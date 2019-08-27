VMworld 2019：VMware发布Tanzu，多云和混合云战略再升级

顶网计算频道 08月27日 新闻消息（文/邹大斌）： 就在一年一度的VMworld大会召开前不到一周，VMware宣布收购两家公司：以27亿美元的价格收购Pivotal，21亿美元收购Carbon Black。在8月26日举行的VMworld 2019大会上，这两家公司名字都出现在VMware首席执行官Pat Gelsinger的演讲中，而且占了相当多的时间，特别是Pivotal，在Pat Gelsinger的演讲中被多次提及。

在当天的新闻发布上，VMware首席执行官Pat Gelsinger谈到这两家收购，他说非常希望收购尽快完成的。因为这两家公司是VMware Tanzu的重要支撑，特别是Pivotal。VMware Tanzu是8月26日开始的VMworld大会第一天的最大亮点（很可能也是今年VMworld大会的最大亮点），被认为是VMware对vSphere的一次重大创新，对于VMware未来的发展将起到非常重要的作用。

复杂的IT环境需要统一部署和管理

在解释VMware Tanzu之前，我们先看看当前企业在应用软件领域面临的困境。一直以来，VMware是数字化基础设施的引领者，通过虚拟化技术解决了底层硬件资源的调度和管理，包括计算、存储和网络。随着云、混合云、多云的兴起，这种管理能力从数据中心内部先到多个数据中心，然后从私有云到公有云再到多个云。

这些资源的调度是基于及虚拟机的，随着容器的兴起，特别是Kubernetes的普及，大量应用基于容器部署，让企业面临越来越复杂而且分散的局面。一方面，由于历史的原因企业保有大量传统基于物理机的IT系统，而随着虚拟化以及云计算的兴起，有大量应用部署在虚拟机上，而近年来随着容器技术的流行，云原生应用大行其道，新一代应用开始部署在K8s上（它们中有些容器基于虚拟机有些直接基于物理机）。这一状况的出现给IT部门带来了相当大的挑战，这些挑战不仅表现在应用的开发、构建还表现在部署与维护上。

VMware推出VMware Tanzu就是试图解决这一问题，VMware Tanzu要把虚拟机和Kubernetes结合起来，对虚拟机和容器以及物理机统一进行管理，它能实现跨物理机、虚拟机以及内部数据中心、跨多个云来管理应用，从而为工作负载提供一个统一的支撑，

VMware Tanzu是什么？

在VMworld 2019第一天正式亮相的VMware Tanzu是一个新的产品和服务组合。Pat Gelsinger在演讲中表示，VMware Tanzu会改变企业的开发、部署、运行和管理软件的方式，它将帮助企业构建现代应用程序，在不同环境中运行Kubernetes，并从单一控制点管理所有Kubernetes集群，借此让企业能够充分发挥Kubernetes的潜力。

“我们的目标是通过VMware Tanzu，帮助客户构建、开发和部署他们的应用程序，而无论这些应用运行在那里。”VMware CEO Pat Gelsinger博士表示。

目前在Tanza品牌之下，VMware公布了两个产品开发计划。一个是Project Pacific，它对VMware vSphere进行重构，将Kubernetes嵌入vSphere的控制平面，在Hypervisor中集成容器Runtime，让它成为一个Kubernetes原生平台，从而原生地支持Kubernetes。这样，对于那些VMware的传统用户无需在虚拟机和K8s容器环境之间做出选择，企业能够自由在vSphere上进行现代应用程序开发和运营，同时继续利用现有的技术、工具和技能组合投资。Pat Gelsinger在演讲中提到，Project Pacific能把容器的应用性能提升80%。

Project Pacific不仅方便应用的部署和管理还有利于应用的开发，这也即是VMware收购Pivotal的原因之一。Pivotal提供的软件开发平台能用于构建基于Cloud Foundry和Kubernetes等开源技术的现代应用，因此，想要在vSphere上使用Kubernetes的企业现在可以采用Pivotal的PAS和它与VMware联合推出的PKS来开发基于K8s的应用。

另外，今年上半年收购Bitnami也将扮演重要角色，Bitnami为Kubernetes集群提供了最大的预构建、测试和应用程序内容目录，可以跨多云部署。

另外值得一提的是，VMware Tanzu的技术实现与去年收购的Heptio有直接的关系。Heptio是由 Kubernetes 的两位联合创始人创立Joe Beda 和 Craig McLuckie 2014年共同创立，他们也被认为是 Kubernetes 核心创始人，在 Kubernetes 社区中一直都很活。Heptio致力于帮助企业构建和运行基于 Kubernetes 的容器式体系架构。。

VMware Tanzu中另一个重要产品是VMware Tanzu Mission Control，它可以通过一个统一的界面来管理所有Kubernetes集群中的应用，而无论在何处运行，虚拟化、物理机或者容器等，包括对集群和组件运行状况的评估，对接入、费用、备份和安全等策略进行管理。

VMworld 2019大会上除了最抓人眼球的VMware Tanzu之外，实际上还有一些其他重要发布，比如，VMware将与NVIDIA合作在VMware on AWS Cloud上交付基于GPU的机器学习应用。人们普遍认为，人工智能应用（如图像和语音识别、财务建模和自然语言处理）最好在是在GPU硬件上完成的，而在VMware on AWS Cloud上运行的好处就是他们能够利用Amazon基础设施的“弹性”，根据需求扩大和缩小他们的训练环境。

另外，就在不久前与Pivotal同时收购的Carbon Black也在CEO Pat博士的演讲中亮相。Carbon Black是一家提供终端安全的厂商，在VMware的计划中，Carbon Black可能出现在多个组合中，从而为客户提供更好的安全环境。