VMworld 2019：VMware收购狂潮聚焦Kubernetes和网络安全

收购这两个上市公司的总金额高达48亿美元，这同时也突显了VMware对Kubernetes和网络安全的重视。最近几个月，Pivotal加大了对Kubernetes编排功能的支持力度，发布了面向Cloud Foundry平台的应用服务，该平台让开发人员能够将他们的应用移动到软件容器中。

20世纪90年代，当Bill Parcells担任美国国家橄榄球联盟新英格兰爱国者队主教练的时候，他曾被问及是否认为自己应该参与到球员的交易中，他说，“如果他们想让你做晚餐，那至少应该让你去采购一些食材。”

为了给企业客户提供一个吸引人的菜单，VMware一直在收购，而这些收购成为了本周一在旧金山开幕的VMworld 2019大会的主要故事线。就在这次大会举行的几天之前，VMware刚刚进行了公司有史以来价格最高的、同时也最引人关注的两笔收购：Pivotal Software和Carbon Black。

收购这两个上市公司的总金额高达48亿美元，这同时也突显了VMware对Kubernetes和网络安全的重视。最近几个月，Pivotal加大了对Kubernetes编排功能的支持力度，发布了面向Cloud Foundry平台的应用服务，该平台让开发人员能够将他们的应用移动到软件容器中。

容器：改写游戏规则的技术

本周一，VMware推出了一系列支持Kubernetes生态系统的新服务，进一步加大了对Kubernetes的赌注。其中，Tanzu能够以统一的视图管理容器和虚拟机，Project Pacific将Kubernetes原生地嵌入到vSphere（VMware核心平台）中。

VMware首席执行官Pat Gelsinger（如图）在周一发表主题演讲之后的新闻发布会上表示：“我们认为Kubernetes是一项改变游戏规则的技术，这是近十年或者二十年内出现的一大变革技术。”

收购云端点保护解决方案的网络安全厂商Carbon Black，突显了VMware对解决企业计算一大基本问题的兴趣：安全问题是一团糟。

VMware客户运营首席运营官Sanjay Poonen在周一的主题演讲中表示:“这个行业需要重塑，在这个支离破碎的行业中有5000家厂商。看看这个行业，我们觉得肯定有更好的解决方法。”

VMware认为，更好的方法就是利用Carbon Black丰富的数据分析来解决端点安全问题。这一点变得越来越重要，特别是VMware正朝着Gelsinger所谓“在任何云任何设备上管理任何应用”的方向发展。

AppDefense不断增强

VMware正在加速网络安全方面的发展。在以数十亿美元收购Carbon Black之后，VMware本周一宣布将对AppDefense（AppDefense是VMware收购的Intrinsic安全初创公司）进行增强，并与另一家公司Kenna Security展开合作，在App Verification Cloud中提供基于风险的数据。

正如VMware高级副总裁、安全产品总经理Tom Corn在博客文章提到的，AppDefense将为整个堆栈提供漏洞报告，包括vSphere和访客系统、以及运行其中的应用或者工作负载。

Corn在周一的新闻发布会上表示：“不会增加扫描，也不会增加代理，它实际上是建立在平台上的。我们需要专注于构建安全性，而不是仅仅依赖于安全性。”

VMworld大会开幕日当天发布的大多数新闻把焦点集中了应用上，无论是使用新的Kubernetes工具来移动应用，加速GPU服务来为应用提供动力，还是利用混合云基础设施实现应用的现代化，或者推出新技术保护应用的安全，这些都突出了一点，那就是现在是一个应用的世界，VMware已经明确地将重点转向满足客户在应用方面的需求。

在发表了主题演讲之后的媒体见面会上，Gelsinger提到了Michael Dell，而他本人正坐在距离不到五英尺远的地方。

“Michael Dell有这样一句话：‘感到高兴但还不够满意’。我们要做的事情还没有做完，以云为基础，我们即将扩展应用体验。”