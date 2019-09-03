最强组合和主打开放 紫光展锐与西安交大成立的人工智能联合实验室有何不一样？

紫光展锐将在5年内投入1亿元支持联合实验室研发，充分发挥紫光展锐和西安交大人工智能与机器人研究所的独特优势，在人工智能，特别是集成电路设计领域加强产学研合作。

至顶网计算频道 09月03日 新闻消息（文/李祥敬）：近年来，人工智能成为世界许多国家的共识与行动，党中央和国务院高度重视人工智能发展，中国人工智能产业迎来爆发时刻。人工智能技术的发展将深刻改变人类社会生活和未来世界，这就要求我们抓住机遇，抢占先机，加快部署和实施。近日，紫光展锐与西安交大共建人工智能联合实验室（以下简称联合实验室）的签约仪式在西安举行。

紫光展锐将在5年内投入1亿元支持联合实验室研发，充分发挥紫光展锐和西安交大人工智能与机器人研究所的独特优势，在人工智能，特别是集成电路设计领域加强产学研合作，将人工智能技术应用于多媒体图像处理和识别，以及5G通信等多领域，共同推动我国新一代人工智能的发展。

人工智能大潮下的强强合作

西安交大副校长荣命哲表示，人工智能技术已经成为国际竞争的新焦点和经济发展的新引擎，高校与企业紧密合作能够把科研触手伸向产业革命最前端，也契合产业发展的快速需求，并充分发挥西安交大在人工智能领域的学科发展和人才发展的优势，形成高端人才的集聚效应，探索智能产业产学研合作的新模式。

西安交通大学人工智能与机器人研究所（简称人机所）是于1986年在国内率先成立的人工智能专职研究机构，经过30余年的发展，人机所在教学、科研和人才培养方面取得了一批在国内外具有重大影响的成果，成为“模式识别与智能系统”国家重点二级学科以及“视觉信息处理与应用国家工程实验室”、高等学校学科创新引智基地“机器视觉与认知计算”、教育部“混合增强智能示范中心”、“认知科学与工程国际研究中心”等的支撑单位。

中国工程院院士、西安交大人工智能与机器人研究所郑南宁教授表示，人工智能是人类历史上一次重要的演变。人工智能成为我们来了解世界，创造知识，推动经济发展的方法。在迎接人类这次重要的演变过程中，我们将创造出一种新的世界。所以未来人工智能，无论是对国家还是对整个人类都会产生极其重要的影响。

在人工智能变得如此重要的背景下，作为我国集成电路产业的标杆企业，紫光展锐在AI方面进行了积极布局。比如紫光展锐推出了业界领先的高性能AI边缘计算平台——虎贲T710。虎贲T710率先采用极具创新的异构双核架构NPU，以应对越来越复杂的应用场景和越来越多的算力需求。苏黎世联邦理工学院AI Benchmark在7月31日，公布了最新的全球AI芯片的测试榜单，虎贲T710以28097的优异成绩夺魁。

紫光展锐首席执行官楚庆表示，协同合作、共生共赢是人工智能生态发展的必由之路。基础研究是地基，基础研究做好才能推动人工智能技术的发展。做为芯片行业生态承载者，紫光展锐致力于成为推动全球技术创新的开拓者，高度重视基础研究及高精尖人才培养；西安交大人机所是国内最早的人工智能专职研究机构，历史悠久，师资力量和科研实力非常雄厚。此次双方成立联合实验室，将全力支持行业领军学者在学术及应用领域不断创新，引领产业发展。

强调开放，合作成果加速行业落地

紫光展锐是集成电路产业的领军企业，西安交大在人工智能领域处于中国高等教育第一梯队。其实企业与学校的联合研究并不是新鲜事，但是在楚庆看来，紫光展锐与西安交大不是在走老路，而走的是一条新路。这个平台既是强强联合，也是开放式的平台。其不仅肩负着学术机构的学术，也肩负着产业发展的技术未来使命，同时要承担产业生态责任。“AI将来会是一种普遍性的技术，现在已经深入到了消费电子领域，很快会深入到工业电子领域，包括未来各种创新连接方式。”

荣命哲表示，我们相信这次合作将有利于把前沿技术和成果推广到产业，其意义十分深远。这个也将是西安交大和紫光展锐在人工智能领域发展历史中的里程碑，以人工智能联合实验室建设为基础，建立西安交大人工智能产学研合作的创新网络，有效提升西安交大人工智能成果转化的效率和效益。

据悉，紫光展锐与西安交大的合作集中在两大方向：第一为终端提供智能芯片，与当前5G和物联网更好地结合。第二基于智能芯片构造面向应用场景的计算架构。除了这些，实验室也会在自主系统和传感器的信息整合、计算机视觉和图像处理等基础研究方面进行深入探索。“计算架构是AI领域非常深刻的话题。计算架构方面如果没有技术突破，我们也很难再取得整个产业上的突破，这个问题不是紫光展锐一家的问题，这个是困扰整个行业的问题。双方会进行持续不断的探索。”楚庆说。

荣命哲介绍说，实验室为产学研合作提供服务，并且进一步整合西安交大人工智能及相关交叉学科资源，联合攻克人工智能关键属性问题，掌握源头问题。西安交通大学将充分调用学校各类资源与以紫光展锐为代表的一大批高新技术企业的合作，支持企业和专家学者在关注国家战略全局的人工智能领域开展更多的前沿研究，并不断取得新突破，全力保障实验室各项工作的顺利开展。

郑南宁则表示，在人工智能领域，一流的企业与一流的学校展开深度合作正成为产业发展的创新生态，校企双方的价值也从中得到最大体现。双方强强联合，软硬件兼备，有利于基础研究的不断深入、科研成果的推广和落地，将对人工智能的发展起到积极推动作用。比如芯片是属于一种工程科学，而工程科学培养人才需要实践和动手。双方的联合实验室就可以提供这样一个平台。同时，中国在芯片或者人工智能方面的人才培养问题比较突出，借助这样一个平台可以更好地聚集人才资源。

“联合实验室不仅仅是把学术研究和企业产品做好，还要体现它的社会价值和社会责任感。这个平台不光面向西安交大，还面向西安地区的其他院校和企业，最终形成兵团作战的态势，我们要构造一个更加活跃，更加成功的创新生态，从而推动人工智能产业的发展。”郑南宁最后说。