从一场大赛看华为云如何帮助开发者“化鲲为鹏”

“2019华为云鲲鹏开发者大赛”在7月中下旬重磅来袭。大赛旨在提供一个交流学习、挑战创新的竞技场，参赛选手需基于华为云自主创新的鲲鹏云服务器，进行主题为“化鲲为鹏”的游戏策略开发。

至顶网计算频道 08月26日 新闻消息（文/李祥敬）：随着数字经济的蓬勃发展，产品的快速迭代与发布成为企业的重要诉求，越来越多的企业逐渐意识到，传统开发模式已经难以为继，云端开发成为大势所趋。

软件开发迎来云化变革。通过云计算，开发者可以得到一整套支持开发、测试、运维流程自动化的工具链，打造一个“自动化”的软件生产线，让企业远离繁琐和复杂的开发流程。

在此背景下，“2019华为云鲲鹏开发者大赛”在7月中下旬重磅来袭。大赛旨在提供一个交流学习、挑战创新的竞技场，参赛选手需基于华为云自主创新的鲲鹏云服务器，进行主题为“化鲲为鹏”的游戏策略开发：根据大赛组织方提供的地图和元素，通过代码编程的方式操纵角色（赤鲲或蓝鲲）在地图上移动，获取积分。最终根据积分的高低，评选出的优秀选手将角逐冠亚季军。

本次大赛为选手提供高达54万的奖金池与荣誉证书。同时，应届毕业生入围决赛，更有机会获得校招面试直通卡，并有机会成为华为云云享专家。在报名及初赛阶段，大赛吸引来自北京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学等全国374高校学生，以及50个不同行业的开发者共1200多位选手参赛；组成400多个参赛队伍提交作品近15000次；建立400+人社群，讨论交流信息达到20000+条；选手自发前往社区进行分享鲲鹏生态or大赛相关知识177条帖子！目前比赛已经进入复赛阶段。

鲲鹏架构打造云端开发基石

目前开发者大赛非常之多，也各具特色。2019华为云鲲鹏开发者大赛除了赛制、比赛内容的与众不同之外，最大的特点可以说是大赛为选手提供了华为云最新的鲲鹏云服务器。

其实，华为云的鲲鹏云服务器也是在前不久举行的鲲鹏计算产业论坛上正式发布的。基于鲲鹏处理器，华为云推出鲲鹏云服务和解决方案，开启云上的多元新架构。

华为云发布的第一批基础云服务包括：鲲鹏BMS裸金属服务器、鲲鹏ECS弹性云服务器、鲲鹏Kubernetes容器和鲲鹏Serverless容器。通过不同颗粒度的基础云服务，华为云能满足客户多样化的应用和部署要求。

在华为云看来，我们正在从敏捷、创新、体验好、省成本的Cloud 1.0时代进入到Cloud 2.0时代，也就是“云＋AI＋5G”时代。这个时代的显著特点就是移动互联网蓬勃发展，物联网、人工智能等领域的创新应用“井喷式”涌现。

Cloud2.0时代，企业需要多元化云服务架构，多种计算架构的组合是实现最优性能计算的必然选择。实际上，多元新架构本质上是把基于x86的一元算力分解到不同体系架构上，让合适的应用跑在合适的算力之上，以此实现多元计算。

随着IoT、5G等技术的兴起，AI应用、AR/VR、云游戏、云手机、物联网、车联网等新型应用开始爆发，云、边、端三者的应用融合趋势也越来越明显。而这一切，都为鲲鹏云服务的发展提供了行业基础。

特别是当5G技术加速移动化进程，海量智能终端的数据应用需要一个新的云架构生态系统支撑，ARM架构能很好地支持应用移动化和终端化的需求。而这些都是目前开发者关注的特点，他们的创新应用也大多集中于这些领域，鲲鹏处理器的一大优势就是可以随时随地支持云原生软件的部署。

