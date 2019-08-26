POWER ISA开源 浪潮商用机器加速POWER技术生态建设步伐

在日前举办的2019 OpenPOWER北美峰会上，IBM向开源社区授权了关键技术，宣布开放POWER处理器与系统中其他互联组件和软件进行通信的核心规范——IBM POWER指令集架构（ISA）。

至顶网计算频道 08月26日 新闻消息： 在日前举办的2019 OpenPOWER北美峰会上，IBM向开源社区授权了关键技术，宣布开放POWER处理器与系统中其他互联组件和软件进行通信的核心规范——IBM POWER指令集架构（ISA）。随着POWER走向开源，作为基于POWER技术的本土服务器领先厂商，浪潮商用机器有限公司（以下简称：IPS）将能够进一步充分发挥POWER处理器的性能优势，加速技术创新步伐，拓展POWER在中国的生态，更好地满足中国用户的需求。

浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧发表主题演讲

发布POWER开源计划 抢占数字时代高地

随着数字时代的深入发展，云计算、大数据和AI等应用对计算密集型工作负载的需求不断增长，而摩尔定律在不断变慢，企业及大型数据中心在提高IT系统性能方面面临挑战。

为了促进上述技术进一步实现开放，IBM开放POWER处理器与系统中其他互联的组件和软件进行通信的核心规范——IBM POWER指令集架构（ISA）。借助ISA和其他技术，开发人员可以构建创新的硬件系统，充分利用POWER领先的企业级计算能力，轻松处理数据密集型工作负载。

此外，IBM还开放了POWER ISA参考实现及独立于架构的“开放式一致性加速处理器接口”(OpenCAPI）和“开放式内存接口”(OMI)的设计两项技术。这些框架有助于最大程度提高处理器和所连接设备之间的内存带宽，对于克服AI等新型工作负载的性能瓶颈至关重要。

对此，IBM OpenPower总经理Ken King表示：“此次发布标志着IBM向通过开源技术和开源驱动行业创新又迈出了重要的一步。此次发布及近期收购红帽（Red Hat）的完成，IBM成为了唯一拥有从基础硬件到上层软件的全开放系统的处理器供应商，POWER也成为了唯一具有完全开放式系统的商用架构。”

与此同时，IBM与OpenPOWER基金会联合宣布，OpenPOWER将在Linux基金会下运行，并始终遵循后者的开放治理原则。自2013年成立至今，OpenPOWER基金会已经在全球拥有350多家会员，贡献了数百项关于POWER架构的创新成果，此次开源计划，将进一步加速POWER创新成果落地步伐。

浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧表示：“浪潮商用机器拥有丰富的Power和OpenPOWER产品组合，在中国市场正稳步发展。最近，浪潮商用机器发布了业界领先的OpenPOWER产品，涵盖存储、数据中心、人工智能和大数据应用。我们从客户那里获得了积极反馈，包括TCO、性能优势以及OpenPOWER技术和软件堆栈的开放性所带来的价值。我们非常激动看到POWER ISA转向开源，以及OpenPOWER成为Linux基金会的一部分，这将极大赋能OpenPOWER生态系统、我们自己以及我们的客户。对于IBM和OpenPOWER基金会为推动这些成绩而发挥的领导作用，我们深表赞许和支持。”

IDC认为：“首先，随着Power ISA的开源，用户和广大开发者将可以从IBM获得由Power ISA、firmware、系统参考设计，到Linux系统内核、容器、kubernetes等构成的开放的软硬件全栈解决方案。其次，企业用户和hyperscale用户可以在以Power ISA为基础的开源硬件基础上，针对自身应用的特征定制专属的基础架构，尤其是以AI为代表的新兴应用负载。最后，用户和广大开发者可以基于开源Power ISA打造开放、可信的高性能、可灵活定制的解决方案。”

POWER开源计划加持 中国POWER生态将如虎添翼

POWER ISA架构以其企业级特性与安全性著称于行业，其走向开源，将极大地激励更多企业和开发人员采用POWER ISA，在开源社区内驱动该技术的发展。而通过将硬件参考设计实现开源，亦有助于加快新技术的采用速度，并且在整个生态系统内加速硬件创新。此外，基于Linux基金会的开放治理，软件开发者在开发面向云计算、大数据和AI应用时，可以充分利用POWER丰富的特性集和开源计算软硬件生态体系，从而保证其良好的兼容性。因此，企业在POWER上发展的空间被无限放大，此举对于在中国市场发展壮大POWER技术生态意义重大。

IPS成立一年多以来，基于POWER技术，在主板设计、整机设计等方面提升研发能力，自主研发出高性能、高可靠的40层主板，在POWER产品线和OpenPOWER产品线不断完善产品矩阵，依托于自主研发能力，实现了产品性能的提升和更快落地，围绕核心应用、云、大数据、AI、分布式存储、开源数据库等应用，为用户打造了丰富的产品组合和解决方案。此外，IPS还着力提升了研发团队软实力，包括技术能力和交付能力，将服务器产品设计结合应用场景进行实践，加速POWER和OpenPower产品在客户端和行业内更快落地。

作为OpenPOWER铂金会员，IPS更是OpenPOWER的积极贡献者和实践者。截止目前，IPS在OpenPOWER系列已经拥有FP5280G2、FP5290G2、FP5295G2等多款标准化服务器，以及FP5180G2、FP5466G2两款支持企业深度定制的高性能服务器产品，不断提升在AI云、深度学习训练、视频分析、高性能计算等应用领域的能力，是大数据、分布式存储、AI/HPC等创新应用的优选平台。不仅如此，IPS还致力于打造开放融合的多云架构，与SUSE、腾讯云TStack完成互认证，打造开放的POWER云生态，帮助企业应对多云环境挑战。

本次OpenPOWER峰会，IPS携旗下OpenPOWER服务器新产品亮相，总经理胡雷钧并发表主题演讲。未来，基于更加开放的OpenPOWER技术，IPS将通过联合设计、联合开发、联合制造，承载包括开源数据库、HPC、AI、云原生在内的创新应用，为各行各业提供更敏捷、更多定制化的OpenPOWER服务器产品。

浪潮商用机器产品亮相2019 OpenPOWER SUMMIT

更多可定制的硬件无疑是解决企业和超大型数据中心为工作负载构建计算平台时遇到问题的最佳解决办法。POWER走向开源，从ISA到固件，再到Linux内核和容器等，IPS将在硬件、固件、操作系统到应用的全栈式产品与解决方案等方面，为用户提供更多选择，并为开放、可信和透明的市场带来强大和灵活的计算平台，从而进一步拓展和提升了POWER架构的应用领域和性能基准，引领着计算技术发展潮流。