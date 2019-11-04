中国元素随处可见 2019开源基础设施上海峰会首日盘点

2019年11月4日，由OpenStack基金会（OSF）主办的开源基础设施峰会（Open Infrastructure Summit）在上海举行。由于本届开源基础设施峰会是在中国举行，中国元素在本次大会上随处可见，中国贡献和中国用户、中国合作成为最大亮点。

至顶网计算频道 11月04日 新闻消息（文/李祥敬）：2019年11月4日，由OpenStack基金会（OSF）主办的开源基础设施峰会（Open Infrastructure Summit）在上海举行。在首日的活动上，OpenStack基金会介绍了基金会托管和试运行的开源基础设施项目（Airship、Kata Containers、OpenStack、StarlingX和Zuul）等发展情况，并且这些开源项目的用户包括华为、腾讯、欧洲核子研究组织（CERN）、中国移动、中国电信、中国联通、英特尔等分享了各自企业的实践。

OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce表示，这是基金会首次在中国大陆举办峰会，2013年曾在香港举办过，当时基金会处于起步阶段，整个社区规模很小，并且早期主要以科技行业的应用为主。随着基金会及社区逐渐趋于成熟，社区规模及市场不断壮大，并且相关的技术逐渐普及到各个行业，越来越多的行业用户开始拥抱开源、应用开源技术，并积极参与开源社区的贡献，包括百度、中国移动、中国铁路、中国电信、中国联通、中国银联、中国邮政银行和中国国家电网等中国企业都在采用开源技术进行技术创新和应用。

现在OpenStack已经成为云计算标准，现在有上千万个计算核心都在OpenStack云上进行运行。451研究机构今年9月发布的市场监测报告表明：目前中国是全球第二大采用OpenStack软件的市场，且在OpenStack最新版Train的代码贡献中名列第二。预计未来四年亚太地区的市场份额将增长36％，在2023年全球市场份额将达到77亿美元，其中亚太市场约占三分之一。

“OpenStack基金会是一个国际性的组织，开源基础设施峰会是一项全球性的活动，这对社区很重要，这意味者社区成员不仅可以进行全球性的协作，创造更多的价值，还可以认识很多新的人新的组织，找到全球志同道合的朋友，寻求不同的伙伴，基金会也在不断吸纳新的成员。OpenStack基金会通过托管开源项目和社区实践（包括数据中心云、边缘计算、NFV、CI/CD和容器基础设施等），支持全球187个国家100000余名社区成员参与开源基础设施的开发和应用。”Jonathan说，“OpenStack基金会（OSF）推动的开源基础设施峰会能够帮助我们和大家建立联系，努力将开源活动推广到全球。如果说能够抓住手中的优势，一定能在社区中创造更美好的未来。”

由于本届开源基础设施峰会是在中国举行，中国元素在本次大会上随处可见，中国贡献和中国用户、中国合作成为最大亮点。

中国贡献

中国的个体贡献者在OpenStack基金会全球社区成员中位列第三，其中包括基金会托管和试运行的开源基础设施项目（Airship、Kata Containers、OpenStack、StarlingX和Zuul）的用户和贡献者。此次峰会受到了OpenStack基金会（OSF）13家黄金及白金级中国赞助商的热烈欢迎，OpenStack基金会在大中华区的白金成员包括：华为和腾讯；黄金成员包括：九州云、中国移动、中国电信、中国联通、易捷行云、烽火通信、新华三、浪潮、同方有云、中兴和迎栈科技。

OpenStack：OpenStack是一个云操作系统，可用于控制整个数据中心的海量计算、存储和网络资源。知名用户包括百度、中国移动、中国铁路、中国电信、中国联通、中国银联、中国邮政银行和中国国家电网等企业。该软件的最新版本OpenStack Train于10月16日正式发布，最新版本中的近3000次代码更改来自中国上游贡献者，在165个国家的贡献度中位列第二，来自中国的个体贡献者共有150多名，人数也位列第二。

Kata Containers：Kata Containers是一个致力于构建轻量级虚拟机的开源容器运行时，这些虚拟机的感知和执行方式类似于容器，同时采用硬件虚拟化技术作为第二层防御机制，提供更强的工作负载隔离。Kata Containers项目的上游贡献者包括九州云、中国移动、易捷行云、烽火通信、华为、腾讯、同方有云及中兴等中国企业。