而华为云具备从芯片到服务器到云平台的全栈自主创新能力，软硬件深度协同使华为云鲲鹏云服务具备极致性能，并保持开放的架构，更好地满足客户不同场景的需求，加速政府、金融、互联网等产业智能化和移动化的步伐。可以说，鲲鹏架构的出现，为企业和开发者提供了多元算力、多元化架构的可能，而这些也为开发者进行云端开发提供了坚实的基础。

创新生态助力开发者“化鲲为鹏”

除了过硬的技术和产品外，生态相信也是开发者极为关注的关键词。而生态可以说也是鲲鹏产业成功建设的重要部分。在鲲鹏生态的打造上面，华为云是不遗余力的。据了解，华为云计划在未来五年内投资30亿元，以推动鲲鹏生态的发展。

除了真金白银的投入，华为云还与服务器、存储等硬件厂商，以及各行业的ISV共同孵化解决方案，充分发挥鲲鹏处理器的多核、高并发优势，并针对大数据、分布式存储、数据库、原生应用和云服务等优势场景进行深度优化，不断为政府、金融、运营商、电力、互联网等广大行业客户提供了基于鲲鹏处理器的数据中心基础设施和服务。

比如中软国际与华为云联合打造的鲲鹏生态全栈服务能力，通过生态运营、专业服务、培训认证以及POC支持服务，全面支撑鲲鹏技术生态、产业生态、行业生态的建设和发展。用友、东方通、人大金仓、爱数、软通智慧等众多行业的生态伙伴也都不同程度地与鲲鹏架构完成了适配，推出了联合解决方案，在功能、性能和兼容性等各方面都达到了超高的稳定性和适配性。

而华为云发布的“鲲鹏凌云伙伴计划”首批投入1亿元生态资金，则为合作伙伴提供培训、技术、营销、市场等全面支持，帮助超过100家伙伴完成基于鲲鹏云服务的开发、应用移植，通过华为云市场帮助伙伴实现5亿元以上销售收入。

如今，集技术支持、知识共享和产业互助为一体的鲲鹏社区也已上线，它将持续与客户、伙伴、开发者共建开放共赢的鲲鹏生态，致力于加速鲲鹏的产业化进程。特别是针对开发者的需求，鲲鹏社区涵盖了软件生态、产品服务、解决方案、应用市场、合作计划、鲲鹏论坛、学习认证、鲲鹏实验室等丰富的版块内容，为用户提供敏捷开发、迁移调优、快速发布、商业变现等能力。

另外，华为云还打造了鲲鹏实验室，合作伙伴可以通过在线的方式获取云服务资源和对接环境，实现快速的产品方案集成与验证。此外，华为云和业界主流的OS系统厂家完成兼容性测试，并提供自研的欧拉OS操作系统。

通过联合各大开源社区，华为云实现了常见的基础软件和中间件对鲲鹏的支持，方便开发者做应用开发和应用迁移。华为云提供包含从编译到后期维护升级完整的工具链，10＋类软件和工具的专业的技术移植指导，和开放的社区论坛，帮助伙伴和开发者提升开发效率，快速开发出基于鲲鹏的应用。

在商业方面，华为云打造了鲲鹏应用市场，通过这个平台合作伙伴的应用都可以提供给客户。换句话来说，鲲鹏应用市场能够帮助合作伙伴实现应用快速上线和推广以及商业变现。

不难看出，华为云正和业界合作伙伴一起，持续在操作系统，编译器及工具链，基础软件&中间件等领域持续发力，积极发展鲲鹏生态体系，做大鲲鹏产业。

结语

目前，鲲鹏架构体系完美兼容目前主流开发语言的跨平台形式，可以支持开发者平顺地迁移到鲲鹏架构。可以说，华为云鲲鹏生态把复杂留给自己，把便利留给开发者，完美呈现了云计算的本质，助力广大开发者化鲲为鹏。

9月18日-9月20日，2019华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2019）将在上海世博中心举办，各种黑科技、开发者大神悉数现身，2019华为云鲲鹏开发者大赛总决赛也将现场举办，欢迎前往观战。