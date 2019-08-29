主动集成与被集成 深信服打造生态构建数字化转型的基石

深信服持续致力于承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作，以IT力量引领数字化创新，同时通过生态圈构建，更深入地推动数字化技术的创新与落地，以更简单、更安全、更有价值的IT力量引领数字化创新，让“畅想”变成现实。

至顶网计算频道 08月29日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们出于一个蓬勃发展的数字经济时代，各行各业积极拥抱数字化技术驱动自身的业务创新，数字化转型成为企业的时代命题。数字经济的飞速发展，让数字化创新技术成为各行业畅想未来蓝图的关键。近日，以“畅想”为主题的2019深信服创新大会在深圳举办，本次大会由深信服科技、IDC联合主办，是一场围绕着数字化创新技术的IT盛会。

大会围绕数字化转型升级2.0、等保合规、风险驱动安全、安全管理、精益信任、SDN、混合云、超融合、云化应用、智能终端、IPv6等领域设立了16大主题论坛，90位来自全球的IT大咖加盟与现场嘉宾进行智慧碰撞，呈现了近百场精彩演讲，畅想未来政府、医疗、金融、教育、企业以及运营商行业的数字化创新技术及应用。

会上，深信服还联合IDC发布了《面向未来 有效保护 护航企业数字化转型白皮书》及《软件定义加速数字化转型之路白皮书》，分别从安全与IT基础设施两个层面，阐述了如何利用安全与软件定义创新技术驱动数字化转型。

深信服CEO何朝曦在会上表示，在数字世界里创新，更先进的IT基础设施和更有保障的安全是至关重要的基础性工作，十几年来，深信服一直致力于此。深信服作为一家专注于企业级安全、云计算及基础架构的产品、服务和解决方案供应商，通过不断迭代创新的解决方案，帮助用户做好安全及云化的基石性工作，让企业可以将更多的时间和精力放在数字化转型本身，加速数字化转型。

夯实数字化转型的基石

畅想未来的数字世界，无处不在的终端、网络、计算、数据、智能与沟通，数字化正在创造一个新的世界，未来万物都将被数据化，人们可以利用海量的数据分析历史、创造未来，未来组织的数字化将围绕效率、效果、效益不断演变，商业与科学也需要在数字化中寻找机会，随着智能化与自动化的全面普及，每个行业都将成为科技驱动的行业，以往仅靠资金支撑的模式将彻底成为过去。

在何朝曦看来，数字化会带来多个方面的变化：在线服务成为标配、数字化运营、人工智能与自动化。而这些离不开IT基础设施的支持和安全的保障。“深信服的业务一直根植于此，创新是深信服转型的基石。在过去十几年，深信服基于用户对IT基础设施的长期诉求快速迭代产品技术，持续支持用户应用的变迁，未来的基础架构需要实现高度分布式、云边协同、自动化，帮助用户按需无限扩展、智能感知应用、降低成本。为了适应应用敏捷的要求和分布式架构、实现指数级的性能提升，基础设施将变得更加灵活，软件定义成为主流。”

路桥、电力、石油，这些都是工业时代的基础，推动了整个工业时代创新的速度与社会的发展。在数字化时代，通讯网络就是路和桥，而计算就是数字化时代的电力，数据是数字化时代的石油，所以大力发展数字化时代的基础设施，就能大力地促进数字化时代的创新和发展。

何朝曦说，数字化时代新的基础设施也会伴随着应用发生变化，未来应用会朝着三个方向变化：大数据化，敏捷化，分布式协同。企业需要聚焦数字化转型应用场景和平台，建立基于应用场景的数字化转型路线图，利用先进的数字化转型平台加速数字化转型进程。

在数字化时代，攻击考验无处不在、恶意软件和“零日”漏洞数量持续攀升，网络安全法、等保2.0等法律法规也带来了巨大的合规性压力，企业需要基于威胁情报与分析，构建数字化转型平台上的主动防御体系。

风险是安全建设的驱动力，未来的安全建设将长期受到合规、安全事件、业务建设的影响，同时，安全建设的理念也在不断发生变化，未来的安全将是动态、多维、多场景、全局并重视体验的。安全交付的形态也愈加丰富，而变化中的不变就是用户对安全的诉求，基于此，未来的安全必须做到自我更新、高度集成、可编排、按需部署、融入业务、自动化。

针对企业数字化转型进程中面临的安全风险以及《等保2.0》等政策法规提出的需求，深信服在本次大会上提出智安全架构。为指导用户构建面向未来、有效保护的安全能力，深信服构建了完整的安全建设方法论，包含明确思路、设计模型与完善框架三个部分。

