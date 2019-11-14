将创新进行到底 红帽持续投入OpenStack

最新版本的红帽OpenStack平台将社区驱动的创新成果与企业就绪型的稳定性和支持相结合，有助于推动相关工作的开展。借助红帽OpenStack平台，企业可以加速创新，进而赢得竞争优势，并更好地满足不断变化的客户需求。

至顶网计算频道 11月14日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，由OpenStack基金会（OSF）主办的开源基础设施峰会（Open Infrastructure Summit）在上海举行。OpenStack已经成为云计算标准，现在有上千万个计算核心都在OpenStack云上进行运行。特别是Train版本的发布，展示了社区为在OpenStack中提供创新所作出的努力。而作为OpenStack社区的重要参与者和贡献者，红帽已参与开发了超过50个新功能，涵盖Nova、Ironic、Cinder、TripleO以及其他更多项目。

随着企业不断推进数字化转型，高效运行及敏捷的IT部署成为企业成功的基石。最新版本的红帽OpenStack平台将社区驱动的创新成果与企业就绪型的稳定性和支持相结合，有助于推动相关工作的开展。借助红帽OpenStack平台，企业可以加速创新，进而赢得竞争优势，并更好地满足不断变化的客户需求。

创新力

随着OpenStack日益成熟，创新的步伐必须反映企业IT机构使用和部署新版本的能力和愿望。为了更好地满足客户在生产中运行红帽OpenStack平台的需求，该平台未来的版本将作为长期版获得支持。红帽OpenStack平台15是最后的短期版，支持期共一年。

红帽OpenStack NFV产品管理总监Sandro Mazziotta告诉记者，红帽OpenStack平台的演进反映了目前最新的技术发展和客户需求。比如针对那些运行网络功能虚拟化（NFV）工作负载的电信提供商而言，最新的OpenStack发行版通过服务质量（QoS）扩展带宽管理。与之对应的红帽OpenStack平台15在网络虚拟化和边缘计算收到了这些客户的关注。特别是针对5G技术，电信公司会会优先把5G应用在边缘网络，然后再逐步发展到核心网络。“未来有很多负载都会实现5G化，但是现在很多客户还没有做好准备。随着技术的不断发展，我们会看到更多这样的技术在OpenStack平台上进行应用。”

为此，OpenStack平台加强在边缘上的持久存储从而使Train能够进一步测试和加强针对OpenStack部署的这一新兴用例。除此之外，Train现在还通过Glance Image缓存提供了一种统一的方法来管理远程站点的映像（例如在边缘上的分布式计算节点中看到的映像）。

对于电信运营商而言，大规模部署能力不可或缺。红帽Openstack产品管理资深经理Sean Cohen表示，红帽OpenStack平台在性能测试上进行了一个提升，就是单一集群能够支持500个节点，到明年能够支持的节点数量可以翻番。“对数据中心而言红帽OpenStack平台不只是支持多个节点，还能够支持分布式节点；针对边缘计算场景，提供边缘缓存以及对边缘多集群的支持。规模是非常关键的，过去几年我们在这样的领域也做了很多投资，而且也会持续地做下去。”

据悉，红帽OpenStack平台的有些客户会部署3500个节点，而且OpenStack社区中有些用户能够做到2000个节点。实际上对整个扩展的规模来说并没有这么大的限制，现在也有很多技术能够做到这一点。不过对于行业客户而言，他们更多不希望把这么多的节点只放在一个集群上面，而是希望多个集群进行运作，这样可以实现业务永续。

红帽OpenStack平台支持大规模监控OpenStack云，此新功能采用Prometheus、AMQP和其他开源技术，提供了对底层基础架构（如节点、GPU、网络和云服务）的监控能力，而且能够保证低延迟。该功能完全运行在一个独立的Kubernetes/OpenShift集群上，独立于受监控的OpenStack云，以监视应用基础设施可用性、基础设施性能以及故障排除洞察。

红帽OpenStack平台15基于OpenStack社区的 “Stein” 版本，加强了对性能和云安全方面的改进，并且扩展了该平台支持的硬件生态系统范围，可以帮助IT企业更加快速、安全地支持要求严苛的生产工作负载。由于Linux是混合云的基础，客户如果借助红帽企业Linux 8来部署私有云，也能获得一个更加安全、灵活和智能的Linux操作系统。

