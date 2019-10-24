云聚能 数启智 新华三ABC融合平台加速企业数字化转型

紫光旗下新华三集团创新云计算发展战略，推出了ABC融合平台（AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算），为企业数字化转型提供新的可持续增长的动能和机会。

至顶网计算频道 10月24日 新闻消息（文/李祥敬）：随着5G、泛在物联网的发展，以及云计算和大数据的普及，数据量和算力快速增长，同时机器学习算法也在持续优化，各行各业正在充分利用云计算、大数据和人工智能等技术红利，加速数字化转型与变革。同时，这些新技术并没有孤立发展，而是呈现了融合发展趋势。

在这样的背景下，紫光旗下新华三集团创新云计算发展战略，推出了ABC融合平台（AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算），为企业数字化转型提供新的可持续增长的动能和机会。

融合趋势下的数字化转型

新华三集团ABC融合平台的最初构思来源于智慧城市的概念。新型智慧城市强调了三个融合，也就是技术融合、数据融合、业务融合。通过这三个融合，实现跨业务、跨系统、跨层级、跨地域、跨部门的协同，从而有力支撑上层智慧城市业务应用。

在新华三集团云数产品线副总裁韦晓山看来，技术融合是基础，数据融合是在基础平台之上，通过提供数据的服务目录来实现数据的共享和对外开放；数据拉通后可以实现业务融合，形成快速的产品迭代，对上层的应用进行更好的支撑。这三个融合是ABC融合平台最根本的驱动力。

“单一系统数据无法给出全面和精准的答案，必须把各个环节或者不同层面的信息融合到一起做出一个综合分析。企业对数据融合、技术融合的诉求非常强烈，而且其所产生的价值也是看得见、摸得着的。”韦晓山说。

新华三集团云数产品线总工欧珊瑚补充说，在融合趋势下，企业数字化转型过程中，各个部门之间的数据要拉通和共享，这需要整体的协同。同时，数字化平台非常复杂庞大，对企业的运维要求也很高，一些非技术型企业可能无法支撑整个数字化平台的运维运营。这个时候就需要考虑引入新华三这样的厂商，通过强强联合的方式，以云服务的模式，从前期规划咨询设计开始，逐步推进企业数字化转型的落地

大不同 新华三对ABC融合平台的独特思考

正是基于对企业数字化转型的思考，新华三集团的ABC融合平台应运而生。

ABC融合平台如果从字面意思看，ABC就是人工智能、大数据、云计算，但是ABC融合平台并没有局限于ABC，还包括像互联网的新兴技术。“业界现在已经把云平台作为一个数字化转型的基础，可以把所有的信息技术以服务的形式纳入，对上层提供各种各样的技术和数据服务。”韦晓山说。

ABC融合平台除了融合新兴技术之外，还对企业的业务应用开发模式有一个全新的变革，支撑企业数字化转型的云原生应用开发。

ABC融合平台最关键的是通过融合来实现业务系统的分布式，看似两个是相反的定义，但是实际上融合的技术目标是为了整个业务的分布式开发和交付。这样所有业务系统能够快速开发、快速迭代，更快地适应企业业务的变革。新华三集团的ABC融合平台可以提供一个快速、灵活的，适合大规模并发的，易于维护和快速定位问题的、提供综合能力的支撑底座。这也是ABC融合平台给企业数字化转型带来的主要价值。

作为数字化解决方案领导者，新华三集团拥有计算、存储、网络、安全等全方位的数字化基础设施整体能力，基于这一优势，新华三的ABC融合平台经历自下向上的发展过程，从底层基础设施入手，到中间业务，再到上层应用。

相比业内一些从业务中台出发，对底层基础设施“提要求”的自上而下的融合模式，新华三集团最大的优势主要体现在对基础设施灵活的调度能力，即自动化的部署能力。同时，新华三拥有丰富的服务行业客户的经验。所以，新华三ABC融合平台也引入了云安全、数据安全、服务链、网络自动化调度、VPC等能力。

除此以外，新华三集团在整个技术路线的选择上面，从计算虚拟化的KVM、云计算OpenStack到微服务框架选型，一直都是最主流的技术方向。这样做的好处是最有效地保护客户的投资，客户不用大规模的跨越式升级，可以利旧保护已有基础设施投资。

欧珊瑚表示，ABC融合平台就是在数字化平台深度融合云服务的能力、大数据分析的能力和人工智能的能力，用云承载大数据的算力，用AI辅助或者赋能大数据的分析。新华三集团ABC融合平台聚焦私有云和行业云，所有的数据运营、运维由客户自己完成，新华三不去碰客户的任何数据，但是可以帮助用户基于数据进行应用的定制开发和云服务的交付。

加速落地 新华三ABC融合平台价值凸显

今年4月，新华三集团在2019 Navigate 领航者峰会上正式发布ABC融合平台，在7月底正式推向市场，目前已在众多用户得到部署，并在数据分析、云原生应用等方面显现出巨大优势。

例如，在数据分析方面，以前分析某一个业务系统需要28个小时，采用ABC融合平台之后降低到十几分钟，效率提高了30倍；通过ABC融合平台对业务进行云原生应用的改造，从试点到全业务的微服务改造，到最终上线只花不到四个月的时间，而此前则需要一到两年的时间。

由于涉及微服务改造，合作伙伴的重要性也就凸显出来。在ABC融合平台跟上层业务之间还欠缺一层连接，这就需要新华三集团、ISV和客户之间协同。而协同可以有多种形式，比如说为了快速帮助客户进行数字化改造，新华三拥有一支专门的数字化改造咨询团队，可以从顶层咨询和架构设计开始，帮助客户进行数字化业务的渐进式改造。在业务和数据梳理清楚以后，新华三跟相关的行业ISV进行合作，帮助客户进行数据的整合和业务分割。

“咨询团队是新华三集团ABC融合平台支撑客户的首要能力输出，因为数字化改造是一个全局性工程，涉及整个IT基础设施的构建。新华三通过云服务能力把ABC融合平台变成价值输出的一个中心，给合作伙伴和客户带了更大的价值。”韦晓山说，“明年我们的一个工作重心是云服务能力的对外输出，除了从咨询到技术到交付的整体能力之外，还涉及商业模式。新华三会由传统的产品提供商转变为服务提供商，为用户提供更多数字化转型支撑。”

据悉，新华三集团未来还会把边缘计算、物联网、5G业务相关的能力集成到ABC融合平台。另外，新华三也会跟紫光云形成合力，在混合云交付模式上提供更多选择。

此外，新华三集团ABC融合平台会更加聚焦业务融合。目前新华三ABC融合平台仅仅提供了一些基础的人工智能或者大数据服务能力，明年新华三会把大数据和人工智能的能力更多地跟业务结合，形成更多的应用级人工智能服务。

比如语言识别、自然语言处理、图像识别等人工智能服务。大数据也是一样，新华三集团ABC融合平台会更多给用户提供业务级、更方便的数据治理工具和中台，方便客户的业务数据跟平台结合。

“业务是数字化转型的核心，无论是技术平台还是数据平台都是围绕着业务来进行。新华三集团希望在ABC融合平台助力客户数字化转型的过程中，沉淀出业务的通用技术和数据模式，构建基于行业的技术中台或者业务中台和数据中台，通过复制的方式更好地服务其他客户。”韦晓山说，"未来，新华三聚焦于行业市场和政企市场，通过二十多年的行业经验积累，更好地帮助行业客户构建业务和数据中台，帮助客户完成数字化转型。"