百度，世界最大的互联网和人工智能（AI）企业之一，是Kata Containers的早期采用者。在2017年Kata正式发布后，百度开始将Kata集成到百度云的基础云平台中。2019年之后，这项工作逐渐开始加速。到目前为止，在百度的容器产品中，总共有17个重要的在线业务迁移到Kata平台，其中在云服务上运行Kata环境的CPU内核数量达到31000，而百度内部有12000个CPU内核。

Zuul：Zuul是一个驱动持续集成、交付和部署系统的程序，重点聚焦路由网关和自动化测试服务。中国汽车公司吉利旗下的子公司沃尔沃汽车公司是Zuul的主要用户，采用Zuul来驱动其持续集成（CI）系统。

Airship：通过集成OpenStack和Kubernetes技术来解决用户的大规模基础设施需求，Airship是一组可提供声明式自动化云部署的松散耦合、可交互操作的开源工具。正如在主题演讲中所述，韩国最大的无线运营商SK电信正积极参与Airship项目，将进一步推动SK电讯在5G网络的演进，尤其是在MEC（移动边缘计算）和其他5G用例方面。

StarlingX：在边缘计算场景下集成OpenStack和Kubernetes，StarlingX是一个完整的云基础设施软件堆栈，适用于要求最严苛的工业物联网、电信、视频传输和其他超低延迟用例中的边缘应用程序。为该项目进行上游贡献的中国公司包括九州云、中国银联和烽火通信等企业。

英特尔云软件工程总监、OSF独立董事王庆表示，英特尔致力于社区的建设和发展，不断为OpenStack加入新的功能，并参与新的开源项目比如StarlingX、Kata Containers等。OpenStack基金会的社区正发生着一系列大事件，同时正在实现在开源基础设施上的承诺。社区将继续有条不紊推进OpenStack核心项目的改进，并在每个新版本中发布新功能。在中国市场不断增长的开源社区的推动下，新兴项目正在快速成熟。

比如英特尔与浪潮发布了《基于500节点大规模单一集群行业云部署和性能优化白皮书》（以下简称《白皮书》），为社区成员与用户构建规模更加庞大的OpenStack单一集群，提供了详细且经过实践检验的指导规范。《白皮书》指出，单一集群规模提升带来的好处显而易见，其能够实现更高、更灵活的工作负载，提升云平台的伸缩性并显著降低管理复杂度。

目前，基于开源OpenStack的云平台所采用的集群规模普遍较小，500个节点的规模已经超出了 OpenStack 社区版本负载的峰值，尝试在500个节点上成功部署OpenStack必须进行大量复杂的测试和优化。今年9月，浪潮云海InCloud OpenStack 5.6（ICOS 5.6）成功完成单一集群规模达500节点的测试，这是目前基于OpenStack Rocky版本进行的单一集群全球最大规模实践。

中国用户

中国市场积极拥抱开源基础设施，并以其他地区少见的部署规模来解决实际生产中遇到的问题。中国用户正将OpenStack与Kubernetes结合来解决在开源基础设施的应用中所遇到的大问题，越来越多的公司通过集成Airship和StarlingX等项目，在中国市场内采用开放的可组合的基础设施来满足其应用程序的运维需求。

OpenStack企业用户代表在开源基础设施峰会的舞台上进行了主题演讲。这些大型用户分享了其他开源基础设施软件项目（例如Kata Containers和StarlingX等） 在其5G和边缘计算业务战略中所发挥的关键作用。来自Zuul和韩国SK电信集团的开源基础设施倡导者也在主题演讲中介绍了其用户案例（后者侧重于Airship项目），进一步显示了开源基础设施在亚太地区企业间的迅速普及和应用。

三大运营商包括中国移动、中国电信及中国联通围绕OpenStack作为5G及边缘计算的基础等进行积极实践。为了实现自主可控、云网一体、专享定制、降本增效，中国移动“三朵云”——移动云、IT云、网络云都选择了OpenStack。中国电信私有云基于OpenStack，还在MEC中基于OpenStack及StarlingX进行了优化和增强。中国电信之所以使用OpenStack，是因为其开放的架构和强大的社区支持可以满足IT、CT和MEC多种应用场景的需求。

