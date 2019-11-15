ESET安全日中国场聚焦应对网络安全威胁的最佳实践

ESET安全日来自于ESET十年前的想法，希望将互联网安全领域的专家，还有ESET的研究人员、工程师，以及当地的合作伙伴、经销商、用户等聚集在一起探讨当今网络安全的最新趋势和变化。

至顶网计算频道 11月15日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，以“持之以恒，固若金汤”为主题的ESET安全日活动在上海举行，该活动旨在通过一系列的分享环节来提高参会者对网络安全重要性的认识和教育。会上探讨的主题包括防止勒索软件的最佳实践，以及可能影响国家安全和关键基础设施安全的APT黑客组织（如OceanLotus）的最新消息。此外，与会者还将进一步了解端点检测和响应（EDR）解决方案及其优势。

ESET亚太和日本地区销售及营销总监Parvinder Walia告诉记者，安全日活动是ESET全球性的活动，每年会在世界各地举行，比如东京、香港等。这次的上海站是ESET在中国路演的第一站，明年计划在北京、广州或深圳等一线城市，当然也会在武汉、成都等其他二线城市开展一些更小规模的线下研讨会，通过邀请当地的经销商、用户以及从业人员分享知识，进行交流沟通。借此，ESET能够更加了解当地的用户需求，从而提供定制化的服务和解决方案。

ESET亚太和日本地区销售及营销总监Parvinder Walia

Parvinder介绍说，ESET安全日来自于ESET十年前的想法，希望将互联网安全领域的专家，还有ESET的研究人员、工程师，以及当地的合作伙伴、经销商、用户等聚集在一起探讨当今网络安全的最新趋势和变化。同时，除了这种行业分析，ESET希望倾听当地市场的反馈，帮助用户共同应对安全挑战，包括面对面的线下交流、网上知识分析和白皮书与报告等。

立足区域市场

Parvinder负责ESET的市场管理还有市场活动，包括制订亚太和日本地区的市场策略，以及负责执行销售模式，维护与经销商的关系。谈及他负责的地区市场增长管理，Parvinder说，第三方调研机构的数据显示ESET在该地区占到非常大的市场份额，市场销售额已经超过了20亿美元。“亚太和日本市场乃非常多元的一个市场，在这20亿美元当中，其中十亿美元都是来自日本市场。同时，新西兰、澳大利亚、中国的市场潜力巨大。”

对于中国市场，Parvinder表示，中国是一个高速发展成熟的市场，包括在电子商务的发展、金融市场的变化。网络安全是不分地区和行业的，ESET始终为客户提供更加安全，更强有力的防护。除了日本、新西兰、澳大利亚和中国等相对成熟的市场外，ESET也在积极拓展印度、印度尼西亚、泰国等新兴市场。相比新兴市场，成熟市场的客户会根据相应的需求定制化他们的服务。

在区域市场拓展方面，ESET联合当地经销商一起深入一二线市场进行市场推广，借此也可以影响更多潜在的经销商和用户。Parvinder说，ESET非常重视经销商合作伙伴遇到的问题和挑战，帮助他们解决这些难题。现在ESET不断有新增的客户加入。“了解他们，并且信任他们。ESET携手合作伙伴一起为中国市场的大中小企业的数字化转型的安全护航，有助他们业务的可持续性增长。ESET将与合作伙伴一起共同应对不断变化的市场环境，拓展更为广阔的市场。

具体到中国市场的布局，Parvinder介绍说，ESET希望覆盖中国的一二三线城市，广泛布局大中小型企业，目前ESET已经在教育、高科技、制造业等领域积累了大量优质的大型客户。“不同规模类型的客户，他们的需求是不同的。除了产品之外，我们还提供解决方案和服务。ESET在当地积极拓展优秀合作伙伴，把威胁情报产品、SOC（安全运营中心）等一系列的多种解决方案提供给客户。”

当前中国市场新技术发展迅猛，比如AI、5G等，这对于用户的安全构建造成了新的挑战。ESET近期一项调研结果显示，过去两年中，中国至少45%的机构曾遭遇系统入侵。这对于中国这一电子商务、数字支付和一系列数字化互动形式已成为常态的发达市场来说，着实令人担忧。

针对这样的情况，ESET也提供了云端防护解决方案，并联合MSP合作伙伴提供可扩展的安全解决方案，包括沙盒、APT高级持续威胁防护等，通过云上安全运营中心进行实时分析，分析威胁，并且检测，然后给企业的相应部门。

对于未来中国市场的布局，Parvinder透露，ESET将继续深入构建一个完善的合作伙伴生态圈，并覆盖到更多的城市，同时也包括强化研发以及推出不断应变当前需求的技术和产品。除此之外，ESET非常重视对最终用户的教育和网络安全知识普及，同时会为他们提供一些定制化的教育培训，有助于他们提高安全意识。

相信技术的力量

当前数字经济蓬勃发展，网络威胁领域的威胁复杂性也在不断提升。ESET持续监测在线安全领域的发展进程并发力创新以打造全新解决方案。作为全球网络安全解决方案提供商，ESET坚信技术的力量，并希望确保技术使用的安全性。如今，得益于ESET的安全解决方案，全球200多个国家和地区的企业和消费者都能够充分利用数字化的世界。

Parvinder表示，过去30年来，ESET一贯致力于研发业内领先的信息技术安全软件，服务于全球各地的企业和消费者。ESET提供广泛的技术解决方案，从网络终端安全到移动设备防毒，从数据加密到双重身份验证应有尽有。“技术对ESET来说是最大的优势，创始人一直秉承了这样的理念，在过去的很多年，ESET一直都投入很多，大量投资在研发当中，包括在全球有十四个研发中心。我们的研发人员是24小时不间断在工作，同时在不间断监测病毒，了解以及学习最新的攻击和威胁。”

ESET强调主动防御，解决方案可以拥有很高的检测率，能够实时检测病毒以及威胁。ESET产品以性能高、易于使用而著称，让公司企业和消费者买得称心、用得安心，全面享受产品所蕴含的技术实力。ESET所采用的后台静默式防护机制，能够提供7Ｘ24小时不间断防毒监测，实时更新防御机制，保护用户系统安全，使企业运营不被中断。

依托全球各地多所研发中心的有力技术支持，ESET已成为全球首家荣获100次VB100安全认证的信息安全公司，自2003年以来的历届评测中，从未漏杀过一例流行性恶意程序、无一例外。

除了技术，Parvinder说，在快速数字化的世界中，网络安全和网络教育必不可少。更多的机构致力于寻求新技术，如人工智能/机器学习和物联网连接，以提高自身运营效率。在全球范围内，随着我们越来越依赖这种技术，如何确保我们利用必要的网络安全解决方案来保护自身数据和交互安全就成为重中之重。“我们相信，最好的防御方式应该是技术的发展结合个人信息安全防范意识的教育。”