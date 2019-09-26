新华三2019上半年x86服务器市场销售实现29%同比增长，并赢得2019年Q2该领域中国市场份额第二

紫光旗下新华三集团近期在中国服务器市场销售业绩表现优异。根据市场研究机构IDC数据，2019年上半年，新华三在中国x86服务器市场销售收入获得29%的同比增长，并在第二季度实现该领域中国市场份额第二。



2019年，新华三集团宣布推出“数字大脑计划”，以数字基础设施、业务能力平台、主动安全和统一运维构成的“智能数字平台”为基础，与生态合作伙伴开展智慧应用领域的创新，共同为各行各业的客户打造属于他们的“数字大脑”，帮助其成功实现数字化转型。在这其中，服务器作为数字基础设施不可或缺的组成部分，也是新华三进行创新和投入的重点领域之一。

新华三集团在服务器领域取得的优异表现，得益于三方面的主要驱动因素：



首先，新华三坚持以技术创新为发展引擎，秉承“把产品做到极致，把解决方案做到最优”的技术创新理念，以匠心精神打造优异产品和高端品牌，产品一经上市便在诸多行业得到广泛应用，并取得用户的一致好评。



第二，新华三拥有大量业内高水平的服务器专业人才，对技术趋势和市场机会有深刻的洞察。同时，新华三非常重视专业人才的引入和培养，而人才储备和梯队建设也是服务器业务取得成功的关键因素。



第三，新华三拥有计算、存储、网络、安全等全方位的数字化基础设施整体能力，并在这些领域均处于市场领先地位。新华三通过完整且领先的产品组合，打造出业界领先的一站式数字化解决方案。产品与解决方案之间的相互融合与相互成就，也是服务器业务取得快速增长的重要原因。



不久前，新华三集团提出了服务器创新与发展的“至简、至信、至慧”理念，以“至极之道”为用户打造极致的产品体验：在管理、部署、运维等维度化繁为简，基于统一运维、弹性敏捷变更以及主动智能服务等更深入的人性化设计，为用户提供“至简”体验；在安全和可靠性上，将高可用、高品质和高安全性的产品交付用户，通过主动安全保护、预警及引擎修复等方式，为用户打造“至信”的业务部署平台；在智慧计算场景，通过丰富的行业经验及技术背景，全方位赋能智慧计算，以“至慧”的架构为用户提供AI智能计算的基础。



作为数字化解决方案领导者，新华三集团将不断加强自主创新与合作。新华三智慧计算产品线也将以目前所取得的市场成绩为新的起点，迎接未来的市场变化和挑战，与合作伙伴和用户实现共赢。