英特尔发布面向数据科学家和开发者的工作站处理器芯片

英特尔发布了一系列新的桌面处理器家族，主要针对使用硬件密集型应用的数据科学家、架构师、开发人员和其他高级用户。

英特尔发布了一系列新的桌面处理器家族，主要针对使用硬件密集型应用的数据科学家、架构师、开发人员和其他高级用户。

今天发布的W-2200系列包括8款14纳米CPU，价格从294美元到1333美元不等。相比去年发布的W-2100系列，CPU成本降低了40％至50％，性能提高了约10％。

价格的大幅缩减可能是英特尔对AMD在桌面CPU市场市场带来的竞争压力的一个回应。AMD一直凭借Threadripper处理器逐步动摇着英特尔的业界领导地位上，特别是AMD的一些处理器的性能要优于英特尔同类产品，上周微软宣布将在新的Surface Laptop 3中采用AMD芯片。

英特尔依靠W-2200系列保持自己在台式机市场的领先地位。该系列中的旗舰芯片——价格为1333美元的W-2295——包含18个处理核心，速度高达3.8GHz，可运行36个线程。单核性能最高可达4.8GHz，基本主频为3.0Ghz。

W-2295和该系列中的其他7款芯片都采用了英特尔Deep Learning Boost指令集。借助这项技术，这些芯片运行人工智能模型的速度比去年发布的CPU家族快2.2倍，这对开发AI软件的开发人员来说是一个福音，对于运行机器学习工作型应用的用户来说也是一次重要的速度提升。

W-2200系列定于11月上市。就在该系列推出的几天之前，英特尔刚刚发布了4款新的Core X芯片，同样是为高端台式机提供动力，但主要面向的是视频游戏发烧友，而不是知识型工作者。

从硬件层面来看，这些处理器几乎与W-2200系列中的前4款CPU是相同的。不同的是，W-2200不支持ECC RAM，而ECC RAM是专业工作站流行的一种高可靠内存，而且并不是随英特尔vPro远程桌面管理软件一起提供的。取而代之的是，英特尔为Core X系列配备了超频工具，让用户可以把性能提升到默认极限以改善游戏体验。