持续进化 AICC 2019聚焦计算驱动的人工智能

近日，2019人工智能计算大会（AICC 2019）在京举行。本届大会以“计算，预见AI未来”为主题，全景呈现了AI计算技术的最新进展与未来重要的应用领域。

至顶网计算频道 08月30日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，2019人工智能计算大会（AICC 2019）在京举行。本届大会以“计算，预见AI未来”为主题，全景呈现了AI计算技术的最新进展与未来重要的应用领域。同时，AICC 2019还发布了《2019-2020中国人工智能计算力发展评估报告》，从计算力角度对中国人工智能发展的现状予以评估，为中国科技企业、各行业全力布局AI产业、践行“产业AI化”提供可行性指导意见。

从AI产业化到产业AI化，计算创新加速人工智能复兴

这些年人工智能是一个大的热点，发展速度很快。如果说十年前，我们说人工智能还是“草色遥看近却无”，今天已经是“百花齐放春满园”。数据爆发的增长，算法创新加速，和计算能力的快速提升，让人工智能在全球范围内迅速从一个学术热点变成投资热点、产业热点。AI产业正在快速的上规模，市场需求也开始井喷。

在中国工程院院士、AICC发起人、浪潮集团首席科学家王恩东看来，当前的人工智能热潮不仅源于算法创新，更源于计算技术的创新，GPU、FPGA等计算加速技术与深度学习的深度结合，推动了整个人工智能学科的复兴。站在这个视角来看，计算已经成为驱动人工智能持续进化的重要力量。

王恩东表示，人工智能能够从数据当中获取信息和知识，相比以前的IT技术的应用来讲，溢出效益更显著，影响力也更大。目前国家在推动的新旧动能转换，人工智能要发挥越来越重要的作用。“我们正在进入智慧时代，在智慧时代，计算力就是生产力，未来AI和人本身的混合智能会成为趋势。”

计算力是AI发展的根本动力，人工智能对于计算力的需求几乎是无止境的。王恩东说，AI对于计算力的需求不是线性的增长，是指数级的增长。从2012年到现在，每三个半月，用于AI计算的计算量会翻一倍。从2012年到现在，AI计算的能力增长了30万倍，同时期的芯片性能提高了30倍左右，这远远超过了摩尔定律。

在计算创新的驱动下，人工智能正在从AI本身的产业化向各个产业的AI化在发展，也就是从AI产业化向产业AI化。根据IDC的数据，从2018年起，金融和传统企业和政府用户，在人工智能基础架构领域的采购量超过了互联网，并且这个趋势还会保持下去，越来越多的企业已经认识到了人工智能会带来的巨大潜力。

王恩东指出，“当前，我国正迈入从AI产业化向产业AI化发展的新时期，完成这一转变不能仅仅靠技术本身，生态的作用会越来越重要。应用是产业AI化的瓶颈也是最大的机会，要从根本上解决应用的问题，需要建立开放融合的人工智能生态，从底层硬件到上层应用软件，产业的上中下游要紧密配合，面向多样化个性化的用户需求，向终端用户提供整体解决方案，才能让人工智能用起来，用好它。”

一份报告全览中国人工智能发展现状与趋势

作为AICC大会每年的重要环节，《中国人工智能计算力发展评估报告》旨在评估中国人工智能发展的现状，为推动产业AI化发展提供极具价值的参考依据和行动建议，已成为外界了解中国人工智能计算现状与发展趋势的重要“风向标”。

在本届大会上，IDC与浪潮联合发布了《2019-2020中国人工智能计算力发展评估报告》，报告指出计算力是承载和推动人工智能走向实际应用的基础平台和决定性力量，在计算力的驱动下中国正从AI产业化进入到产业AI化的新发展阶段。

浪潮集团AI&HPC总经理刘军表示，计算力是AI产业发展的核心和基石。未来人工智能计算力发展呈现五个重要趋势，一是到2022年，人工智能推理市场占比将超过训练市场；二是中国人工智能基础架构市场未来五年复合增长率为33.8%，是中国整体基础架构市场增速的三倍以上。目前中国AI服务器的整个市场主要是由中国本土的服务器厂商，其中浪潮以超过50%份额排名第一；三是5G和物联网将推动边缘、端侧人工智能基础架构的快速发展；四是人工智能与云的融合将进一步加速，未来五年AIaaS市场规模的年复合增长率预计达到66%；五是随着计算力的提升，越来越多的企业将参与到人工智能开源软件的研发和行业性能评测基准的建设中

报告指出，从现在到未来的五年，中国人工智能市场继续保持非常高的增长率，年复合增长率将达到44.9%并超过170亿美金。在整个人工智能市场中，算力市场规模异常突出，IDC预测，2023年人工智能算力市场将达到73亿美金，总体占比超过40%。用于AI服务器的投资占整体人工智能投资的60%。

