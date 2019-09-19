量子计算又一里程碑：IBM发布首台53量子位计算机

研究人员正在逐步地实现大规模量子计算。IBM今天宣布，已经开发出一种量子计算机，其处理组件的数量是以前最大量子计算机的两倍多。

研究人员正在逐步地实现大规模量子计算。IBM今天宣布，已经开发出一种量子计算机，其处理组件的数量是以前最大量子计算机的两倍多。

这套新系统封装了53个量子位，相比之下早期型号是20个，此外还有其他很多重大变化，包括改进了芯片设计。不仅如此，IBM还更改了一些板载电子设备，以减少数据错误的发生。

量子计算机是高度不稳定的计算机，只能在信息丢失或者损坏之前的短时间内执行计算任务，而这主要归咎于底层量子位是十分脆弱的。在物理层面，量子位不是由典型计算机内部的晶体管组成，而是由冷却到低温的原子或者亚原子粒子组成。

要弄清楚如何防止这些粒子“脱壳”是试图将量子计算商业化的巨大挑战之一。除了IBM之外，谷歌、微软以及Rigetti Computing等初创公司也在涉足量子计算领域，后者正在开发100多个量子位的系统。

IBM的53量子位计算机并不是那么大，但被IBM称为目前为止IBM向企业组织提供的最强大的系统。当下个月该系统完成安装的时候，IBM将通过Q Networks让研究人员可以远程访问该机器。

IBM表示，该计算机将安装于位于纽约Poughkeepsie校区最新建造的量子计算中心。到11月该计算中心将共有14个系统，其中5个是基于新的20量子位架构，而且这些系统的性能是IBM在2018年推出的早期20量子位系统的2倍。

“自从我们在2016年将第一台量子计算机放入云端以来，我们的战略就是将量子计算从少数几个组织的孤立实验室转移到成千上万的用户手中。我们每年会多次迭代并改进系统的性能，”IBM研究院总监Dario Gil这样表示。

目前有80家组织机构可以访问IBM的量子计算机，包括摩根大通公司和多家学术机构等。到目前为止，研究人员已经使用这种计算机在电池化学到期权交易等多个领域进行了超过1400万次实验。