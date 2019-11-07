抓住产业机遇 华为云全面激发安徽优势产业智能化升级

至顶网计算频道 11月07日 新闻消息（文/李祥敬）：从世界上第一台VCD到世界上第一颗量子通信卫星，从中国声谷到科学岛，从“量子大道”到国家科学中心和产业创新中心，这些都是安徽科技创新的重要名片。在《安徽省人民政府关于印发安徽省新一代人工智能产业发展规划（2018—2030年）的通知》《“皖企登云”行动计划（2018-2020）》等政策的推动下，安徽加快创新，培育出新技术、新模式和新产业集聚的强劲动能。

近日，“合肥·选择不凡 华为云城市峰会2019”举办，华为云与安徽政企客户及伙伴共同探讨如何抓住产业升级机遇，加速释放“5G＋云＋AI”新动能，全面激发安徽优势产业智能化升级。华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来在会上表示，华为将继续致力于将自身的领先技术与安徽优势产业深度结合，创造新的业务和新的价值。

华为与安徽的不解之缘

事实上，早在2017年，华为就与安徽省政府、合肥市政府在云、大数据、IoT、AI领域达成战略合作；2018年，与芜湖市政府成立城市产业云、软件开发云创新中心，与滁州市政府达成智慧城市、智能家居、云计算方面的合作，以及与黄山市、安徽省气象局达成新兴智慧城市与云计算战略合作；2019年，与合肥市签署了深化战略合作协议。

立足安徽，华为云面向安徽政企，为包括安徽省公安厅、合肥市庐阳区人民政府、安徽公共资源交易集团、安徽省交通控股集团有限公司、江淮汽车、飞常准、安庆广播电视台等客户等提供了智能升级动力。

郑叶来在采访中表示，华为这几年跟安徽合作越来越紧密，而作为著名科教城市，合肥在安徽数字经济发展中扮演了重要的角色。华为在深圳、北京等城市有着丰富的产业经验，这些对于安徽的企业同样适用。而且华为本身采用ICT技术进行数字化转型的实践，也可以分享给安徽的大型企业。

针对人工智能、汽车等安徽优势产业，郑叶来也强调，华为一直坚持在芯片上的投入，坚持量产一代研发一代规划一代，能更好地服务客户，让云无所不及，让智能无所不及。同时，华为云不仅帮助企业“造好”车，更进一步助力企业造“好”车，为用户打造“智能的车＋聪明的路”，让用户享受更高安全性的智慧出行。

华为安徽企业业务部总经理单松也表示，安徽聚焦技术和制造业，在人工智能、云计算、5G等多种技术融合方面发展迅速。华为在安徽本地的团队也日渐壮大，业务发展迅猛。比如华为云与安徽各地开展了政务云的探索，软件开发云也在安徽落地生根。

持续深度的合作也使得华为与安徽在人工智能、软件开发、智慧城市等方面取得了快速的落地成果。此次峰会现场，华为合肥人工智能创新中心宣布正式启动，将在人工智能领域持续合作，激活产业发展新动能；此外，滁州华为智能家居云创新中心也宣告正式成立，加快推进滁州本地家居企业加速智能化转型升级。

除此以外，在此次峰会现场，华为云与合肥市轨道交通集团有限公司举办了战略合作协议签约仪式，同时与安徽中科美络信息技术有限公司举办了全面合作协议签约仪式，未来将分别在智慧交通、汽车数字化转型上持续展开探索。“人工智能未来会越来越多地解决实业中的一些问题，真正推动产业的改造。”郑叶来说。

在智能化转型升级的浪潮中，不仅技术创新尤为重要，技术人才的培养也同样不可或缺。峰会期间，华为云联合安徽财经大学等高校正式发布了“Cloud for Good：安徽鲲鹏人才培养计划”，旨在聚合行业知识和人才，进一步促进安徽数字人才的孵化培养，打造创新人才高地。

华为云的技术推动力

企业进行数字化转型，云、人工智能、5G等技术不可或缺。郑叶来表示，华为云不只是一个云，还是华为整个ICT产业投入的延续。华为云三大初心：第一，把华为30多年来在ICT基础设施领域的产品以云服务的形式变现；第二，为华为自身在全球170多个国家的数字化提供云底座；第三，给华为智能终端和消费者云提供公有云服务。“华为云秉持不碰用户数据的原则，我们不靠用户的数据变现，我们不靠用户的入口来变现，我们仅仅是一个商业模式的变化。”

现在5G正式商用了，这是历史性的时刻。郑叶来表示，5G对于整个产业的影响是深远的，但是5G如何改变产业界，还要时间来验证，毕竟5G的成熟还需要相当长的时间。

而对于云产业，郑叶来说，从客户的业务连续性来说，他可能也不会选择单一的供应商，而是选择一个多云的解决方案。针对这样的趋势，华为云近期进行了调整，强化了私有云的布局，未来把HCSO（Huawei Cloud Stack Online）定为专属节点、专属云。这样，混合云对客户来说是有更大价值的。“公有云是服务、私有云是产品，混合云是一个解决方案。”

在人工智能领域，华为拥有全栈和全场景的解决方案，从芯片到推理训练平台，到一站式开发环境，华为提供最完善的人工智能服务。

同样，华为云希望通过能力输出，赋能安徽的企业。“安徽从来不缺乏创新，华为愿意在整个ICT基础设施层面提供最好的解决方案，根据安徽客户需求，跟他们一起联合创新。比如飞常准、江淮汽车等安徽企业在机场智慧化、车联网等领域都与华为云有合作。”郑叶来说。

此前，华为云发布了首个面向大型政企市场的定制发布——政企智能升级“助推器”，依托鲲鹏＋昇腾两大创新引擎及“5G＋云＋AI”三大核心优势，为政企市场提供四大迁移云服务、五大用云支持、六大旗舰服务、七个大产业赋能平台。而华为云六大旗舰服务，包括华为云全栈混合云HCS、全栈全场景AI、全域集成平台ROMA、等保测评服务、全新一代分布式数据库以及WeLink数字化办公将为伙伴和企业数字化转型提供更多的帮助。

展望未来，郑叶来表示，华为云会有三个维度的布局。第一，研发的布局，能力在哪里，我们在哪里。研发是根据能力来布局的，华为云会根据不同地区的能力优势进行布局，例如在合肥、深圳、杭州、西安、成都等有研发中心，以及在海外（莫斯科、圣彼得堡、班加罗尔等）。第二，销售服务团队，客户在哪里，我的团队就在哪里。第三，数据中心布局，数据在哪里，数据中心就在哪里。现在华为云在一南（贵安）一北（乌兰察布）建有数据中心，同时在北、上、广、深等数据集中的地方也有本地化的数据中心。