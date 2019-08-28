从ThinkSystem SE350看联想的边缘生态布局

联想数据中心业务集团（以下简称联想DCG）推出专为边缘计算和AI量身定制的首台紧凑型边缘服务器ThinkSystem SE350，凭借在外形、性能、连接、安全、管理等方面的优势，新品将主要适配于边缘应用场景，助力客户高效应对智慧化转型过程中不断出现的复杂挑战。

至顶网计算频道 08月28日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，主题为“边缘计算 ‘无线’可能”的联想ThinkSystem边缘服务器新品发布会在北京举行。本次发布会上，联想数据中心业务集团（以下简称联想DCG）推出专为边缘计算和AI量身定制的首台紧凑型边缘服务器ThinkSystem SE350，凭借在外形、性能、连接、安全、管理等方面的优势，新品将主要适配于边缘应用场景，助力客户高效应对智慧化转型过程中不断出现的复杂挑战。

蓬勃发展“边缘”催熟边缘服务器

联想DCG中国区服务器产品营销总监周韬告诉记者，联想一直致力于云计算、物联网、大数据、人工智能等一系列前瞻技术的研究，同时也为客户提供全系列的从基础架构、计算力、存储到软件完整的产品和解决方案，助力客户进行数据化、智能化的转型。

最近几年新兴技术包括云计算、边缘计算、大数据、区块链以及IoT、AR/VR、人工智能等一直在推动着整个IT业界的变革，包括从客户的需求、应用以及客户整个架构都在不断地变化。特别是5G和AI直接带动了云＋边缘计算架构的发展，边缘计算蓬勃兴起。“不管是AI还是5G，使得数据的传输以及计算处理方面在边缘都有了可能性，并且具备了完善的处理能力和传输能力，这样才会使边缘在未来几年有一个突飞猛进的发展。”周韬说。

联想DCG中国区产品营销部产品经理王云柯说，对联想客户来说，物联网是帮他们推动业务成果的新数字系统的重要组成部分。但同时他们也会面临一个非常大的挑战，现在的数据量呈现井喷式的增长，随时随地的连接和交流要求数据具有高弹性和低延时。而传统的云端或数据中心解决方案无法满足这种需求，边缘计算应运而生。

物联网和边缘计算的发展带动了边缘侧架构的发展，于是IoT边缘服务器市场规模呈现飞速增长的态势。据IDC预测，到2019年至少会有40%的物联网相关数据会产生在最边缘的地方进行存储、计算和处理；MarketWatch预测到2023年全球边缘计算市场将从2018年的106亿美元增加到210亿美元，复合年增长率为14.2%。

以产品抓手的强力出击，填补市场空白

虽然市场在快速发展，但是挑战也由此而生。边缘服务器市场依然存在来自部署环境、IT资源、安全性、耐用性等多方面的挑战。王云柯解释说，第一个挑战是边缘不像数据中心恒温恒湿，高温、高湿、高尘的情况非常普遍，而且电压、空间、承重、布线都有受限的可能，甚至一些环境不能插网线，只能用无线的方式做网络连接。

第二个挑战是边缘计算应用生态的挑战，大多数应用对延时和成本是非常敏感的，同时应用在边缘和数据中心，延时是一定要考虑的问题；其次需要实时了解边缘的应用和服务运行的情况；另外需要无缝的云边协同和融合。

第三个挑战是更高的数据保护要求。边缘服务器的部署环境不像数据中心，需要防范潜在的网络攻击，还要确保数据的一致、高可用、无泄露，甚至是硬件层面防止被人恶意破坏。

第四个挑战是边缘服务器如何做到自动化、智能化、全方位的无人运维。

“面对市场机遇与挑战，联想基于对行业的精准理解和对产品的全力研发，正式推出ThinkSystem SE350，满足客户对于边缘计算和AI的独特需求，在简化部署和管理的同时提高成本收益，非常完美地填补了市场的空白。”王云柯说。联想ThinkSystem SE350具有非常显著的优势：

外形紧凑：ThinkSystem SE350是首个1U、半宽紧凑型边缘服务器，只有3.75千克，而且支持落地支架、导轨或壁式安装，可以安装到正常数据中心服务器无法适应的环境；

经久耐用：新品抗震、抗高温和防尘的设计，适用于严苛环境，专为非数据中心环境而设计，联想对环境、冲击、震动都有认证测试；

多种连接选项：ThinkSystem SE350提供有线与无线的连接方式，包括直通式的SFP的选择、直通铜缆的选择和交换机面板的选择、WiFi、有线甚至是LTE，同时预留了5G模块，可以部署到任何位置；