深信服智安全建设思路概括为⻛险驱动、立体保护、主动防御;基于此安全建设思路，深信服设计了整套的APDRO能力模型，其逻辑为，首先打造集防御、检测响应于一体的闭环安全能力;然后，面对频发的大量未知威胁，利用人工智能技术来提升PDR的自动化能力;最后由运营来让安全产品真正用起来，使得 PDR变得更有效，最终帮助用戶实现“面向未来，有效保护”的安全建设目标;最终以深信服智安全能力模型为指导，形成了安全能力建设的实施框架，覆盖技术体系、管理体系和运营体系，作为支持用户安全建设的蓝图。

“让畅想成为现实，靠的是不断的创新，深信服创新的背后是一整套完整的理念，在战略层面，组织需要有清晰的使命与愿景、独特的技术洞见，围绕一个目标坚持努力，而创新的抓手便是产品服务、商业模式、运作机制、销售通路的持续完善，同时围绕组织流程文化、工作方法与经费投入建立创新的支撑机制，进而推动组织由内而外的系统创新。”何朝曦说，“比如一直以来，深信服十分重视研发和创新。持续将年收入的20%投入到研发，并在深圳、北京、长沙和硅谷设立了四大研发中心，研发人员比例超过35%。”

多维打造最强生态圈

其实深信服创新大会此前已经举办了十届，何朝曦说，每一次都是深信服唱独角戏，但是从今年开始，大会会更加开放。“深信服搭台，邀请更多厂商、客户、合作伙伴一起唱戏，我们内容也一定会越来越丰富。目的只有一个，就是让各位观众能够有更多的收获，希望深信服举办的活动最终能够成为IT业界的一个创新盛会。”在本次会上，英特尔、英伟达、腾讯、卫宁等众多伙伴联合出席，携手深信服共同打造数字化转型最佳方案。

深信服副总裁陈彦彬告诉记者，深信服的整个生态建设是围绕着整个业务发展和用户的需求。比如安全方面，深信服的战略是打造最强的单品，因为这些会覆盖80%的安全市场。对于其他安全需求，深信服与第三方合作伙伴通过联合开发，集成打包整个方案交付给客户。“我们能很好地被别人集成，也可以集成别人。对于云计算领域更是如此，云计算是底层平台，对于用户来说这需要构建在上面的应用价值得以体现。深信服主动地走被集成的战略，比如说跟卫宁健康、英特尔、英伟达等的合作。”

具体来说，深信服与卫宁健康为医院提供了卫信云一体化的解决方案，这也包括桌面云。针对护士工作站，通过一柜一交付、一柜一数据中心的模式，给用户交付业务价值。陈彦彬说，在硬件层面，深信服向下集成，适配英特尔数据中心可持久内存、英伟达GPU图形计算和虚拟化等产品与技术。在外设方面，深信服建立了首个外设实验室，现在有1000多种外设经过认证，并与像神思电子这样的合作伙伴展开合作，变成一个集成的解决方案向用户整体性交付。

除了基于用户的诉求构建一体化的交付，深信服还与主动融入更大的生态或者更上层的生态，包括跟腾讯、华为等合作。“我觉得就像人在社会中有不同的角色一样，一个企业在整个产业分工里面，因为没有谁能够做所有的事情，所以在这里面有时你可能是被集成，有时可能是集成别人，这都是跟你所要面向的客户或者所处的阶段不一样的，但是可以同时有多种形式。”陈彦彬说。

深信服给自己的定位是数字化转型的基石，所以这种定位是底层平台性的，深信服不会碰上层的应用。因为用户更多是关注业务，而基础设施天然有被集成的属性，所以深信服在云计算方面更多是通过开放API被集成，像华为提被集成、“黑土地”，这其实也是一个逻辑，都在上面生长。所以，深信服在IT基础设施方面狠下功夫，保证了产品的性能、稳定性。比如超融合产品，很多ISV通过验证测试认为深信服超融合可以很好地承载行业应用。另外，深信服的产品很好地融合安全能力，这对于产品的吸引力进行了加持。

而对于合作伙伴类型，陈彦彬表示，ISV是深信服首选的合作伙伴，通过被集成与双方联合开发的合作模式为用户交付价值。当然，深信服也与SI、MSP有着广泛的合作。“今年，深信服专门成立了云BG，包括桌面云、存储、底层网络等，聚焦云计算业务，在性能、安全、极简等方面持续打造，让用户享受到云计算的便利，把其推向新的高度。”

据悉，为了加强生态合作，深信服还会基于完善的渠道体系，通过投资手段培育更多合作伙伴，壮大生态圈。对于投资标的，陈彦彬表示，深信服会把握两个原则，一个是产品技术互补，一个是这家公司在整个行业里面无论是理念还是从技术工程实践上都是有先进性的。“秉持合作共赢的原则，我们在被集成的时候，会给合作伙伴预留很大的空间，除了适配，还有市场推广，我们真心希望帮助合作伙伴成功。”

结语

深信服持续致力于承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作，以IT力量引领数字化创新，同时通过生态圈构建，更深入地推动数字化技术的创新与落地，以更简单、更安全、更有价值的IT力量引领数字化创新，让“畅想”变成现实。