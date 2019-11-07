何宝宏：“5G＋云＋AI”构建数字化时代的基础设施

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏在会上表示：“‘5G＋云＋AI’技术融合加速数字溢出，为企业构建数字化业务体验提供技术保障；重塑政府服务模式，助力数字政务进入智能阶段；催生智能精细的生产要素配置方式，驱动产业全新变革。”

至顶网计算频道 11月07日 新闻消息（文/李祥敬）：数字经济浪潮正以势不可挡之势席卷全球，以第五代移动通信技术（5G）、云计算、人工智能（AI）、物联网（IoT）等为代表的新技术开启新一轮产业革命，成为推动社会发展的关键动能。近日，“合肥·选择不凡 华为云城市峰会2019”举办，华为云与安徽政企客户及伙伴共同探讨了如何抓住产业升级机遇，加速释放“5G＋云＋AI”新动能，全面激发安徽优势产业智能化升级。

随着Cloud2.0时代即将到来，新兴ICT技术的融合将进一步释放价值，大型政企乘势而动，寻求智能化变革。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏在会上表示：“‘5G＋云＋AI’技术融合加速数字溢出，为企业构建数字化业务体验提供技术保障；重塑政府服务模式，助力数字政务进入智能阶段；催生智能精细的生产要素配置方式，驱动产业全新变革。”

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏

5G＋云＋AI：数字化时代的基础设施

在何宝宏看来，不同的历史时代都需要公共基础设施，而不同时代对公共基础设施要求是不一样的。工业时代需要的是“铁公机”的基础设施，但在新的数字时代，5G、云计算、区块链、AI等新技术构建了数字社会。他表示，“这个构建需要很长的时间，同时相对传统的基础设施来看，我们数字基础设施发展还处于初级阶段，另外数字基础设施构建过程中，带来整个数字社会的变化，还处于初期的阶段，未来的空间还很大。”

数字化时代的基础设施需要5G＋云＋AI：整个社会数字化首先需要非常强大的网络覆盖能力和网络连接的密度；其次计算也必不可少，除了集中式的云计算，还有分布式的边缘计算；还有人工智能，我们要万物赋能，要更多的智能化，人工智能也只是迈出了一步。

何宝宏说，新技术在服务民生、社会治理、生产制造等等方面发挥了重要的作用，而5G、AI和云计算在社会里面起着不同的作用，5G是通信技术，让我们的数字通信速度更快，容量更大，接入的用户更多，时间更短等。这是因为整个社会的分工越来越细化，必然对网络的要求非常高，这是基本的逻辑。“随着社会进步，我们需要更强大的通信技术支持，5G显然是适应这个发展而来的变化。”

然而，只有数据的高速、高效的传递显然是不够的。我们还需要更加先进的、规模化、经济化的、高效的数据计算和处理，这就是云计算根本的目的，让我们计算更加便捷、高效，普及更多的用户。“除了5G和云计算，我们需要从数据里面发现知识、新的价值，所以人工智能更多是数据分析和学习，让我们更好地获取新知识、新智慧，更好地提高生产效率、社会治理能力、个人的生活品质。”何宝宏如是说。

同时，何宝宏认为，今天深度学习在计算机视觉方面确实起了很大的作用，但是也只是取得了一些突破，但是越往后还有很长的路要走。随着5G和AI的普及，我们需要重视安全管理问题，避免新的孤岛。“社会不断地网络化、平台化、智能化的过程还很长，完成数字社会的历史还需要很长的时间。”

企业上云不是一蹴而就

今年我国政府工作报告所提出的要利用人工智能等新兴技术，拓展智能＋，为传统产业赋能，推动传统产业升级改造已经成为进入新时代的主要任务之一。随着国家积极推进数字产业化、产业数字化、引导数字经济和实体经济深度融合、推动经济高质量发展，中国经济正在迎来智能化转型升级的关键时期。而云计算为数字经济提供了核心基础设施，在全球的数字化、智能化产业变革浪潮中具有重要的战略意义。

何宝宏表示，云计算虽然来源于互联网公司，但是当把云计算延展到政企行业客户是有差别的，比如对运维的要求（可靠性与易维护性）更高一些，安全性也是如此，反而对云计算强调的弹性要求更低一些。所以说每个行业对云计算的要求是不一样的。

上云是企业迎接数字化时代的重要抓手，不过企业上云是一个过程，需要不断的发展。如果说前十年证明云计算是可以落地的，那么接下来十年是如何更好地普及云计算在各行各业的应用。

从行业角度来看，当前，中国云计算的主要用户集中在互联网、交通、物流、金融、电信、政府等领域。但近年来，各行业的数据量激增，更多领域开始利用云计算技术挖掘数据价值。

不过传统产业智能化升级不可能一帆风顺，挑战也伴随其中。例如市场上有能力为智能化升级提供顶层设计、咨询服务、全栈解决方案的供应商偏少，云计算、人工智能的普及不可避免的带来了技术、管理和法律的变革等等，都给传统企业的智能化升级带来了前所未有的挑战。

近期国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》数据显示，2018年，中国各行业企业上云率仅有40%，远低于美国企业85%和欧盟企业70%。去年962.8亿元的产业规模，仅相当于美国云计算产业的8%左右。

白皮书也预测，2023年中国云计算产业规模将超过3000亿人民币，其中，中国政府和企业上云率将超过60%，全栈自主可控计算平台将成为政府和大型企业的主流IT基础设施。而华为是为数不多的能够提供全栈云平台的厂商之一。

当前，全球数字经济蓬勃发展，以5G为代表的CT通信技术，以AI为代表的IT信息技术，和以云为代表的底座平台技术，三者彼此间紧密融合，会释放出巨大能量，正在成为数字经济经济时代的新基础设施，推动企业数字化、智能化升级的重要引擎。