中国联通基于OpenStack Rocky的沃云平台，可在单一集群中扩展1000＋节点容量，500000个并发租户，EB＋存储，以支持其计算加速设备，包括GPU、FPGA和NIC直通功能，从而提高虚拟机网络的访问速度。计算边缘化（超低延迟），应用程序本地化（低成本，低传输），内容分发（高带宽）。StarlingX支持云原生平台架构，提高了基础云平台的管理效率（初始化部署、打补丁、节点配置管理），并提高了基础云平台的可用性和可靠性（重新配置成熟的技术，具有高可用性的服务组件，平台故障管理等）。

每次开源基础设施峰会的主题演讲都以超级用户大奖作为压轴，该奖项由OpenStack基金会的社区成员选举产生，赢得超级用户大奖的团队因其用例的独特属性及其对开源基础设施的集成和应用而备受赞誉。在今天颁发的超级用户大奖的五个提名团队中有四个来自亚太地区：百度智能云团队，浪潮的InCloud OpenStack团队，无锡地铁信息管理部门以及乐天移动网络组织。

结果是百度智能云团队成为本届开源基础设施峰会的SuperUser。他们将Kata Containers整体集成到百度内部和外部云服务的基础平台中，并借助Kata Containers为边缘云场景构建了安全的环境。其云产品（包括虚拟机和裸机服务器）覆盖中国华北和华南的11个地区，包括18个区域和15个集群（每个集群的物理机达到5000台以上）。此前来自亚太地区的获奖者包括中国移动、日本电报电话团队及腾讯TStack团队。

中国合作

中国通信标准化协会（CCSA）主席奚国华也出席了2019开源基础设施上海峰会，他在主题演讲中表示，开源引领行业创新发展，开源项目及技术的开放性正深刻影响行业走向，开源软件的应用已成为一种趋势。其中，云计算领域开源软件覆盖虚拟化、虚拟化管理、容器等多个细分领域，以OpenStack等为代表的云计算开源技术应用广泛。

中国企业积极参与全球开源生态发展，逐渐从开源的“参与者”向“参与者＋贡献者”转变，分享中国企业的技术方案，贡献中国智慧经验。中国企业对开源的贡献与日俱增，参与度持续升温。近年来，华为、腾讯、阿里、百度等企业积极主动发起开源项目，在国际上的影响力逐步提升。

奚国华说，开源除了探讨技术，更需要关注生态，并保持开放精神，技术与生态并重共建共享共治中国产业界要积极拥抱开源生态，通过持续创新贡献中国智慧。“中国通信标准化协会愿意与OpenStack基金会（OSF）展开合作，加强交流与共建，与OSF共同在中国推动完善OpenStack开源应用生态，形成良性发展循环。”

同时，在今天开源基础设施上海峰会现场，OpenStack基金会（OSF）和中国电子标准化研究院（CESI）的代表共同宣布正式达成战略合作关系，以完善OpenStack软件在中国市场的新兴技术、评估和认证。此次合作既是对OpenStack作为中国开源基础设施云标准的验证，也彰显了OSF对OpenStack社区在日益增长的中国市场的承诺。

基于此合作关系，OSF和CESI将共同制定OpenStack生产案例的标准，根据相关标准制定测试计划和案例，进行互操作性评估和认证，进而促进开源生态系统的有序发展。CESI将开发和维护互操作性评估工具，并聚焦共同的研究成果（例如标准化），将社区的互操作性工具与中国的OpenStack生产环境相结合，参与OSF社区贡献。

双方机构将根据中国地区的市场推广和行业发展需求，合作开发两种类型的联合认证：A型认证适用于开发阶段，主要针对合规性功能（例如OpenStack云产品和服务的接口）进行认证；B型认证适用于交付阶段，主要是在用户环境下就OpenStack云产品和服务的接口一致性进行认证。

Jonathan Bryce表示，OpenStack是中国开源云的事实标准，与标准制定机构CESI的合作进一步验证了这一趋势。这项合作将推动OpenStack在中国市场的进一步应用，帮助发掘OpenStack在整个大中华地区各政府部门、研究机构和相关行业中新的应用前景。

中国电子标准化研究院张新明副院长表示，中国电子技术标准化研究院将通过标准检测，与OSF共同在中国推动完善OpenStack开源应用生态。