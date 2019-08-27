VMworld 2019：VMware发布全新混合云平台和Tanzu服务

VMware在今天早些时候宣布开幕的VMworld 2019大会上进行了一系列旨在推进其混合云战略的公告。

VMware在今天早些时候宣布开幕的VMworld 2019大会上进行了一系列旨在推进其混合云战略的公告。

由于现在领先的公有云厂商都在争相吸引那些以前部署在本地数据中心的企业工作负载，因此VMware巧妙地将自己定位为所有这些提供商的首选合作伙伴。

VMware在所谓的“混合云”世界中扮演着越来越重要的角色，它利用自己的基础设施帮助跨各种云和本地平台转移工作负载，其目的是帮助企业轻松部署他们认为适合于各种不同云基础设施的应用。

VMware今天推出新的混合云平台似乎标志着这一战略步入高潮阶段，该平台包含VMware整套的云和软件服务，旨在成为企业可以管理混合云部署的单一门户。

这款名为VMware Hybrid Cloud Platform 的平台关键组成部分是新版本的VMware vRealize Suite，其中vRealize Operations功能可以支持跨物理、虚拟和云环境管理操作它的一个关键功能是允许用户根据业务和运营意图不断优化应用性能。此外，该套件还包括vRealize Automation，用于自动化应用交付和容器管理。

VMware Hybrid Cloud Platform还集成了一项名为CloudHealth Hybrid的全新服务，该服务实际上可以看做是CloudHealth平台的多云版本。CloudHealth平台可优化成本，提供治理评估和安全功能，以加速应用迁移的过程。

此外，Wavefront为企业提供了基础设施操作的单一视图。有了它，DevOps团队和其他人就可以从同一界面上监控数千个应用、Kubernetes部署和微服务的运行状况和性能。

另外一个名为VMware Cloud Marketplace的功能可以访问“数百个”经过验证的第三方工具，这些工具可以与公有云、私有云和混合云环境中的VMware平台和服务配合使用。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，VMware的VMware Hybrid Cloud Platform旨在让客户选择如何以及在何处部署他们的应用，同时让他们可以使用他们自己熟悉的工具。

“[他们可以]使用AWS控制平面、内部部署和云端，或者VMware内部控制平面，再扩展至云。毫无疑问，VMworld一定会推荐使用VMware的控制平面。我们可以在几个月后举行的AWS re:Invent大会公告进行对比，但客户熟悉的工具是对VMware有利的一个重要因素。CIO及其团队面临着诸多挑战，他们希望减少移动的部分，而云控制平面则是任务关键型的。”

拥抱Kubernetes

VMware也把重点放在了Kubernetes上，Kubernetes可能是支持混合云最重要的一个工具了。Kubernetes让企业可以有效地管理大型软件容器集群，这些容器用于托管运行在不同基础设施上的现代化应用组件。

VMware发布了名为VMware Tanzu的产品和服务组合，旨在使基于Kubernetes的应用更容易构建。Tanzu套件中的第一个产品名为Tanzu Mission Control，它是“一个单一控制点，客户无论运行在何处，都可以管理所有Kubernetes集群。”客户使用Tanzu Mission Control可以轻松查看Kubernetes集群的运行状况，进行诊断以获取更多详细信息，并应用有关访问、安全性和备份的策略。

更令人兴奋的是，VMware首次预览了一个名为“Pacific”的新项目。VMware表示，该项目是将Kubernetes完全嵌入vSphere虚拟化平台未来版本的一项计划，其目的是将容器和虚拟机融合到一个平台上。Project Pacific的好处在于直接嵌入到了管理程序中的“高性能容器运行时”；跨虚拟机和容器的本机虚拟网络；更好地支持运行在GPU上的人工智能应用程序。

Mueller表示，VMware持续关注Kubernetes表明显示Kubernetes正在扩大作为现代化应用主流平台的领先地位。

“VMware拥有自己的虚拟机架构，可行且广泛采用的替代方案，现在还可以在Kubernetes上交付虚拟机和控制平面，这让Kubernetes成为有史以来被厂商采用最快的开源软件。这对CIO和CTO来说是个好消息，因为Kubernetes为他们提供了互操作性，让他们不用再操心这个问题，此外Kubernetes还让它可以避免可怕的厂商锁定问题。”

此外VMware还在今天表示将更新Workspace ONE平台，该平台允许IT管理员对用户的移动设备、云托管的虚拟桌面和应用进行集中控制和管理。

该平台增加了很多新功能，其中最重要的功能是“Concierge Services”，该功能允许管理员为每位员工提供个性化的体验，而这种体验则是由IBM Watson Assistant实现的。

企业员工通过该服务能够完成大量与IT和人力资源相关的任务，例如采购和注册新设备、对Wi-Fi配置文件进行故障排除、打开和管理服务台票证、以及领取公司福利，还可以使用虚拟助理访问公司政策、办公地点和座位图等资源，以及其他企业和团队流程。

新版本还增加了让管理员能够跨多个站点自动化设备管理的功能，以及与平台（包括Windows 10、Apple和Google）的集成，以及对Carbon Black、Lookout和Netskope等网络安全服务的支持。