同时，报告公布了最新的中国人工智能计算力Top10城市排名、人工智能技术渗透最快Top5行业等重要调研结论。比如最新中国人工智能计算力Top10城市排名显示，北京超越杭州跃居第一，广州进入第一梯队，苏州、南京、西安首次跻身前十。其中，TOP5城市依次为北京、杭州、深圳、上海、广州；排名6-10的城市是合肥、苏州、重庆、南京、西安。

刘军表示，城市排名的背后有几个主要的方面在起影响作用：AI创新企业，政府对AI产业政策的引导和整个政策的拉动，以及众多投资机构，创新用户的应用场景和对于人才的培养和供给，形成了这些城市取得了非常好的排名表现的重要支撑。

从人工智能行业应用渗透度排名来看，排名靠前的有互联网、政府、金融、制造、电信等等，互联网仍然保持第一并且占据中国62.4%的人工智能算力投资市场份额，不过来自政府、金融、电信、制造，这方面的AI投资也在快速的增长。

而AI的应用场景，语音识别和自然语言处理的发展速度明显增强。同时在前十名里面，新进入了一个风险评估场景，这个场景主要是因为在目前的金融机构中，AI对于风险评估的里面起到了非常大的应用作用。同时，来自智能制造、智能客服、智能零售等发展速度也在快速提升。

刘军总结说，算力与生态的双重构建，帮助中国人工智能迈向产业AI化。针对产业AI化的两大主导性力量——行业客户和人工智能解决方案提供商，报告分别给出了具体行动建议。其中，行业客户要有开放心态，制定战略；协同伙伴，重视算力；管理⻛控，应急响应；分享成果，共建生态。而人工智能解决方案提供商需要将算力作为核心竞争力、AIaaS以及边缘AI迎来高速发展、生态及标准化建设至关重要、聚焦细分领域提供个性化解决方案。

生态聚合，浪潮多方面助力产业AI化

整体来讲，无论是AI产业化还是产业AI化，未来发展空间巨大，需要社会各界广泛的投入。在这一伟大的历史进程中，浪潮不断强化自身人工智能全栈能力，构建人工智能的产业生态。

刘军表示，浪潮专注于AI计算领域不断的探索、创新，与客户一起推动整个人工智能产业的高速发展。当前不管是AI产业化还是产业AI化，这里面的需求是多元化的，正在不断呈现出来。“在实际应用AI推进的时候，我们需要沉淀自己的客户和合作伙伴对于技术的理解，实现我们能力深度的优化。”

今年年初，浪潮发布了浪潮元脑，它既包含浪潮全球领先的场景化人工智能基础设施，多样化的深度学习框架与工具，以及最新研发的人工智能PaaS平台和AutoML Suite等“有形”产品，同时也凝聚了浪潮多年积累的人工智能算法优化、系统优化服务、整合一体化交付的“无形”能力。

在推动产业AI化中，合作伙伴的作用至关重要，一类合作伙伴是可以提供领先AI算法、模型、功能、能力的科技公司，一类是可以实现如何高效验证自身能力持续优化匹配落地场景、构建服务生态，浪潮与这些合作伙伴、行业客户一起转型实现AI的高速交付。比如在本次大会上，浪潮与百度共建AIStation和飞桨联合方案；浪潮与VMware共建AIStation和vSphere AI私有云的方案等。

为此，浪潮在今年提出元脑生态计划，希望实现整个在产业里的融合治变和智慧合力。刘军介绍说，元脑计划有三大核心要素，一个是“左手伙伴”，是具备AI功能开发核心能力的公司，比如阿里、科大讯飞、第四范式等非常典型的具备AI能力的科技公司。还有“右手伙伴”，他们在行业领域信息化、数字化、智能化领域长期耕耘，具备实施最终客户行业AI整体方案交互能力的系统集成商、软件开发商的渠道。浪潮在这个生态中将提供AI计算平台、资源平台和算法平台，三方的核心元素结合起来一起协作构成的生态，推动产业AI化。

浪潮高效聚合产业力量，促进产业AI化融合落地。通过双端能力的连接，助力“左手伙伴”人工智能算法开发能力，以及“右手伙伴”行业整体解决方案的构建，浪潮进行一个连接，把浪潮创新研发的高效创新计算平台、敏捷协作AI资源平台和及时交付的AI算法平台分享给合作伙伴。

“在生态中，我们希望能促进生态伙伴以最高效的方式提取自己所需要的能力，同时也可以最大化的发挥出自己的价值，实现最先进的AI核心能力和最实际、最可操作的落地部署能力的强强联合，共同为行业最终用户交付符合AI时代所需的产品、能力及解决方案。”刘军最后说。