，正在实现自我的不断突破和超越。

风口

今年是中国的5G元年，逐渐成熟强大的OpenStack开始从云计算延伸到了边缘计算领域，奠定了边缘计算的架构和基础。边缘计算的诞生与5G时代的到来是密不可分的。5G时代带动了AR、VR、无人驾驶、物联网和视频智能分析等新兴应用的兴起，现有中心化的云计算模型将无法满足需求。到2020年将会有超过500亿的终端与设备联网，超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存。在这样的背景之下，边缘计算应运而生。

王忠伟表示，边缘计算是与5G相伴而生的一个概念，5G是边缘计算大规模部署的重要推动力量，边缘计算是5G成功商用的关键，5G的正式商用会加速边缘计算产业链的成熟。因此随着5G的成熟，边缘计算也在持续升温。

而在OpenStack方面领先的九州云也敏锐地捕捉到了“风口”，与之相关的边缘计算和运营商市场成为九州云的全新赛道。王忠伟表示，5G云化的基础架构就是OpenStack，电信行业的云刚刚开始。AT&T、Verizon等全球5G先行运营商，也都沿着以OpenStack为基础的边缘计算技术路径来规划5G发展，它们对5G后来的发展起到了引领和示范作用。九州云看到了边缘计算在电信运营商未来网络中的重要作用，同时我们也有能力赋能我们的合作伙伴更顺利地部署边缘计算。

在此次峰会上，除OpenStack相关话题外，九州云更多向业界同行分享了边缘计算的生产需求和实战经验， 与业界共建开源基础设施新生态。针对运营商、零售、物流、园区、制造等边缘业务场景和需求，九州云推出Animbus Edge边缘解决方案，包含MEAO边缘编排器、MEPM业务管理器、ME-IaaS虚拟计算平台、ME-CaaS容器平台和aPaaS微服务应用生命周期管理平台，支持和5G边缘通信网元实现分流整合，覆盖从应用开发、上线、分发、部署、升级、微服务管理等全边缘应用生命周期管理能力，整合Edge-VAS边缘增值服务，提供通用物联网、视频解码、AI处理等通用边缘平台能力，实现“一点创新，全局复制”的边缘分发能力。

九州云与三大运营商有着密切的联系，并与中国移动杭州研究院、中国电信广州研究院、中国联通网络技术研究院等开展了众多合作。九州云在2018年6月成为“中国联通边缘生态合作伙伴”，并获得“2018年中国联通MEC边缘云金牌合作伙伴先行者”的荣誉。2018年10月，九州云成为中国移动边缘开放实验室的成员。九州云参与到中国移动C-RAN项目中，以开源社区项目OpenO，Tacker为基础，实现基于RAN侧业务Use Case的NFV-O的模板定义，网络关系定义及RAN业务服务链的定义。最终通过 MANO管理软件可以实现由管理软件自上而下的部署、配置、监控C-RAN原型系统的运行。同时，实现了管理员能够根据需求把相应的VNF部署到相应的NFVI上，使得VNF之间可以互相协作和访问。

李开表示，瞄准边缘计算为九州云开辟了全新的市场，并收获了电信运营商、西格数据、海德控制等客户。九州云目前在工业互联网、智能养殖、电网无人机巡航、赛事和演出场馆的沉浸式体验等领域获得了边缘计算应用场景的成功经验。作为国内最早一批利用边缘计算赋能工业互联网的厂家之一，由九州云承接的西格刀具项目，先后获得了“2018年度制造业信息化优秀智能制造解决推荐方案奖”“2018CAA智慧系统创新解决方案奖”和“2018中国软件行业优秀解决方案奖”。