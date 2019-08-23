“至极之道 至慧未来” 新华三揭秘智慧计算之道

8月22日，由紫光旗下新华三集团主办的“至极之道 至慧未来”智慧计算媒体沟通会成功举办。会上，新华三分享了在服务器市场取得的成绩与未来发展战略，以及全场景应用、自主创新等方面的成果，展现了“至简、至信、至慧”的智慧计算创新理念。

8月22日，由紫光旗下新华三集团主办的“至极之道 至慧未来”智慧计算媒体沟通会成功举办。会上，新华三分享了在服务器市场取得的成绩与未来发展战略，以及全场景应用、自主创新等方面的成果，展现了“至简、至信、至慧”的智慧计算创新理念。



全球权威ICT市场研究机构IDC数据显示，2019年一季度全球x86服务器出货量增速同比下降5.3%，结束连续六个季度的高速增长。中国x86服务器市场出货量同比下降0.7%，出现近十年来首次负增长。传统业务应用市场需求的收缩，以及以大数据、人工智能、物联网为代表的智能业务应用市场的崛起，对x86服务器厂商的创新能力提出了更高的要求。

新华三智慧计算产品线副总经理刘宏程

新华三智慧计算产品线副总经理刘宏程在演讲中表示，新华三积极面对市场的机遇与挑战，发布“数字大脑计划”，服务百行百业数字化转型。在服务器创新领域，新华三提出“至简、至信、至慧”理念，以“至极之道”为用户打造极致的产品体验。2019年第一季度，新华三在中国x86服务器市场取得同比增长34%的优异成绩，销售收入同比增速第一，同时以14.7%的市场份额排名中国第三。



优异市场表现的背后是新华三对客户优质服务的承诺和不断创新的结果。新华三智慧计算服务器性能持续突破，截至2019年8月，在SPEC各类测试中获得世界主流厂商多项排名第一的成绩。在应用场景方面，新华三智慧计算服务器做到了核心数据库、云计算、人工智能、边缘计算等全应用场景的覆盖。新华三还与上下游180多个行业，10000多家生态合作伙伴建立良好的合作关系，通力为客户提供优质的服务。

新华三智慧计算产品线产品总监张欢军

会上，新华三智慧计算产品线产品总监张欢军为大家详细解读了“至简、至信、至慧”理念的内涵。现场还集中展示了新华三最新发布的一系列重磅智慧计算服务器产品：





塑合架构H3C UniServer B16000刀片服务器，具有“至简运维”的特点，可以做到分钟级业务环境切换。





关键业务H3C UniServer R8900 G3服务器，具备“至信”的高可靠稳定性，已经在高海拔地区拉萨市稳定运行。





计算密集型H3C UniServer R6700 G3服务器，能够提供更高的计算密度，2U机型单机支持112个内核、15TB内存（DCPMM）。





“至慧” AI服务器H3C UniServer R5300 G3，支持8块双宽GPU或20块单宽GPU，单精度浮点运算能力领先业内25%，将深度学习的模型训练时间由几个月缩短到几天。单机容量超过300TB ，是国内首款采用PCIe 4.0链路的GPU服务器，最高支持600G高速网络，单机带来超强算力的同时，保证集群的整体性能。





存储密集型H3C UniServer R4100 G3服务器， 2U机箱内最多放置24LFF+2SFF硬盘，单机裸容量超300TB，在海量数据时代下提供更高的存储密度，更高的投资回报。



秉持“至简、至信、至慧”的智慧计算理念，新华三正在引领智慧计算潮流和不断推动百行百业数字化进程。未来，新华三将加大商业与运营模式创新，加速数字化解决方案落地行业的进程，有效提升数字化转型的深度与广度，与客户、合作伙伴一起见证“至慧未来”的到来。