另外，红帽OpenStack平台15支持NVIDIA GPU/vGPU、改进IPSec VPN到NIC的加密卸载（crypto offload）、支持IBM POWER9 LE PowerVM硬件、为硬件安全模块（HSM）提供后端支持等。Sandro表示，红帽OpenStack平台进行了诸多的创新，包括支持硬件的创新和加速，例如GPU和NFV技术；支持更多的集群和节点，以及监测和备份；裸金属服务器、虚拟机和容器化技术的同时使用，比如OpenShift网站上只需要不到30分钟的时间就可以做好OpenStack的部署。“在Train的版本当中，红帽贡献上游项目让Kubernetes在OpenShift上面使用，借助这样的生态系统满足客户的需求。我们希望能够通过OpenStack和容器技术做出更多的创新和贡献。”

Sean补充说，所有这些创新一方面来自红帽的技术在社区领域的积极探索，另一方面红帽倾听客户的心声，与客户进行沟通。“我们也看到有些社区的功能，可能在商业版本当中目前并不支持，但是也有一些比较有前瞻性的技术逐步地会变成商业版本当中非常主流的功能，所以两方面结合可以让我们很好地对未来技术进行分析。”

开源观

秉承红帽在开源领域的领先地位，红帽OpenStack平台可通过不同的服务、支持、消费模式和生命周期管理方式提供一致的体验，从而给不同行业的IT团队带来支持。数以百计的用户依靠红帽OpenStack平台在多种部署环境中支持其混合云和私有云，其中包括乐天株式会社、英国公共卫生部、Turkcell、国泰航空、澳洲保险集团、美国麻省开放云、Paddy Power Betfair和塔塔通信。

特别是IBM收购红帽，因为IBM在开源领域也有着深厚的积累，未来双方战略上最大的重点就是混合云。客户希望能够在多个地点、多个应用上面进行管理，同时还能够保持一致性和便携性。IBM与红帽能够帮助客户更好地管理混合云环境，同时保证合规和安全。除此以外，双方会在很多创新技术上进行合作，比如边缘计算、人工智能、机器学习等。

红帽云基础架构产品市场总监Chuck Dubuque表示，过去四年中红帽一直在派出开源领域的传播人员到客户和合作伙伴中间，让他们更好地了解红帽的技术。红帽也会对员工进行培训，让他们认识到开源技术带来的价值。“其实我们对中国电信、中国移动和华为都有过类似的培训和宣传，希望大家能够更多地认识到开源的价值。”

Chuck说，很多的中国开发者在OpenStack社区做出了很多贡献，包括腾讯和华为等等。这样的趋势在未来应该还会持续下去，中国的参与者越来越多。开源有个好处就是对所有的参与者都非常开放。

对于开源与商业模式，Sean表示，开源的基础架构是通过开源来提供软件，更好地管理供应商，而不是作为一种商业模式。“如果我们通过开放的基础架构的话，可以拥有自己的云，你可以有更好的选择，比如更换自己的供应商，或者寻找多个硬件的供应商。”

现在很多新技术不断出现，比如对电信而言， 5G技术的推出，提供服务的时候更多的是要考虑总体拥有成本（TCO），如果一方面在应用上有更多的选择，另一方面在供应商上有更多的选择，同时还可以进行创新，这才能够让你立于不败之地。"对于开源技术，如果企业不能尽早地投资，长期来说可能就会输掉竞争。"Sean说。

对于近期有厂商宣布推出OpenStack市场，Sean表示，开源社区其实非常活跃，不断有新的厂商加入进来。对于红帽来说，我们一直致力于支持OpenStack，比如最新的OpenStack15版本，明年还会有新的版本推出，所以我们也会持续支持下去。“红帽本身具有OpenStack和OpenShift，无论是虚拟机还是容器这样的领先技术，客户需要其中之一的话我们可以相应更新。而且我们看到OpenStack的需求在不断增长，所以我们会长期地支持他们。未来我们也会有新的项目出现，针对客户预计能够有五到十年的支持。”