高度安全的解决方案：新品实现了硬件与软件的安全保护，支持网络安全性特性和物理防盗报警；

易于管理：ThinkSystem SE350通过Lenovo XClarity进行简化管理，因此具有与其他ThinkSystem服务器相同的特性和优势，让运维更加智能化。

ThinkSystem SE350采用英特尔至强处理器，最高可以达到16核，内存最高可以支持256G，存储方面支持SSD。扩展是新品的亮点，新品有一个扩展的PCIe插槽，支持GPU加速卡。

王云柯说，ThinkSystem SE350是DCG团队为了物联网生态推出的第一款边缘服务器，未来我们还会有相关的服务器陆续推出。一个完整的生态不可能只是底层硬件的架构，所以联想也在上层应用和解决方案之中，联合合作伙伴构建边缘生态环境，助力客户的数字化转型。

不止于硬件，联想构建边缘应用生态

联想研究院服务器主任研究员杨杰也表示，ThinkSystem SE350并非只是一个单纯的硬件，联想更借此帮助用户构建一个边缘的应用生态。边缘处理的工作负载是不同的，比如手机是最轻量级的边缘节点，再稍微重一点的是家庭里用的网关，这些属于轻边缘。而联想推出的SE350主要面向的是重边缘的场景，即边缘离用户比较近的地方，往往具备服务器的计算和存储能力，满足用户对企业级的应用和服务的要求。“设计边缘服务器的时候，最重要的是我们要明确核心场景是什么，不同的场景对边缘服务器硬件的要求是不同的。”

重边缘的场景要求在边缘需要有比较强的服务器级别的计算能力，在边缘侧实现数据的预处理和分析。各行各业都存在重边缘应用，ThinkSystem SE350适用于包括VR/AR、智慧社区、智慧交通、智慧城市与智能制造等在内的多种应用场景；并且，其支持多种垂直行业解决方案，包括：制造、分销、电信、医疗、公共安全、零售、教育、电力、物流和农业。

但是目前重边缘应用的落地有很多挑战，比如硬件不够“硬”，因为很多边缘的环境恶劣，如果硬件不够好的话，完全承载不了边缘计算的要求；软件不够“软”，针对边缘场景的应用并不是直接“拿来主义”，比如虚拟化的应用、容器技术的引入等，需要支撑边缘应用的顺利进行；软硬不够“亲”，软件和硬件分得非常清楚，它的好处是软件开发人员和硬件开发人员可以独立发展。问题是对于边缘来说，这很难把软件和硬件集合起来进行优化，所以软硬件协同很重要。

基于此，联想除了在硬件上投入大量的人力，在整个平台上也做了相应的技术研发。比如前面提到的SE350支持扩展GPU加速卡，借助硬件和加速器的融合，实现边缘硬件的优化效果。在这个基础上，联想构建的是边缘应用生态，为运营商等客户提供支撑。

边缘有很多场景化的需求，不同的场景对硬件和软件的需求不同。针对超高清视频的应用，联想推出了全球第一辆5G＋8K的转播车，提供了转播车内部的服务器和面向超高清的存储，这是针对边缘的超高清视频的应用场景。此外，还有工业IoT场景等。联想在平台上做的工作是针对每一类场景从系统化的层面做端到端的优化。

到目前为止，联想也从自身开始在做边缘计算应用的一些实践。比如在美国工厂所做的基于高清摄像头的动态识别和来货入库的自动化；在深圳工厂做一些批量小条码的识别等。“SE350其实只是一个开端，在这个基础之上，联想致力于搭建一个边缘应用的生态。在这个生态中我们希望和业界的各个合作伙伴一起配合，为企业级客户或者运营商提供丰富的边缘应用和服务。”杨杰说。

周韬也表示，未来联想会从终端设备、边缘服务器、企业级设备，到整个软件、整个生态完整的解决方案，所有这些都会整合起来提供给客户。这是联想一步步的布局，本次发布的是产品，将来还会发布新的解决方案，新的场景，新的行业应用。

结语

在万物互联时代，边缘计算成就了未来的IT架构，联想首台ThinkSystem边缘服务器的发布，正是联想长期以来把握于市场趋势，洞悉用户痛点的体现，也是联想DCG为客户数字化转型提供强有力技术支持的又一次创新成果输出，通过创新产品和方案弥补当前市场空白并为边缘应用生态赋能，以此扩大客户的竞争优势，从而促进客户的成功和行业的进步。

未来，联想DCG将继续坚持以客户为中心，赋能企业和行业轻松应对智慧化转型过程中复杂多变的新挑战，并在新一代信息技术产业的迅猛发展中携手前行。